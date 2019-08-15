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Статья опубликована в № 4877 от 15.08.2019 под заголовком: За радикалов, против власти

Уговорить демократа на коммуниста

Протестное «умное голосование» едва ли сможет сформировать Мосгордуму оппозиционной мечты, но может насолить власти

Попытка канализировать гнев лишенных политического представительства на выборах Мосгордумы москвичей через «умное голосование» в версии Алексея Навального, возможно, единственная стратегия, которая предполагает активное и адресное выражение недовольства на избирательных участках. И в этом смысле это наиболее эффективный способ распорядиться символическим протестным капиталом. Тактически это верно, но стратегически рискованно: самые вероятные бенефициары «умного голосования» – коммунисты, в том числе умеренные, которые могут пойти на компромиссы с мэрией, а также радикалы, чьи представления о прекрасной Москве будущего могут категорически расходиться с мнением тех, кто за них проголосует.

«Умное голосование», анонсированное Навальным, развивает и уточняет стратегию 2011 г., когда политик призывал голосовать на парламентских выборах за любую партию, кроме «Единой России». В результате партии системной оппозиции, в первую очередь КПРФ и «Справедливая Россия», действительно увеличили свое представительство, а результат партии власти по спискам ухудшился. Но это была больше символическая победа: системная оппозиция быстро разочаровала уличную, проголосовав вместе с единороссами за несколько одиозных законов.

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