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Лидер московских единороссов Метельский проигрывает выборы в Мосгордуму

Лидер московского отделения «Единой России» Андрей Метельский проигрывает выборы в Мосгордуму в округе № 15, передает «Интерфакс». Он избирался в городскую думу с 2001 г. В этом округе побеждает кандидат от КПРФ Сергей Савостьянов.

Ночью во время подсчета голосов долго не был известен разрыв между единороссом и кандидатом от КПРФ. Член Совета по правам человека при президенте России Екатерина Винокурова даже связывалась с председателем ЦИК России Эллой Памфиловой, поскольку в округе № 15 наблюдатели сообщали о возможных фальсификациях результатов голосования.

Избирательная кампания в этом округе проходила неспокойно: Метельский подавал иск о снятии с выборов Савостьянова из-за «нарушения авторских прав на сайте кандидата», но позже отозвал его. Кроме того, Метельский подавал в суд иск о защите чести к политику Алексею Навальному, муниципальному депутату по столичному району Зюзино Константину Янкаускасу и Фонду борьбы с коррупцией (ФБК).

Поводом стало расследование ФБК, в котором утверждалось, что семья Метельского владеет сетью отелей в Австрии и дорогостоящей недвижимостью. При этом основная часть имущества и бизнеса записана на родственников Метельского, в том числе на его мать, жену и сына. В том материале указывалось, что матери Метельского принадлежит пентхаус на Чистых прудах, квартира в районе Патриарших прудов, две дачи в Подмосковье. На компании сына Метельского и его советника Петра Ивановского оформлены четыре отеля в Австрии.

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос на имя Андрея Чоботова, начальника управления президента России по вопросам противодействия коррупции, о проведении проверки в отношении Метельского. В Кремле обещали рассмотреть вопрос о соблюдении антикоррупционного законодательства депутатом Метельским.