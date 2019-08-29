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Единоросс Метельский пытается снять с выборов в Мосгордуму соперника-коммуниста

Секретарь московского отделения «Единой России» Андрей Метельский подал исковое заявление в суд о снятии с выборов оппонента в округе №15 – кандидата от КПРФ Сергея Савостьянова. Они баллотируются в Мосгордуму, Метельский, как и другие административные кандидаты, идет в качестве самовыдвиженца.

Заявление Метельского поступило в суд сегодня, а будет рассмотрено в 10 утра 30 августа, следует из карточки дела на сайте Мосгорсуда.

Секретарь ЦК КПРФ по выборам Сергей Обухов говорит, что поводом для подачи иска Метельским стало «нарушение авторских прав на сайте кандидата, которое заключается в том, что там опубликованы сведения о процессах, которые вел Савостьянов, когда был судьей». Метельский мечется между падением собственного рейтинга и «умным голосованием» (проект политика Алексея Навального, предполагает голосование за сильных кандидатов, не связанных с партией власти), считает коммунист: «Против него ведется мощная кампания в соцсетях, сформировано целое сообщество активистов, которое поставило целью рассказать о его невыполненных обещаниях: защищать Лосиный остров, Щелковский автовокзал».

Метельский не ответил на звонок «Ведомостей».

Сегодня Метельский заявил «Эху Москвы», что борьба в Москве, по его мнению, идет «не совсем правильным путем: на основе компромата, на основе грязи и различного рода разоблачений». «И задача одна: победить и не пустить «Единую Россию». А более того – продвинуть вперед вот это «умное голосование», – заявил единоросс. Он раскритиковал проект, сообщив, что «какой-то Навальный» пытается навязать фамилии людей, за которых нужно голосовать.