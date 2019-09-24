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Метельский подал иск к Навальному из-за фразы о «жулике и воре»

Ведомости
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Руководитель московского отделения «Единой России» Андрей Метельский подал иск в Симоновский суд Москвы к Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), его основателю Алексею Навальному, сообщает «МБХ медиа». Информацию подтвердил «Ведомостям» Юрий Самгин, адвокат муниципального депутата Константина Янкаускаса, который стал вторым ответчиком по иску.

«Ведомости» также ознакомились с копией иска. Поводом для него стало расследование ФБК «Тайные богатства главного московского единоросса» о недвижимости Метельского. В нем лидера московских единороссов назвали «жуликом и вором» и обвинили в выводе денег за границу.

Метельский счел некоторые фразы из расследования порочащими его честь и достоинство, говорится в документе. В частности, «глава "Единой России" – жулик и вор»; «все что украл в России, складывает заграницу»; «деньги украденные из России и выведенные из России»; «Метельский построил австрийские дворцы на деньги, украденные из России»; «все, что украл в России, складывать заграницу» и другие. В случае Янкаускаса претензии Метельского касаются фразы: «Вот и лидер единороссов бизнесмен, мошенник и коррупционер».

Глава московского отделения «Единой России» потребовал от оппозиционеров опровергнуть эти заявления, сказанные в трех роликах на YouTube-канале ФБК и Навального, а также удалить фрагменты с ними.

О том, что Метельский подал иск к ФБК, Навальному и Янкаускасу, стало известно в начале сентября. Поводом для иска стало расследование политика, опубликованное еще в июле. В нем Навальный рассказал, что нашел у семьи Метельского недвижимость в Москве и Австрии на 5,7 млрд руб.

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Бизнес
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Производитель понравившегося Путину мороженого построит цех под экспорт

Ведомости
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Краснодарский «Кореновский молочно-консервный комбинат» построит цех для выпуска мороженого на экспорт. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-губернатора региона Андрея Коробку.

Никаких подробностей о цехе Коробка не раскрыл.

«Кореновский молочно-консервный комбинат» входит в группу компаний «Ренна», которая производит мороженое под брендом «Коровка из Кореновки». Помимо мороженого он выпускает молоко, кисломолочную продукцию, масло, сгущенное молоко и др., указано на его сайте. У группы два предприятия – комбинаты «Кореновский» в Краснодарском крае и «Алексеевский» в Белгородской области. Продукция компании представлена в 28 странах, указано на сайте компании. Владелец группы «Ренна» – ее гендиректор Андрей Лабуть.

Мороженое «Коровка из Кореновки» несколько раз хвалил президент Владимир Путин. В июле 2017 г. во время визита на авиасалон МАКС в Жуковском он угостил им министров и порекомендовал его. В марте 2018 г. Путин, посещая Национальный центр зерна им. Лукьяненко в Краснодаре, отметил, что мороженое Кореновского комбината «самое вкусное». В августе 2019 г. Путин купил для себя два стаканчика «Коровки из Кореновки» на авиасалоне МАКС, а также взял «Вологодское» – для президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

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Технологии
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Солонин опроверг возможную продажу контрольного пакета акций Qiwi

Ведомости
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Гендиректор и основной бенефициар Qiwi Сергей Солонин опроверг планы по продаже контрольного пакета акций компании. «Я всегда верил и продолжаю верить в бизнес Qiwi, в наших сотрудников и наш успех на рынке. Уверен, что у нас большие перспективы», – передал слова бизнесмена представитель компании.

Так Солонин прокомментировал вышедшую в газете «Коммерсантъ» публикацию о том, что сооснователи Qiwi Солонин и Борис Ким хотят продать часть проектов группы, например бизнес по выпуску карт рассрочки «Совесть» и Рокетбанк. По информации источников, также рассматривались варианты продажи других активов.

Солонин планирует продолжать развивать бизнес, сохраняя за собой контрольный пакет. «Что касается информации о поиске инвесторов для "Рокета", то мы объявили об этом в рамках квартального раскрытия результатов в августе, это ни для кого не секрет», – пояснил он. «Что касается "Совести", то мы продолжаем инвестировать в проект и рассматриваем различные варианты его дальнейшего развития», – добавил Солонин.

Qiwi – это платежный сервис, работающий в России и в странах СНГ. Крупнейший акционер Qiwi – Сергей Солонин, ему принадлежит 64,6% голосов, банку «Открытие» – 11,4% голосов, Киму – 6,6% голосов, японской компании Mitsui & Co – 5%.

