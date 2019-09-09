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Google и Facebook ответили на обвинения во вмешательстве в выборы

Google и Facebook ответили на обвинения Роскомнадзора о распространении политической рекламы во время выборов депутатов Мосгордумы 8 сентября.

По данным Google, компания поддерживает ответственные политические рекламные объявления, соответствующие местному законодательству, говорится в сообщении пресс-службы компании. Однако была ли на сайтах компании политическая реклама в России, в Google уточнять не стали. В российском офисе Facebook сообщили, что за соблюдение избирательного законодательства несут ответственность рекламодатели. Если Facebook получает сообщения о нарушениях, то принимает меры, указали в пресс-службе.

Роскомнадзор нашел политические рекламные объявления в соцсети и на видеосервисе YouTube (принадлежит Google). В ведомстве расценили ситуацию как «вмешательство в суверенные дела России и воспрепятствование проведению демократических выборов в Российской Федерации». Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский сообщал, что это уже не первый случай, когда в «день тишины» на платформах Google и Facebook публикуется политическая реклама. Однако конкретных примеров такой рекламы в Роскомнадзоре не предоставили.

В середине августа в Госдуме создали комиссию по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России. В эту комиссию направят факты нарушений правил агитации со стороны Google и Facebook, сообщал Ампелонский.