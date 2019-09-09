Новости
Политика
Новости

Лидер московских единороссов Метельский проигрывает выборы в Мосгордуму

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Лидер московского отделения «Единой России» Андрей Метельский проигрывает выборы в Мосгордуму в округе № 15, передает «Интерфакс». Он избирался в городскую думу с 2001 г. В этом округе побеждает кандидат от КПРФ Сергей Савостьянов.

Ночью во время подсчета голосов долго не был известен разрыв между единороссом и кандидатом от КПРФ. Член Совета по правам человека при президенте России Екатерина Винокурова даже связывалась с председателем ЦИК России Эллой Памфиловой, поскольку в округе № 15 наблюдатели сообщали о возможных фальсификациях результатов голосования.

Избирательная кампания в этом округе проходила неспокойно: Метельский подавал иск о снятии с выборов Савостьянова из-за «нарушения авторских прав на сайте кандидата», но позже отозвал его. Кроме того, Метельский подавал в суд иск о защите чести к политику Алексею Навальному, муниципальному депутату по столичному району Зюзино Константину Янкаускасу и Фонду борьбы с коррупцией (ФБК).

Поводом стало расследование ФБК, в котором утверждалось, что семья Метельского владеет сетью отелей в Австрии и дорогостоящей недвижимостью. При этом основная часть имущества и бизнеса записана на родственников Метельского, в том числе на его мать, жену и сына. В том материале указывалось, что матери Метельского принадлежит пентхаус на Чистых прудах, квартира в районе Патриарших прудов, две дачи в Подмосковье. На компании сына Метельского и его советника Петра Ивановского оформлены четыре отеля в Австрии.

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос на имя Андрея Чоботова, начальника управления президента России по вопросам противодействия коррупции, о проведении проверки в отношении Метельского. В Кремле обещали рассмотреть вопрос о соблюдении антикоррупционного законодательства депутатом Метельским.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Биатлонист Шипулин побеждает на выборах депутата Госдумы от Свердловской области

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Биатлонист Антон Шипулин на дополнительных выборах в Госдуму в Свердловской области набрал 41,57% голосов избирателей, свидетельствуют данные ЦИК по итогам обработки 99,77% протоколов.

Шипулин выдвигался от «Единой России». Его ближайший соперник Алексей Коровкин от «Справедливой России» получил 24,03% голосов. Кандидат от КПРФ Габбас Даутов набрал 13,81%, кандидат от ЛДПР Евгения Чудновец – 7,49%, кандидат от «Яблока» Ирина Скачкова набрала 3,55%.

Госдума в январе досрочно прекратила полномочия депутата от «Единой России» Сергея Бидонько, избранного по Серовскому одномандатному избирательному округу в Свердловской области. Он был назначен заместителем губернатора региона.

Шипулин – олимпийский чемпион 2014 г. в эстафете, серебряный призер Олимпиады 2010 г. в той же дисциплине. Шесть раз он становился призером чемпионатов мира – получил три серебра и три бронзы, а также стал чемпионом мира в эстафете в 2017 г. В декабре прошлого год Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры. В апреле он подал документы для участия в праймериз «Единой России» на довыборы в Госдуму.

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

ЦИК Абхазии заявил о победе Хаджимбы во втором туре выборов

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба побеждает во втором туре выборов главы республики с 47,38% голосов, передает «РИА Новости» со ссылкой на предварительные данные ЦИК. При этом его оппонент, лидер оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния, получивший 46,19%, не признает результаты и намерен их оспорить.

Как отметили в ЦИК республики, второй тур выборов состоялся без нарушений законодательства. Явка, по предварительным данным, составила 65,98% (для признания выборов состоявшимися она должна достичь 25%). Явка избирателей во втором туре президентских выборов в Абхазии, по предварительным данным, составила 65,98%.

Квициния заявил, что готов оспаривать результаты выборов. При этом он призвал своих сторонников разойтись от здания республиканского ЦИК. «Даже если ЦИК объявит какие-то результаты, то мы будем оспаривать. Вы не расстраивайтесь, это юридический процесс. Мы включаем другой механизм – закона – и будем очень сильно давить на этот механизм – на закон», – сказал Квициния (цитата по ТАСС).

