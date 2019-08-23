Политика

Новости

Поддержанный Яшиным кандидат от КПРФ снялся с выборов в Мосгордуму

Кандидат в депутаты Мосгордумы от КПРФ Владислав Колмагоров, который баллотировался в 45-м округе, снял свою кандидатуру. Об этом он сообщил 23 августа в Twitter. «Дорогие друзья! Я снялся с выборов. Простите, что подвел вас. Я не испугался, но есть но... Не могу говорить все», – написал Колмагоров.

В окружной избирательной комиссии «Ведомостям» подтвердили, что от кандидата поступило заявление, комиссия его рассмотрела и приняла. В заявлении Колмагоров указал, что снимается с выборов по семейным обстоятельствам. Однако позже он привел другую версию, сообщив, что снялся из-за судимости, которая у него была в 2001 г. При этом, по словам политика, эта судимость была снята и погашена, поэтому при подаче документов в избирком кандидат указал, что судимостей нет.

Решение сняться с выборов Колмагоров принял сам, сообщил «Ведомостям» кандидат от КПРФ по 8-му округу Вадим Кумин, который возглавляет команду партии на выборах в Мосгордуму. «В причинах разбираемся, будем противодействовать давлению, если оно имело место», – сказал он. Если оснований будет достаточно, КПРФ рассмотрит легитимность выборов после того, как они пройдут, добавил Кумин.

Накануне кандидатуру Колмагорова поддержал глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин, который тоже выдвигался в 45-м округе. «Вчера я поддержал Колмагорова из КПРФ в своем 45-м округе. Уже сегодня он снят с выборов. Впечатляет, согласитесь?» – написал политик в Fаcebook. Яшин предлагал голосовать за Колмагорова в рамках «Умного голосования», продвигаемого Алексеем Навальным.

«Умное голосование» подразумевает поддержку любых кандидатов в Мосгордуму, кроме выдвиженцев от власти. Для участия в нем нужно зарегистрироваться на сайте проекта. За несколько дней до выборов участникам сообщат, за кого в каком округе голосовать, чтобы не дать победить кандидатам от власти.