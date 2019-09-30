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«Альянс врачей» опубликовал обращение детских онкологов Центра им. Блохина

Независимый профсоюз медработников «Альянс врачей» на своем Youtube-канале опубликовал обращение четырех детских онкологов Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии им. Блохина. В обращении говорится, что врачи написали заявление об увольнении и готовы уйти, если не будет отстранен новый состав руководства центра.

На видео присутствуют заместители директора института детской онкологии Максим Рыков и Георгий Менткевич, а также детские онкологи Василий Бояршинов и Наталья Субботина. По их словам, вместо решения проблем новое руководство ради продвижения своих людей терроризирует сложившийся трудовой коллектив. «Долгие годы дети с онкологическими заболеваниями получают лечение в ужасных условиях. Отсутствует банальная вентиляция, стены проедает плесень, а палаты переполнены больными», – говорится в обращении. Уже 20 лет тянется строительство новых корпусов, но введение в эксплуатацию откладывается из года в год, сообщили специалисты центра. Врачи требуют отстранить вновь назначенное руководство Института детской онкологии, обоснованно и прозрачно распределять заработную плату сотрудникам и провести аудит строительства новых корпусов.

В июне 2019 г. НИИ детской онкологии и гематологии возглавила Светлана Варфоломеева. В середине сентября «Коммерсантъ» писал о жалобах сотрудников центра на угрозы увольнения. В учреждении изданию сообщали, что врачей вынуждают писать заявления по собственному желанию. В администрации центра утверждали, что сокращение затронет только открытые вакансии.