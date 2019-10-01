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Зеленский заявил об устранении преград для саммита в нормандском формате

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об устранении преград для проведения саммита в нормандском формате. Трансляцию брифинга украинского лидера вел телеканал «112». «Сегодня были сняты последние препоны для проведение саммита «нормандской четверки». Думаю, в ближайшее время мы будем знать конкретные даты», – сказал Зеленский.

Украинский лидер уточнил, что речь идет о «формуле Штайнмайера», определяющей механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Участники контактной группы по Украине подписали ее на очередном заседании по урегулированию ситуации на востоке страны 1 октября.

Зеленский пояснил, что временный закон об особом статусе Донбасса начнет действовать на постоянном основании при условии, что там пройдут местные выборы по конституции Украины и в соответствии с украинским законодательством, а также после публикации ОБСЕ о том, что выборы соответствовали международным стандартам.

Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков называл подписание этой формулы кремлевским условием первой встречи президентов России и Украины в нормандском формате. «Закон об особом статусе Донбасса начинает действовать на временной основе в день выборов и на постоянной – после выборов, после итогового доклада Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ», – уточнял он. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в августе говорил также, что перед проведением саммита необходимо развести силы и средства в зоне конфликта в Донбассе. Зеленский в ходе брифинга заявил, что стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское Донецкой области и городе Золотое Луганской области.