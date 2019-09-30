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Руководство онкоцентра им. Блохина написало жалобу на недовольных врачей

Руководство Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии им. Блохина написало жалобу на врачей, угрожающих уволиться из-за конфликта в медучреждении, передает агентство «Москва» со ссылкой на директора медучреждения Ивана Стилиди.

Профсоюз медработников «Альянс врачей» 30 сентября опубликовал обращение детских онкологов из Центра им. Блохина. Врачи утверждают, что вместо решения проблем новое руководство центра «терроризирует сложившийся коллектив» ради продвижения своих людей. Врачи написали заявления об увольнении и намерены уйти, если новое руководство центра не отстранят. Они также требуют обоснованно и прозрачно распределять заработную плату сотрудникам и провести аудит строительства новых корпусов центра. По их словам, уволиться готовы 26 сотрудников центра. В июне 2019 г. НИИ детской онкологии и гематологии (входит в Центр им. Блохина) возглавила Светлана Варфоломеева. В середине сентября «Коммерсантъ» писал о жалобах сотрудников центра на угрозы увольнения.

В Кремле сообщили, что в курсе конфронтации между врачами и руководством медучреждения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду, что Министерство здравоохранения сможет разрешить конфликт.

«Руководство НМИЦ онкологии им. Н. Блохина направило просьбу дать правовую оценку действиям сотрудников отделения детской трансплантации костного мозга», – заявил Стилиди журналистам. По его словам, жалобы направлены на имя президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, главного внештатного детского специалиста-гематолога Минздрава России Александра Румянцева и других специалистов. Он также подчеркнул, что в кадровой службе Центра им. Блохина нет ни одного заявления об уходе врачей центра, оказывающих медицинскую помощь детям.

Стилиди признал, что конфликт разгорелся после приглашения на должность директора Института детской онкологии и гематологии Светланы Варфоломеевой. «Возможно, что некоторые сотрудники имели личные амбиции занять эту позицию», – сказал он. По его мнению, обращение сотрудников онкоцентра сделано в ультимативной форме и такие действия заслуживают порицания. «В местный конфликт с администрацией были втянуты дети и пациенты. По сути, были выставлены заградотряды из детей и пациентов», – сказал он (цитата по РБК).