Второй тур выборов в Абхазии состоялся 8 сентября впервые в итории. И Хаджимба, и Квициния – пророссийские кандидаты. Сотрудничество с первым осуществлялось по линии Кремля, со вторым – по линии силовых структур, утверждает близкий к правительству республики источник.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Бизнес
Новости

«GM-АвтоВАЗ» возобновил производство после простоя из-за низкого спроса

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Совместное предприятие АО «АвтоВАЗ» и General Motors в Тольятти – «GM-АвтоВАЗ» – возобновило производство автомобилей, приостановленное на неделю из-за снижения спроса на Chevrolet Niva, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Там отметили, что работа конвейера возобновлена в штатном режиме. «GM-АвтоВАЗ» со 2 по 6 сентября останавливал конвейер для оптимизации спроса и предложения на Chevrolet Niva. При этом отгрузка автомобилей продолжалась в обычном режиме.

Мощность «GM-АвтоВАЗа» – 98 000 машин в год, в прошлом году здесь было выпущено 31 332 шт. В январе – июле 2019 г. продажи Niva в России упали почти на 25% до 12 163 шт., гласят данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Весь рынок легковых и легких коммерческих автомобилей сократился на 2,4%. До этого рынок два года подряд рос. Представитель «АвтоВАЗа» не раскрыл производственные планы завода. Он лишь отметил, что производство гибко подстраивается под спрос.

Внедорожник Chevrolet Niva – единственный автомобиль, выпускаемый СП «GM-АвтоВАЗ». На 2016 г. планировался запуск производства Chevrolet Niva второго поколения, однако реализация проекта была отложена из-за отсутствия финансирования.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Стиль жизни
Новости

Россиянин Медведев проиграл финал US Open

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Российский теннисист Даниил Медведев уступил в пятом сете в финале US Open испанцу Рафаэлю Надалю: 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6. Матч продолжался более четырех часов. Российский теннисист впервые за 14 лет играл в финале турнира Большого шлема.

В 2005 г. Марат Сафин одолел в финале Australian Open Роджера Федерера. Также Сафин остался единственным теннисистом из России, которому удавалось выиграть US Open. Это случилось в 2000 г. В рейтинге ATP Медведев до начала US Open занимал пятое место. Несмотря на поражение в финале, он обеспечил себе участие в итоговом турнире в Лондоне по итогам сезона.

Медведеву 23 года, этот чемпионат стал для него пока самым успешным турниром Большого шлема в карьере.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Собянин прокомментировал предварительные итоги выборов в Мосгордуму

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал прошедшие выборы в Мосгордуму самыми «эмоциональными и реально конкурентными» за всю последнюю историю, об этом сообщается на его сайте. По его словам, в каждом округе за мандаты боролись в среднем почти по пять кандидатов. «Страсти были нешуточные», – добавил он.

«В результате помимо сильного отряда коммунистов в парламенте появилась когорта от уважаемых партий «Яблоко» и «Справедливая Россия». Дума стала политически более разноплановой, что в общем, надеюсь, будет на пользу городскому парламенту», – отметил Собянин.

Он выразил надежду, что парламент сможет работать конструктивно. По предварительным данным, в Мосгордуму проходят 19 кандидатов от оппозиционных партий.

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Врио губернатора Лимаренко победил на выборах в Сахалинской области

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко победил на выборах главы региона по итогам обработки 100% протоколов, передает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя облизбиркома Павла Сиваконова. «Наибольшее количество голосов было отдано Валерию Лимаренко – 78 935 избирателей, что составляет 56,15%», – сказал он.

По его словам, на цифровых избирательных участках в Москве проголосовали чуть более 70 человек, поэтому на результаты выборов эти данные значительно не повлияют.

По его данным, второе место по голосам избирателей набрал Алексей Корниенко (КПРФ) – 24,21% голосов. За руководителя сахалинского отделения ЛДПР Дмитрия Флера проголосовали 7,64% избирателей, за Дмитрия Зенкина («Коммунисты России») – 5,91%, Дмитрия Кочергина (Коммунистическая партия социальной справедливости) – 2,25%.

