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Минздрав обвинил недовольных врачей из Центра им. Блохина в нарушении этики

Комиссия Министерства здравоохранения России пришла к выводу, что открытое обращение онкологов по поводу конфликта в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) онкологии им. Блохина – «грубое нарушение врачебной этики», говорится на сайте ведомства. При этом требования, которые предъявляет к коллективу директор НИИ детской онкологии и гематологии Светлана Варфоломеева, являются абсолютно обоснованными, отмечается в материале.

Профсоюз медработников «Альянс врачей» 30 сентября опубликовал обращение детских онкологов из Центра им. Блохина. Врачи утверждали, что вместо решения проблем новое руководство центра «терроризирует коллектив». Всего заявления об увольнении написали 26 специалистов центра, говорилось в обращении. Они требовали отстранить новое руководство, обоснованно и прозрачно распределять зарплату, а также провести аудит строительства новых корпусов центра. В июне 2019 г. НИИ детской онкологии и гематологии (входит в Центр им. Блохина) возглавила Светлана Варфоломеева. В середине сентября «Коммерсантъ» писал о жалобах сотрудников центра на угрозы увольнения.

После публикации обращения онкологов руководство Центра им. Блохина написало жалобу на врачей, угрожающих уволиться из-за конфликта. Директор медучреждения Иван Стилиди заявил, что конфликт разгорелся после назначения Варфоломеевой руководителем НИИ. При этом он предположил, что некоторые врачи «имели личные амбиции» занять ее должность. По его мнению, в конфликт с администрацией были втянуты дети и пациенты, что недопустимо.