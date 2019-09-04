Политика

Новости

В Кремле согласились с проверкой единоросса Метельского

В Кремле рассмотрят вопрос о соблюдении антикоррупционного законодательства депутатом Мосгордумы единороссом Андреем Метельским. Это следует из письма главы управления президента по вопросам противодействия коррупции Андрея Чоботова на имя депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. Копию документа предоставил «Ведомостям» представитель Рашкина.

Ранее ФБК выпустил расследование, в котором утверждалось, что семья Метельского владеет сетью отелей в Австрии и дорогостоящей недвижимостью. При этом основная часть имущества и бизнеса записана на родственников Метельского, в том числе на его мать, жену и сына.

27 августа Рашкин в запросе на имя Чоботова просил совместно с Генпрокуратурой осуществить проверку соблюдения Метельским, замещающим госдолжность города Москвы, установленных законом ограничений, обязанностей и запретов, в частности запрета участвовать в управлении коммерческими организациями, иметь счета, хранить ценности за рубежом. Для этого депутат попросил правоохранителей отправить соответствующие запросы в уполномоченные органы Австрии.

Ответ за подписью Чоботова был направлен 2 сентября. В нем сказано, что для проработки приведенных в обращении сведений его копии разосланы в компетентные государственные органы. Ответ о начале проверки был дан быстро, отметил представитель Рашкина: «Обычно они либо вообще игнорируют, либо отвечает уборщица».

Метельский баллотируется в Мосгордуму. На звонок «Ведомостей» он не ответил.