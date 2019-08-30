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Единоросс Метельский отозвал иск о снятии с выборов кандидата от КПРФ

Секретарь московского отделения «Единой России» Андрей Метельский отозвал иск о снятии с выборов оппонента по выборам в Мосгордуму в округе №15 – кандидата от КПРФ Сергея Савостьянова, следует из определения суда.

В документе отмечается, что до начала рассмотрения дела по существу представитель Метельского обратился в суд с заявлением об отказе от административного искового заявления в полном объеме. Суд удовлетворил это заявление и прекратил административное производство. Причины отзыва иска не уточняются. Связаться с Метельским на момент публикации материала не удалось.

Секретарь ЦК КПРФ по выборам Сергей Обухов ранее объяснял, что поводом для подачи иска Метельским стало «нарушение авторских прав на сайте кандидата, которое заключается в том, что там опубликованы сведения о процессах, которые вел Савостьянов, когда был судьей». Метельский говорил в интервью «Эху Москвы», что борьба в Москве ведется «на основе компромата, на основе грязи и различного рода разоблачений».

Он также раскритиковал «умное голосование», которое продвигает политик Алексей Навальный. Суть «умного голосования» в том, чтобы убедить оппозиционно настроенных избирателей проголосовать за кандидатов, которые имеют значительные шансы победить в каждом округе и не пропустить в думу кандидатов, поддержанных «Единой Россией». По мнению Метельского, Навальный пытается навязать избирателям фамилии людей, за которых нужно голосовать.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. Избирательная кампания в Москве сопровождается акциями протеста из-за действий избиркомов, которые отказали в регистрации большинству оппозиционеров.