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Генпрокуратура проверяет данные о вмешательстве сотрудников дипведомств в дела России

Генпрокуратура проверяет информацию о вмешательстве во внутренние дела России сотрудников некоторых зарубежных дипломатических ведомств. Об этом заявил на заседании в Совете Федерации начальник правового управления ведомства Артур Завалунов, передает «РИА Новости».

По его словам, речь идет об «очень серьезной информации». Если она будет подтверждена, Генпрокуратура примет «все необходимые меры прокурорского реагирования», в том числе с имеющимися у нее «возможностями международного сотрудничества», подчеркнул Завалунов. Дипломатические ведомства каких стран имеются в виду, он не сказал.

8 сентября, в единый день голосования, Роскомнадзор обвинил во вмешательстве во внутренние дела России компании Google и Facebook. По данным ведомства, они распространяли политическую рекламу в день выборов в Мосгордуму, когда размещение такой рекламы запрещено законом. Google ответил, что поддерживает ответственные политические рекламные объявления, соответствующие местному законодательству. Российский офис Facebook подчеркнул, что соблюдение избирательного законодательства — это ответственность рекламодателя.

В августе в Госдуме создали комиссию по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.