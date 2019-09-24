Политика

Новости

Метельский подал иск к Навальному из-за фразы о «жулике и воре»

Руководитель московского отделения «Единой России» Андрей Метельский подал иск в Симоновский суд Москвы к Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), его основателю Алексею Навальному, сообщает «МБХ медиа». Информацию подтвердил «Ведомостям» Юрий Самгин, адвокат муниципального депутата Константина Янкаускаса, который стал вторым ответчиком по иску.

«Ведомости» также ознакомились с копией иска. Поводом для него стало расследование ФБК «Тайные богатства главного московского единоросса» о недвижимости Метельского. В нем лидера московских единороссов назвали «жуликом и вором» и обвинили в выводе денег за границу.

Метельский счел некоторые фразы из расследования порочащими его честь и достоинство, говорится в документе. В частности, «глава "Единой России" – жулик и вор»; «все что украл в России, складывает заграницу»; «деньги украденные из России и выведенные из России»; «Метельский построил австрийские дворцы на деньги, украденные из России»; «все, что украл в России, складывать заграницу» и другие. В случае Янкаускаса претензии Метельского касаются фразы: «Вот и лидер единороссов бизнесмен, мошенник и коррупционер».

Глава московского отделения «Единой России» потребовал от оппозиционеров опровергнуть эти заявления, сказанные в трех роликах на YouTube-канале ФБК и Навального, а также удалить фрагменты с ними.

О том, что Метельский подал иск к ФБК, Навальному и Янкаускасу, стало известно в начале сентября. Поводом для иска стало расследование политика, опубликованное еще в июле. В нем Навальный рассказал, что нашел у семьи Метельского недвижимость в Москве и Австрии на 5,7 млрд руб.