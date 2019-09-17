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Яшин попросил СКР проверить «Автомобильные дороги» из-за парада городской техники

Глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин подал в Следственный комитет России (СКР) заявление с просьбой проверить Государственное бюджетное учреждение (ГБУ) «Автомобильные дороги», которое подчиняется московской мэрии, из-за парада городской техники. Об этом он рассказал в своем Twitter.

«Перекрывают город и тратят бюджет на то, в чем обвиняют оппозицию и пытаются отсудить у нас миллионы», – отмечает Яшин.

Парад городской техники прошел в центре Москвы в субботу, 14 сентября. В нем было задействовано 700 единиц спецтехники. В уставе «Автомобильных дорог» не значится участие в подобных мероприятиях, отмечает Яшин. При этом очевидно, что участие в параде городской техники потребовало финансового обеспечения, добавляет он. Вовлечение госучреждения в мероприятие, которое не имеет отношения к его уставной деятельности, имеет признаки преступления по ст. 285.1 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств), отмечает Яшин.

Ранее ГБУ «Автомобильные дороги» подало в суд на несколько оппозиционеров, среди которых – Яшин, а также Алексей Навальный, Любовь Соболь, Юлия Галямина и др. Компания попросила взыскать с них 11,5 млн руб. – в частности, за 20 грузовиков, выделенных ГИБДД для организации перекрытия дорог, стоимость уборочных работ и «ущерб в виде повреждения малых архитектурных форм, элементов обустройства объектов дорожного хозяйства, технических средств организации дорожного движения».