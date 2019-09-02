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Единоросс Метельский подал иск против Навального

Секретарь регионального отделения «Единой России» и заместитель председателя Мосгордумы Андрей Метельский подал в суд иск о защите чести к Алексею Навальному, муниципальному депутату по столичному району Зюзино Константину Янкаускасу и Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), следует из карточки на сайте суда.

Ранее ФБК выпустил расследование, в котором утверждалось, что семья Метельского владеет сетью отелей в Австрии и дорогостоящей недвижимостью. При этом основная часть имущества и бизнеса записана на родственников Метельского, в том числе на его мать, жену и сына. В том материале отмечалось, что матери Метельского принадлежит пентхаус на Чистых прудах, квартира в районе Патриарших прудов, две дачи в Подмосковье. На компании сына Метельского и его советника Петра Ивановского оформлены четыре отеля в Австрии, отмечалось в материале.

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос на имя начальника управления президента России по вопросам противодействия коррупции Андрея Чоботова о проведении проверки в отношении Метельского, сообщил «Ведомостям» его представитель. Копии запроса направлены также председателю комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов Мосгордумы Владимиру Платонову, генпрокурору России Юрию Чайке и руководителю Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину. Рашкин просит проверить информацию о причастности Метельского к ведению бизнеса в период исполнения обязанностей депутата, а также выяснить, есть ли у него зарубежные счета и активы в Австрии. Кроме того, Рашкин указал на необходимость проведения налоговой проверки в отношении Метельского, чтобы установить, уплачивал ли он все налоги.

Ранее Метельский подавал иск о снятии с выборов своего оппонента по выборам в Мосгордуму в округе № 15 – кандидата от КПРФ Сергея Савостьянова. Однако Метельский отозвал этот иск. Поводом для подачи иска Метельским было «нарушение авторских прав на сайте кандидата».