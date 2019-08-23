Поддержанный Яшиным кандидат от КПРФ снялся с выборов в Мосгордуму

twitter.com/kolmagoro_v

Кандидат в депутаты Мосгордумы от КПРФ Владислав Колмагоров, который баллотировался в 45-м округе, снял свою кандидатуру. Об этом он сообщил 23 августа в Twitter. «Простите, что подвел вас. Я не испугался, но есть но... », – написал Колмагоров. Накануне кандидатуру Колмагорова поддержал глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин, который тоже выдвигался в 45-м округе, но получил отказ в регистрации. «Вчера я поддержал Колмагорова из КПРФ в своем 45-м округе. Уже сегодня он снят с выборов. Впечатляет, согласитесь?» – написал политик в Fаcebook. Яшин предлагал голосовать за Колмагорова в рамках проекта «Умного голосования», продвигаемого Алексеем Навальным.

В окружной избирательной комиссии «Ведомостям» в пятницу сообщили, что от кандидата поступило заявление, комиссия его рассмотрела и приняла. В заявлении Колмагоров указал, что снимается с выборов по семейным обстоятельствам. Однако позже он привел другую версию, сообщив, что снялся из-за судимости, которая у него была в 2001 г. При этом, по словам политика, эта судимость была снята и погашена, поэтому при подаче документов в избирком кандидат указал, что судимостей нет. Он отмечает, что информация о судимости всплыла только после того, как 22 августа Яшин призвал своих сторонников голосовать за него. «Вечером того же дня была предоставлена информация о том, что я не указал о своей судимости, и было предложено уйти сейчас или будет поднят большой скандал в СМИ и главным итогом будет всё равно снятие», написал теперь уже бывший кандидат.

«В причинах разбираемся, будем противодействовать давлению, если оно имело место», – сказал «Ведомостям» кандидат от КПРФ по 8-му округу Вадим Кумин, который возглавляет команду партии на выборах в Мосгордуму. Если оснований будет достаточно, КПРФ рассмотрит легитимность выборов после того, как они пройдут, добавил он.

За мандат в 45 округе округе теперь конкурируют старший директор Высшей школы экономики по взаимодействию с органами власти самовыдвиженец Валерия Касамара, муниципальный депутат Пресненского района Магомет Яндиев от «Справедливой России», выдвинутый ЛДПР консультант ООО «Трансконсалт» Евгений Турушев и самовыдвиженец, директор по спецпроектам «Спид.Центр» Михаил Конев.

«Умное голосование»

Две недели назад Алексей Навальный раскрыл детали стратегии «умного голосования», подразумевающей поддержку любого кандидата в Мосгордуму, кроме выдвиженца власти. По его прогнозам, явка на выборах в Мосгордуму составит 24%. Поэтому нужно привести 13% избирателей, т.е. треть от 37%, поддержавших протесты, объяснив им, что надо не распылять голоса, а поддержать тех, кого предложит «умное голосование». Предупредить москвичей о том, за кого голосовать по этой стратегии, планируется за несколько дней до выборов, когда кандидатов по закону уже нельзя будет снять. Однако Яшин немного поспешил, в своем фэйсбуке предложив «ставить галочку» напротив фамилии Колмагорова. «Я больше торопиться с рекомендациями не буду, конечно, — теперь обещает он. — Но постараюсь придумать, как нам не отдать 45-й округ «Единой России», обещает Яшин.

Колмагоров может оказаться не единственным, кто в ближайшее время откажется от борьбы, предупреждает политолог Аббас Галлямов. Сейчас претенденты на голоса оппозиции столкнутся с трудным выбором, уверен он. У властей много аргументов — от денег до админресурса, а большинство кандидатов все-таки — не бойцы. Но даже в случае снятия всех более-менее сильных оппозиционеров, нет никакой гарантии, что избиратели не придут и не проголосуют за любого «технического» кандидата — как это произошло в прошлом году во Владимирской области. Люди наэлектризованы, возмущены, с улиц их выдавила Росгвардия и все, что им остаётся, — это идти на выборы. Старая модель, когда кандидатов от оппозиции не пускают на выборы и протестный избиратель остается дома, больше не работает, констатирует эксперт. Протестная явка будет очень высокой.

Соратник Навального Леонид Волков в пятницу призвал москвичей активнее регистрироваться на сайте «умного голосования», так как предвидит попытки блокировки сайта непосредственно перед голосованием. Организаторы сайта предвидели такую возможность и регистрация избирателей поможет обеспечить альтернативные каналы коммуникации с ними. «Мы обязательно найдем способ довести до вас нашу рекомендацию», обещает Волков.