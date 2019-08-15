Уговорить демократа на коммуниста
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Попытка канализировать гнев лишенных политического представительства на выборах Мосгордумы москвичей через «умное голосование» в версии Алексея Навального, возможно, единственная стратегия, которая предполагает активное и адресное выражение недовольства на избирательных участках. И в этом смысле это наиболее эффективный способ распорядиться символическим протестным капиталом. Тактически это верно, но стратегически рискованно: самые вероятные бенефициары «умного голосования» – коммунисты, в том числе умеренные, которые могут пойти на компромиссы с мэрией, а также радикалы, чьи представления о прекрасной Москве будущего могут категорически расходиться с мнением тех, кто за них проголосует.
«Умное голосование», анонсированное Навальным, развивает и уточняет стратегию 2011 г., когда политик призывал голосовать на парламентских выборах за любую партию, кроме «Единой России». В результате партии системной оппозиции, в первую очередь КПРФ и «Справедливая Россия», действительно увеличили свое представительство, а результат партии власти по спискам ухудшился. Но это была больше символическая победа: системная оппозиция быстро разочаровала уличную, проголосовав вместе с единороссами за несколько одиозных законов.
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