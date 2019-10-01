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Владимира Чурова назначили чрезвычайным и полномочным послом

Президент России Владимир Путин присвоил ранг чрезвычайного и полномочного посла бывшему председателю Центризбиркома Владимиру Чурову. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Чуров с 2007 по 2016 г. руководил Центральной избирательной комиссией. До этого он был избран по списку ЛДПР в Государственную думу четвертого созыва, а перед этим работал в комитете по внешним связям администрации Санкт-Петербурга, в том числе пять лет – под руководством Владимира Путина. В 2016 г. при формировании нового состава ЦИК не был включен в число его членов. Новым председателем Центризбиркома была избрана Элла Памфилова. Не включенный в новый состав ЦИК Чуров сравнивал свою будущую отставку со сдачей в архив.

После выборов в Госдуму в декабре 2011 г. оппозиция требовала отставки Чурова, указывая, что голосование прошло с многочисленными нарушениями. После отставки Чуров свою роль в ЦИК оценивал позитивно. «В любом случае я добрый волшебник скорее. Злые волшебники – это те, кто реально фальсифицирует и наши выборы, и нашу историю», – говорил он.