Политика
Новости

Валерия Касамара проигрывает выборы в Мосгордуму

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

На выборах депутатов Мосгордумы по округу № 45 побеждает Магомет Яндиев, передает агентство городских новостей «Москва». Таким образом, выборы в этом округе проигрывает проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара. От этого же округа выдвигался оппозиционер Илья Яшин, но он не был допущен на выборы.

Эти данные приводятся по итогам обработки 22,3% протоколов участковых избирательных комиссий. По данным Мосгоризбиркома, явка избирателей на выборах депутатов Мосгордумы составила 21,51%.

Агентство указывает, что результаты в округе № 15 пока обрабатываются. В этом округе основная борьба идет между лидером московских единороссов Андреем Метельским и кандидатом от КПРФ Сергеем Савостьяновым. Ранее сообщалось, что Савостьянов побеждает единоросса. Член Совета по правам человека при президенте России Екатерина Винокурова в свою очередь сообщила, что в районе Гольяново территориальная избирательная комиссия прекратила работу, там возможны фальсификации результатов голосования по округу № 15 – члены комиссии отказываются вводить в систему ГАС «Выборы» данные из протоколов, отметила она.

8 сентября – единый день голосования, в который проходили, в частности, выборы в Мосгордуму. Из-за недопуска независимых кандидатов в столице проходили протестные акции – как согласованные, так и несогласованные.

Политика
Новости

Кандидаты от оппозиции лидируют в 19 округах на выборах в Мосгордуму

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Оппозиционные кандидаты получают в Мосгордуме 19 мандатов из 45, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на предварительные данные Мосгоризбиркома.

По результатам обработки более 20% бюллетеней, кандидаты КПРФ побеждают в 12 округах, «Справедливой России» – в четырех, «Яблока» – в трех округах. В других округах побеждают самовыдвиженцы. При этом представители «Единой России» в этот раз шли как самовыдвиженцы.

Ранее отмечалось, что побеждают кандидаты от КПРФ Николай Губенко (округ № 37), Николай Зубрилин (округ № 11), Екатерина Енгалычева (округ № 42), Евгений Ступин (округ № 20), Сергей Савостьянов (округ № 15), Сергей Курганский (округ № 36), Леонид Зюганов (округ № 21), Елена Янчук округ (№ 18).

Также лидируют три кандидата от партии «Яблоко»: Евгений Бунимович (округ № 6), Сергей Митрохин (округ № 43) и Максим Круглов (округ № 14). В предыдущем составе Мосгордумы депутатов от «Яблока» не было, а фракция КПРФ состояла из пяти человек.

8 сентября – единый день голосования, в который проходят, в частности, выборы в Мосгордуму. Из-за недопуска независимых кандидатов в столице проходили протестные акции – как согласованные, так и несогласованные. Явка к 18.00 достигает 17,2%, сообщал председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Политик Алексей Навальный на выборах в Мосгордуму, а также на других выборах, проходящих в России, предложил стратегию «умного голосования» – проголосовать не за кандидата от власти, а за кандидата, которого посоветует Навальный с соратниками. В Москве в итоге в список «Умного голосования» вошли 33 выдвиженца КПРФ, восемь кандидатов от «Справедливой России», все три зарегистрированных на выборах представителя «Яблока» и один самовыдвиженец.

Политика
Новости

В «Единой России» довольны результатами единого дня голосования

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак считает прошедшие выборы «полной победой» «Единой России», об этом он заявил журналистам.

«Единая Россия» жахнула на этих выборах всех. Во всех законодательных собраниях «Единая Россия» получает большинство по спискам и только в нескольких округах добирает большинство за счет одномандатников», – заявил Турчак. Исключением стал Хабаровский край, в котором «Единая Россия» проиграла выборы ЛДПР. Также там не смогла победить певица Вика Цыганова, которая баллотировалась от «Единой России».

