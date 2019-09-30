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Песков прокомментировал конфликт врачей с руководством Центра им. Блохина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду, что Министерство здравоохранения сможет разрешить конфликт между врачами и руководством Центра им. Блохина. Об этом он сообщил журналистам, отвечая на вопрос, не пора ли Кремлю вмешаться и отреагировать на выступление медиков.

«Это обращение видят и слышат в Минздраве, и мы надеемся, что Минздрав примет необходимые меры для прояснения ситуации», – заявил Песков.

Ранее независимый профсоюз медработников «Альянс врачей» на своем Youtube-канале опубликовал обращение четырех детских онкологов Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии им. Блохина. На видеозаписи заместители директора медучреждения Максим Рыков и Георгий Менткевич, а также детские онкологи Василий Бояршинов и Наталья Субботина утверждают, что вместо решения проблем новое руководство «терроризирует сложившийся коллектив» ради продвижения своих людей. Врачи написали заявления об увольнении и намерены уйти, если новое руководство центра не отстранят.

В июне 2019 г. НИИ детской онкологии и гематологии возглавила Светлана Варфоломеева. В середине сентября «Коммерсантъ» писал о жалобах сотрудников центра на угрозы увольнения. В учреждении изданию сообщали, что врачей вынуждают писать заявления по собственному желанию. В администрации центра утверждали, что сокращение затронет только открытые вакансии.