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Технологии
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«Яндекс» вошел в список самых быстрорастущих компаний по версии Fortune

Ведомости
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Компания «Яндекс» – единственная из России – вошла в топ-100 самых быстрорастущих компаний мира по версии журнала Fortune. Рейтинг опубликован на сайте издания.

«Яндекс» занял в рейтинге 24-е место. В описании компании указывается, что ее выручка за последние четыре квартала составила $2,13 млрд, чистый доход – $750 млн, рыночная стоимость на 28 июня 2019 г. – $12,4 млрд.

Интернет-компания впервые вошла в список Fortune в 2014 г. Тогда она заняла 65-е место в списке. С тех пор Fortune не включал поисковик в топ-100 быстро растущих компаний мира.

Первые три позиции в рейтинге в нынешнем году заняли китайский владелец соцсети Momo, американский земельный фонд Texas Pacific Land Trust и американская корпорация по производству полупроводниковой продукции Micron Technology. Топ-5 замыкают американская фармацевтическая компания Corcept Therapeutics и американский стриминговый сервис Netflix.

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Политика
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Председатель Верховного суда усомнился в законности задержания Павла Устинова

Ведомости
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Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев считает необходимым изучить ситуацию с актером Павлом Устиновым, которого приговорили к 3,5 года колонии общего режима по делу о применении насилия к сотруднику Росгвардии на несогласованной акции в центре Москвы, сообщает «Интерфакс».

Лебедев посмотрел запись задержания Устинова. Из ролика непонятно, были ли у силовиков полномочия задерживать актера и поступал ли такой приказ, сообщил он на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству. Тверской суд, вынесший актеру приговор, ранее отказался смотреть запись. Член комитета Людмила Нарусова спросила Лебедева, почему видеоролик не изучил судья первой инстанции. Лебедев сказал, что сможет ответить на вопрос после вступления приговора в законную силу.

«Вот вступит в законную силу, придет моя компетенция, а у меня есть такая компетенция, предоставленная законом, – истребовать дело и тогда принять решение. Решение может быть различное», – заявил Лебедев.

16 сентября Устинова признали виновным в применении опасного для здоровья насилия к бойцу Росгвардии на несогласованной акции 3 августа в центре Москвы. Его приговорили к 3,5 года колонии общего режима. Актер вину не признал. По его словам, он оказался на акции случайно и не оказывал сопротивления при задержании. 20 сентября по ходатайству Генеральной прокуратуры актера выпустили из СИЗО под домашний арест. Ранее председатель ВС уже комментировал приговор Устинову. «Конституция говорит, что только суд осуществляет правосудие, но давайте дождемся апелляции», – сказал он «Ведомостям». 26 сентября в Мосгорсуде рассмотрят апелляцию приговора.

Дело Устинова вызвало широкий резонанс. Его поддержали многие артисты театра и кино, в центре Москвы проходили одиночные пикеты, а петиция с требованием освободить актера за сутки собрала более 100 000 подписей.

Театр за одного актера

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Авто
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Прокуратура обвинила руководство Volkswagen в манипулировании рынком

Ведомости
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Прокуратура города Брауншвейга (здесь находится штаб-квартира Volkswagen) предъявила обвинения в манипулировании рынком главному исполнительному директору Volkswagen (VW) Герберту Диссу, председателю набсовета Хансу Дитеру Печу и бывшему гендиректору компании Мартину Винтеркорну. Об этом сообщает Financial Times.

Ведомство утверждает, что компания занижала данные о выбросах вредных веществ у Volkswagen с дизельными двигателями, скрыв это от инвесторов. Таким образом топ-менеджмент незаконно влиял на цену акций компании, сообщает FT. Адвокаты обвиняемых с позицией прокуратуры не согласны.

В июне прокуратура Брауншвейга оштрафовала Volkswagen на 1 млрд евро из-за манипуляций сотрудников концерна с показателями выбросов вредных веществ в атмосферу. По информации ведомства, с 2007 по 2015 г. по всему миру было продано около 10,7 млн автомобилей с дизельными двигателями типа EA 288 и EA 189. Показатели выбросов вредных веществ этих автомобилей существенно занижены. В Volkswagen заявляли, что не будут оспаривать штраф.

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Финансы
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Старший вице-президент Сбербанка подала в отставку

Ведомости
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Старший вице-президент, операционный директор Сбербанка Наталья Диркс решила покинуть занимаемые должности, говорится в сообщении банка. За курируемые ею направления будут отвечать директор операционного центра Ольга Бычкова и директор межрегионального центра технической поддержки Сбербанка Алексей Серых. Они продолжат напрямую подчиняться исполнительному вице-президенту банка, руководителю блока «Технологии» Давиду Рафаловскому.

Причины увольнения Диркс и ее новое место работы не раскрываются.

С 2010 г. под руководством Диркс были «бесшовно проведены централизация сопровождения операций клиентов на всей территории России, стандартизация и глубокий реинжиниринг процессов, внедрена конвейерная обработка операций, обеспечено повышение производительности труда в три раза и пятикратное высвобождение численности из операционной функции с перепрофилированием сотрудников на другие функции банка», отмечается в сообщении.

Как отмечается в сообщении, под началом Диркс была создана инновационная лаборатория и внедрена платформа RPA (Robotic Process Automation), отвечающая за внедрение программных роботов на процессах банка.

Диркс пришла на работу в Сбербанк в 2010 г. Она возглавила операционный офис «Центр сопровождения клиентских операций Южный порт». До перехода в Сбербанк Диркс работала первым зампредом правления, директором операционной группы банка «Интеза».

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Технологии
Новости

Роскомнадзор рассказал об установке оборудования для изоляции рунета

Ведомости
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Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров рассказал о монтаже оборудования для «суверенного рунета» на сетях операторов связи, сообщает «Интерфакс». По его словам, оборудование устанавливается на сетях основных операторов связи.

«Мы с конца сентября в течение нескольких недель будем его тестировать», – уточнил Жаров. На вопрос, затронет ли эксперимент всю Россию, он ответил, что тестирование пройдет в одном из регионов. Глава Роскомнадзора добавил, что эксперимент продлится до середины октября.

В ноябре вступит в силу закон о «суверенном рунете», принятый весной. Согласно документу Роскомнадзор сможет контролировать все точки передачи данных за границу и маршрутизацию трафика, в том числе с помощью специального оборудования у провайдеров. Хотя закон вступит в силу в ноябре, ведомство начало заранее готовить правила его применения.

Минкомсвязи в свою очередь определило перечень угроз, при которых рунет может перейти в режим централизованного управления. В частности, при угрозах целостности (когда невозможно установить соединение между пользователями), устойчивости (когда отказывает часть оборудования либо происходят природные или техногенные катастрофы) и безопасности (когда кто-то пытается взломать оборудование провайдеров или оказывает «дестабилизирующее внутреннее или внешнее информационное воздействие» на сети связи).

Политика
Новости

Песков: в США протестующего застрелили бы за бросок стаканчиком в полицию

Ведомости
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на встрече со студентами ВШЭ прокомментировал дела о насилии против полицейских в отношении участников летних протестов в Москве, сообщает РБК. Он подчеркнул, что в сотрудников полиции или Росгвардии нельзя ничего бросать, это закон. «Там был какой-то парень, который бросил стаканчик [в сотрудника полиции], но вы поймите, что его в Америке застрелили бы выстрелом в голову. Без суда, без следствия, и полицейский получил бы за это награду», – сказал представитель Кремля.

Он также прокомментировал ситуацию со студентом ВШЭ Егором Жуковым, который был задержан после одной из акций и обвинен в призывах к экстремизму в интернете. Песков отметил, что ситуация с Жуковым действительно спорная: одна экспертиза утверждает, что «он экстремист и террорист», а альтернативная – что «никоим образом нельзя ассоциировать это с проявлением экстремизма и терроризма». Он добавил, что желает, чтобы вся история Жукова закончилась с минимальным ущербом.

Позже, в ходе общения с журналистами, пресс-секретарь президента сказал, что не хочет вдаваться в детали разговора, поскольку он носил непубличный характер. При этом он отметил, что американские полицейские стреляли в людей, когда речь шла даже не о брошенном предмете, а о неловком движении рук.

На вопрос, переоценил ли Кремль суть событий, происходивших во время выборов в Москве, – были ли митинги массовыми беспорядками или нет, Песков сказал: «Были несанкционированные акции в нарушение действующего закона. Никакой переоценки здесь состояться не может, здесь нечего переоценивать, это факт, который можно только констатировать».

Массовые протестные акции в Москве проходили в июле и августе. После несогласованного митинга в Москве 27 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Его фигурантом стал в том числе студент ВШЭ Жуков. Молодой человек был задержан 2 августа, а затем арестован. Сотрудники ВШЭ потребовали освободить Жукова. 3 сентября суд отпустил его под домашний арест. В тот же день следователи прекратили его преследование по статье о массовых беспорядках (ст. 212 УК), однако студенту предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в интернете (ч. 2 ст. 280 УК).

Бизнес
Новости

Гендиректор «Дикси» решил уйти из компании

Ведомости
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Гендиректор ритейлера «Дикси» Сергей Беляков решил покинуть занимаемый пост. Временно исполнять обязанности гендиректора ритейлера будет глава дивизиона «Виктория» Олег Жуников, заявил «Ведомостям» представитель компании. Сам Беляков передал через представителя, что заинтересован в новых возможностях для решения сложных управленческих задач.

Беляков был назначен на пост гендиректора «Дикси» в конце 2015 г. Тогда же президентом ритейлера стал Педро да Сильва, сменивший на этом посту Илью Якубсона. Позже Беляков был назначен вице-президентом компании по экономике и финансам. С начала 2017 г., после ухода да Сильвы, Беляков стал единолично руководить «Дикси». В январе его полномочия на посту гендиректора были продлены еще на три года.

Ранее в сентябре владельцы ритейлеров «Дикси», «Бристоль» и «Красное и белое» закрыли сделку по слиянию сетей. Теперь они принадлежат «ДКБР мега ритейл групп лимитед», зарегистрированной в мае 2019 г. на Кипре. Совладельцам «Дикси» и «Бристоля» Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву принадлежит 51% новой компании, еще 45% – основателю «Красного и белого» Сергею Студенникову и 4% – у его жены Елены Соболевой. На конец 2018 г. под брендом «Дикси» работали 2707 магазинов, в том числе 2537 магазинов «у дома».

Выбор редактора
Технологии
Новости

Роскомнадзор увидел в Apple TV+ угрозу российским видеосервисам

Ведомости
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Онлайн-кинотеатр Apple TV+ может создать угрозу конкуренции для аналогичных российских сервисов, сообщил ТАСС руководитель Роскомнадзора Александр Жаров на форуме «Спектр 2019» в Сочи. По его словам, ведомство попросило ускорить принятие подзаконных актов, регламентирующих деятельность онлайн-кинотеатров.

По словам Жарова, с 1 ноября в 100 странах, включая Россию, начнет работу стриминговый сервис Apple TV+. Средняя стоимость услуги будет в 2–2,5 раза дешевле подписки любого из российских онлайн-кинотеатров. Такая цена может быть оправдана исключительно эффектом транснационального масштаба бизнеса, это серьезный вызов, который нам нужно в отрасли обсуждать и понимать, что нам с этим делать, cказал Жаров. По его словам, сотрудникам Роскомнадзора, Минкомсвязи и правительства нужно ускорить работу над нормативной базой закона. 1 ноября близко, документы нужно постараться совместными усилиями выпустить как можно быстрее, сказал он.

В апреле 2017 г. Госдума приняла закон о доле иностранного участия таких сервисов на территории РФ, которая должна оставлять не более 20%. Это касается онлайн-кинотеатров, количество пользователей которых на территории РФ – менее 50% от общего количества пользователей ресурса.

Политика
Новости

Кремль назвал неприемлемым отказ США дать визы российским дипломатам

Ведомости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемой и тревожной ситуацию с отказом США выдать визы членам российской делегации, которые планировали лететь на заседание Генассамблеи ООН. Ситуация требует жесткой реакции как со стороны ООН, так и со стороны Москвы, подчеркнул он.

«Вашингтон нарушает свои международные обязательства – это прямое нарушение международных обязательств Вашингтоном, ибо речь не идет о двустороннем визите, речь идет о визите российской делегации на ГА ООН», – отметил Песков. Он добавил, что все, что могут сделать США, это ограничить пребывание россиян одним городом Нью-Йорком, где и находится штаб-квартира международной организации. «Каких-то иных рестрикций вводить США не вправе для тех, кто отправляется на Генассамблею», – заключил пресс-секретарь российского президента.

Ранее руководитель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил, что посольство США в Москве не выдало визы 10 членам российской делегации, которая должна была сопровождать министра иностранных дел России Сергея Лаврова в поездке на сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Визу не получил сам Косачев, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и сотрудники российского МИДа. Формального отказа в визах не было, но делегатам не вернули в срок паспорта, поданные в посольство США.

США объяснили произошедшее несвоевременной подачей документов, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Но, по ее словам, это не так, и документы были поданы в сроки, указанные американскими дипломатами. Захарова отметила, что инцидент станет центральной темой встречи Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео в Нью-Йорке.

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