Турчак подчеркнул, что выборы в гордуму Иркутска партия выиграла, несмотря на то что губернатор-коммунист Сергей Левченко «на полную включил административный ресурс». Партия также одержала победу на выборах мэра Улан-Удэ, добавил Турчак. «Это к разговору о том, как голосует Сибирь и Дальний Восток. И это показывает, как рассыпались прогнозы социологов и политологов, прогнозировавших результаты выборов на этих территориях», – сказал Турчак.

Собеседник «Ведомостей» в «Единой России» отметил, что губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу теперь придется одному нести ответственность за регион. «У Фургала была возможность разделить ответственность за Хабаровский край с коммунистами и единороссами, у нас есть примеры Орловской, Смоленской, Владимирской областей (там губернаторы не от «Единой России». – «Ведомости»)», – говорит единоросс. По словам собеседника в партии, на итоги выборов в крае повлияли в том числе и выборы в Госдуму 2016 г., когда одномандатный округ был отдан властями Фургалу.

В 2018 г. выборы губернатора Хабаровского края выиграл депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал, обойдя действовавшего губернатора Вячеслава Шпорта.

Политика
Новости

Восемь кандидатов от КПРФ и трое от «Яблока» могут пройти в Мосгордуму

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Восемь кандидатов от КПРФ лидируют в своих округах на выборах депутатов Мосгордумы, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные системы Общественного штаба по наблюдению за выборами.

В частности, побеждают Николай Губенко (округ № 37), Николай Зубрилин (округ № 11), Екатерина Енгалычева (округ № 42), Евгений Ступин (округ № 20), Сергей Савостьянов (округ № 15), Сергей Курганский (округ № 36), Леонид Зюганов (округ № 21), Елена Янчук округ (№ 18).

Если результаты кандидатов от КПРФ подтвердятся, это будет означать поражение лидера московских единороссов Андрея Метельского и ряда других кандидатов от партии власти.

Также лидируют три кандидата от партии «Яблоко»: Евгений Бунимович (округ № 6), Сергей Митрохин (округ № 43) и Максим Круглов (округ № 14). В предыдущем составе Мосгордумы депутатов от «Яблока» не было, а фракция КПРФ состояла из пяти человек.

Ранее прокремлевский Фонд развития гражданского общества (ФРГО) отказался публиковать данные экзитполов после выборов в Мосгордуму. В фонде пояснили, что получили высокий процент отказов от ответов на выходе с избирательных участков: в некоторых округах процент отказов превысил 70%, по остальным округам он находится на уровне 45–50%.

Финансы
Новости

РБК узнал о возбуждении уголовного дела против Алексея Ананьева

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

Как отмечает издание, Ананьев объявлен в международный розыск по обвинению в присвоении или растрате в особо крупном размере. СКР планирует 9 сентября ходатайствовать в Басманном суде о заочном аресте Ананьева, сообщили два собеседника издания.

Как пояснили «Ведомостям» в пресс-службе Промсвязьбанка, заявление в правоохранительные органы было подано кредитной организацией в 2018 г. «В рамках дела расследуется несколько эпизодов противоправной деятельности бывших собственников банка Алексея и Дмитрия Ананьевых, в том числе хищение кредитных досье, совершение 24 сделок купли-продажи ценных бумаг за день до ввода временной администрации», – отмечается в сообщении.

ЦБ принял решение о санации Промсвязьбанка 15 декабря 2017 г. В 2018 г. банк был передан Росимуществу и назначен основным банком по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.

В конце мая Арбитражный суд Москвы арестовал активы бывших совладельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых. Всего в перечне арестованного имущества оказалось более 50 объектов недвижимости, в том числе дома и земельные участки, два самолета, автомобили, здание и коллекция музея Института русского реалистического искусства, доли в компаниях. После введения обеспечительных мер музей объявил, что закрывается на неопределенный срок. Позже в Промсвязьбанке заявили, что арестованные картины пропали из музея.

Арестованное имущество записано не только на братьев Ананьевых, но и на их родственников. В июне этого года суд снял арест с части активов Дмитрия Ананьева, с одного из самолетов, принадлежащих Алексею Ананьеву. Помимо этого суд снял обеспечение с 80% зарплаты и иных доходов Дмитрия Ананьева и с 80% доходов с банковских счетов его брата.

Читать ещё
Preloader more
Фото
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow