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Владимира Чурова назначили чрезвычайным и полномочным послом

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Президент России Владимир Путин присвоил ранг чрезвычайного и полномочного посла бывшему председателю Центризбиркома Владимиру Чурову. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Чуров с 2007 по 2016 г. руководил Центральной избирательной комиссией. До этого он был избран по списку ЛДПР в Государственную думу четвертого созыва, а перед этим работал в комитете по внешним связям администрации Санкт-Петербурга, в том числе пять лет – под руководством Владимира Путина. В 2016 г. при формировании нового состава ЦИК не был включен в число его членов. Новым председателем Центризбиркома была избрана Элла Памфилова. Не включенный в новый состав ЦИК Чуров сравнивал свою будущую отставку со сдачей в архив.

После выборов в Госдуму в декабре 2011 г. оппозиция требовала отставки Чурова, указывая, что голосование прошло с многочисленными нарушениями. После отставки Чуров свою роль в ЦИК оценивал позитивно. «В любом случае я добрый волшебник скорее. Злые волшебники – это те, кто реально фальсифицирует и наши выборы, и нашу историю», – говорил он.

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Политика
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СМИ сообщили об отставке директора ФСИН

Ведомости
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Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадий Корниенко ушел в отставку, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Об этом же сообщает и РБК со ссылкой на проект указа, который есть в распоряжении издания.

Кроме того, информацию об отставке Корниенко РБК подтвердила заместитель председателя ОНК Москвы Ева Меркачева.

Увольнение Корниенко связано с его возрастом, поясняет источник «Интерфакса». В понедельник, 30 сентября, Корниенко исполнилось 65 лет. Это предельный возраст нахождения на службе. На официальном сайте ФСИН Корниенко на момент написания материала по-прежнему был указан директором.

Корниенко возглавил ФСИН в 2012 г. До 2001 г. он служил в органах государственной безопасности, с 2001по 2002 г. он был заместителем директора ФСО, с 2002 по 2012 г. возглавлял Государственную фельдъегерскую службу. Корниенко – генерал-полковник и кандидат юридических наук.

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Бизнес
Новости

Суд признал законным решение ФАС по жалобе «Роснефти» на терминал «Лукойла»

Ведомости
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Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в отношении стоимости перевалки Варандейского терминала (принадлежит «Лукойлу»), следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Таким образом, апелляционный суд удовлетворил жалобу ФАС и отменил решение Арбитражного суда Москвы, вынесенное в августе в пользу компании. «Отменить решение суда полностью и принять по делу новый судебный акт», – говорится в карточке дела. Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме, поэтому доводы сторон неизвестны. Судебные акты также не публикуются.

ФАС возбудила административное дело против «Лукойла» из-за жалоб на цену перевалки на терминале «Варандей» в декабре 2018 г. «Роснефть» жаловалась ведомству, что цены на перевалку экономически не обоснованы, а сам «Лукойл» пользуется доминирующим положением. Через терминал «Варандей» обе компании поставляют всю нефть с совместного проекта «Требса и Титова» (добыча в 2017 г. – 1,9 млн т). Месторождением владеет «Башнефть-полюс», в котором «Роснефть» после покупки «Башнефти» контролирует 74,9%, «Лукойл» – 25,1%.

В марте ФАС приняла решение в пользу «Роснефти», «Лукойл» его обжаловал. «Клиенту всегда что-то не нравится», – комментировал дело ФАС совладелец и президент «Лукойла» Вагит Алекперов. «Они [ФАС] давно ведут расследование, бога ради. У нас есть терминал, есть клиент. Клиенту всегда что-то не нравится, он вправе обжаловать», – говорил он. В августе Арбитражный суд Москвы признал недействительным решение ФАС.

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Политика
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Зеленский заявил об устранении преград для саммита в нормандском формате

Ведомости
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил об устранении преград для проведения саммита в нормандском формате. Трансляцию брифинга украинского лидера вел телеканал «112». «Сегодня были сняты последние препоны для проведения саммита нормандской четверки, – сказал Зеленский. Он отметил, что конкретные даты, вероятно, будут известны в ближайшее время.

Украинский лидер уточнил, что речь идет о «формуле Штайнмайера», определяющей механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Участники контактной группы по Украине подписали ее на очередном заседании по урегулированию ситуации на востоке страны 1 октября.

Зеленский пояснил, что временный закон об особом статусе Донбасса начнет действовать на постоянном основании при условии, что там пройдут местные выборы по конституции Украины и в соответствии с украинским законодательством, а также после публикации ОБСЕ о том, что выборы соответствовали международным стандартам.

Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков называл подписание этой формулы кремлевским условием первой встречи президентов России и Украины в нормандском формате. «Закон об особом статусе Донбасса начинает действовать на временной основе в день выборов и на постоянной – после выборов, после итогового доклада Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ», – уточнял он. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в августе говорил также, что перед проведением саммита необходимо развести силы и средства в зоне конфликта в Донбассе. Зеленский в ходе брифинга заявил, что стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровском Донецкой области и городе Золотое Луганской области.

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Политика
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Контактная группа по Украине подписала «формулу Штайнмайера»

Ведомости
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Участники контактной группы по Украине подписали «формулу Штайнмайера» на очередном заседании по урегулированию ситуации на востоке страны. Об этом сообщил представитель ЛНР в контактной группе Родион Мирошник, передает корреспондент РБК. Подписание подтвердили два источника издания, знакомые с ходом заседания.

Эту информацию подтвердили источники ТАСС и «Интерфакса».

«Формула Штайнмайера» названа по имени действующего президента ФРГ, в прошлом главы МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Первоначально предполагалось, что стороны подпишут ее на встрече 18 сентября, но в последний момент украинская делегация отказалась это сделать.

В то же время помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков называл подписание этой формулы кремлевским условием первой встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в «нормандском формате». «Закон об особом статусе Донбасса начинает действовать на временной основе в день выборов и на постоянной – после выборов, после итогового доклада Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ», – говорил он.

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Технологии
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WhatsApp начал тестировать функцию исчезающих сообщений

Ведомости
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Мессенджер WhatsApp начал тестировать функцию исчезающих сообщений, отмечает The Verge. С ее помощью пользователи смогут задать определенный промежуток времени, через который приложение самостоятельно удалит выбранное сообщение.

Такая возможность уже появилась в версии 2.19.275 мессенджера для Android. Но пока доступна не для всех пользователей и проходит стадию бета-теста, отмечает портал WABetaInfo, специализирующийся на новостях о сервисе.

Как следует из опубликованных WABetaInfo скриншотов, пользователь бета-версии сможет установить таймер для исчезающего сообщения только в групповых чатах. Запланировать удаление сообщений можно через пять секунд или через час после отправки.

WABetaInfo не уточняет, когда функция будет доступна всем пользователям мессенджера, поскольку в компании только приступили к ее внедрению и тестам. В Telegram такая функция доступна в секретных чатах с 2013 г., а в обычных чатах – с 2017 г. В марте Telegram также разрешил пользователям стирать всю личную переписку – как у себя, так и у собеседников – без срока давности.

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Политика
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СКР вызвал гендиректора «Дождя» на новый допрос

Ведомости
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Следственный комитет (СКР) вновь вызвал на допрос гендиректора телеканала «Дождь» Наталью Синдееву в качестве свидетеля. Об этом она написала в Facebook, прикрепив к сообщению скриншот повестки.

Согласно повестке Синдеева должна прийти 2 октября к 16.00 мск в Главное управление по расследованию особо важных дел СКР. Следователь, к которому должна явиться гендиректор «Дождя», – Рустам Габдулин, который ведет «московское дело», возбужденное после акций протеста в поддержку не допущенных до выборов в Мосгордуму независимых кандидатов. Им же повестка и подписана.

Это будет второй допрос Синдеевой в СКР. Предыдущий прошел 10 сентября. Он касался, как сообщала она сама, освещения «Дождем» акции протеста 27 июля и вопросов об источниках финансирования телеканала. «Все [было] корректно, вежливо», – рассказывала она после допроса.

Технологии
Новости

Немецкая CTS Eventim купила контрольный пакет акций российского организатора концертов Rammstein

Ведомости
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Международная корпорация CTS Eventim, базирующаяся в Берлине, получит контроль в российской промоутерской компании Talent Concert International (TCI), сообщили компании.

CTS Eventim занимается организацией концертов и шоу, а также продажей билетов. В России компания уже владеет агентствами «Партер.ру» и «Контрамарка.ру». TCI с 1995 г. организовывает в России гастроли и отдельные концерты отдельных исполнителей. Среди наиболее известных групп, с которыми она сотрудничает, – немецкая Rammstein.

Сделка по приобретению 51% TCI будет закрыта в ближайшие дни, отмечается в сообщении CTS Eventim. Ее параметры не раскрываются. Оставшимися 49% TCI продолжат владеть президент и основатель компании Эдуард Ратников и финансовый директор Николай Синицын. Они также сохранят за собой руководящие посты в компании. TCI станет частью Eventime Live – это подразделение, объединяющее промоутерские компании CTS Eventim в разных странах мира.

Политика
Новости

ЕАЭС и Сингапур создадут зону свободной торговли

Ведомости
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Главы государств ЕАЭС и премьер Сингапура Ли Сянь Лун в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета подписали соглашение о зоне свободной торговли. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании совета, его слова приводит ТАСС.

«Это уже вторая страна наряду с Вьетнамом, с которой у нашего союза будет соответствующее соглашение», – заявил Токаев. Он добавил, что стороны прорабатывают вопросы торгово-экономического сотрудничества с Ираном. Временное соглашение о свободной торговле с этой страной вступает в силу 27 октября, уточнил президент Казахстана.

В ходе церемонии было также подписано рамочное соглашение о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Сингапуром, передает «РИА Новости».

ЕАЭС и Сингапур начали консультации о возможности заключения соглашения еще в 2015 г. В сентябре министр по торговле евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Вероника Никишина заявляла, что зона свободной торговли с Сингапуром будет иметь сложную форму и затронет не только товары, но и торговлю услугами и инвестициями. Стороны, по ее словам, подпишут пакет из семи разных соглашений. Цель соглашений – упрощение процедур и снижение пошлин в тех товарных сегментах, по которым бизнес ЕАЭС хочет выходить на рынки третьих стран.

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Технологии
Новости

МТС выплатит промежуточные дивиденды на 17,3 млрд рублей

Ведомости
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Во вторник, 1 октября, общее собрание акционеров МТС утвердило промежуточные дивиденды в размере 8,68 руб. на обыкновенную акцию и 17,36 руб. на одну американскую депозитарную расписку, сообщил представитель компании Алексей Меркутов.

В марте 2019 г. компания утвердила трехлетнюю дивидендную политику, согласно которой МТС предполагала выплату 28 руб. на обыкновенную акцию и 56 руб. – на одну американскую депозитарную расписку. Выплата дивидендов на депозитарные расписки получилась выше ожидаемой: по итогам II квартала 2019 г. компания заявляла о выплате в 2019 г. примерно 56 млрд руб., по итогу суммарные выплаты превысили 57 млрд руб., уточнил Меркутов.

Дата закрытия списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, установлена на 14 октября 2019 г. Выплаты по дивидендам должны завершиться не позднее 19 ноября 2019 г., сообщают в компании.

К 15.30 стоимость акций МТС на Московской бирже составила 266 руб. За год акции упали в цене примерно на 3,5%.

МТС утвердила ожидаемый размер дивидендов, уверен аналитик «Ренессанс капитала» Александр Венгранович: компании нужно увеличивать дивидендную доходность на рынке телекоммуникаций, потому что это поддерживает котировку акций.

Бизнес
Новости

Hyundai объявила цены на сервис аренды автомобилей по подписке

Ведомости
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Компания Hyundai Motor CIS объявила цены на сервис онлайн-подписки Hyundai Mobility в России. С помощью мобильного приложения клиент сможет оформить подписку на модели Creta, Tucson, Santa Fe и H-1. Пользователям будут доступны три тарифа: Freedom (от 1 месяца до года), Country (от 1 дня до 1 месяца) и City (от часа до 24 часов).

Приложение Hyundai Mobility будет доступно в App Store и Google Play с 14 октября. После регистрации пользователю предложат онлайн-бронирование и онлайн-оплату выбранного автомобиля. Забрать забронированную машину можно будет на территории официальных дилеров Hyundai (сначала к сервису подключатся 12 дилерских центров в Москве).

По подписке Freedom цены на аренду машины в зависимости от модели и продолжительности составят от 29 000 до 88 000 руб. Цена подписки Country – от 3000 руб. в сутки. По подписке City пользователи смогут протестировать кроссоверы Hyundai, час аренды будет стоить от 650 руб. Все автомобили будут представлены в топовых комплектациях. Среди плюсов компания называет наличие страховки, хранение и замену зимней резины, а также бесплатное обслуживание в официальных дилерских центрах Hyundai.

О запуске сервиса компания объявила в мае. Это совместный проект Hyundai Motor CIS и инновационного центра «Сколково». «Одним из трендов современного российского автомобильного рынка является новый подход к использованию автомобиля: молодое поколение уже хочет не владеть авто, а использовать его по мере необходимости», – поясняли в компании. Инвестиции в проект производитель автомобилей оценивал в 100 млн руб.

Выбор редактора
Технологии
Новости

У издания «Газета.ру» сменился главный редактор

Ведомости
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Новым главным редактором «Газеты.ру» назначен Сергей Рыбка, который до этого был редактором и ведущим радиостанции «Говорит Москва». Об этом говорится в пресс-релизе Rambler Group, в которую входит это издание. В нем отмечается, что Рыбка «будет отвечать за формирование и реализацию информационной политики «Газеты.ру», развитие контента и его адаптацию для разных каналов, в том числе для агрегаторов и социальных медиа».

Развитие «Газеты.ру» предполагает «усиление новостной и аналитической составляющей, а также продвижение контента в альтернативных каналах, которые становятся все более важными и с точки зрения узнаваемости бренда, и с точки зрения привлечения читателей», цитируется в пресс-релизе управляющий директор Rambler&Co Максим Тадевосян. «Уверен, что Сергей Рыбка, который обладает опытом как в информационной, так и в аналитической журналистике, – один из лучших кандидатов для решения этих задач», – добавил он.

«Газета.ру» основана в 1999 г. Мамут в 2012 г. стал владельцем холдинга SUP Media, в который входило это издание. Предыдущим главным редактором издания была Ольга Алексеева. Она возглавляла «Газету.ру» с 2016 г. Как отмечается в пресс-релизе, Алексеева займется новым проектом Rambler Group в сфере медиа.

В августе Сбербанк закрыл сделку по покупке 46,5% акций Rambler Group, такая же доля остались у A&NN Мамута, еще 7% – у Era Capital (до объединения с Rambler владела онлайн-кинотеатром Okko). В сделку не вошли крупнейшая в России сеть кинотеатров «Кино» (объединяет «Формулу кино» и «Синема парк»), а также издательство «Азбука-Аттикус».

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