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Bloomberg: конгресс США одобрил продажу Украине противотанковых комплексов

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Конгресс США дал предварительное согласие на продажу Украине дополнительной партии противотанковых ракетных комплексов Javelin на 39 млн долларов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на три неназванных источника.

О продаже 150 противотанковых ракет и двух установок Javelin может быть официально объявлено 2 октября, рассказал один из представителей администрации США. По данным агентства, Украина запросила оружие в начале лета 2018 г. В прошлом году США уже продали Киеву более 200 ракет и 37 пусковых установок Javelin. Текущий контракт не является частью военной помощи Украине в размере $250 млн долларов, одобренной Конгрессом в прошлом году, говорится в сообщении.

Отличительная особенность Javelin — головка самонаведения, реализующая принцип «выстрелил и забыл», и атака на цели сверху, где бронезащита слабее. Комплексы предыдущих поколений требовали наведения ракеты оператором до поражения цели.

Во время скандального телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского 25 июля Зеленский заявил, что Киев готов продолжить сотрудничество и купить дополнительную партию Javelin, отмечает агентство. В мае 2019 г. вооруженные силы Украины впервые провели испытания противотанковых ракетных комплексов.

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Меган Маркл подала в суд на Daily Mail

Ведомости
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Герцогиня Сассекская Меган Маркл подала в суд на британское издательство Associated Newspapers (Daily Mail, Metro, Mail on Sunday и др.) из-за незаконной публикации ее личного письма. Об этом говорится в официальном заявлении ее мужа принца Гарри.

Принц Гарри отмечает, что его жена стала жертвой британских таблоидов. «Я потерял свою мать и я вижу, как сейчас моя жена становится жертвой этих же мощных сил», – приводятся в сообщении его слова. По мнению герцога Сассекского, безжалостная кампания, которую ведут таблоиды против его жены, усилилась за последний год.

Поводом для иска стала статья в Mail on Sunday, опубликованная в воскресном издании газеты Daily Mail, уточнет Financial Times. В этом материале издание опубликовало выдержки из письма Маркл к своему отцу Томасу Марклу. Представитель Mail on Sunday заявил, что газета будет продолжать поддерживать опубликованный материал.

Представлять интересы Маркл в суде будет Schillings. Среди клиентов компании была, к примеру, Джоан Роулинг.

Мать принца Гарри, принцесса Диана, погибла в автокатастрофе в Париже в августе 1997 г. Расследование французских властей установило, что водитель автомобиля, в котором находилась принцесса Диана, потерял управление. Однако многие обвиняли в ее смерти преследование папарацци. «В последние годы Диану окончательно довели папарацци и желтая пресса», – цитировало BBC графа Спенсера, брата принцессы Уэльской.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл

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«Газпром» отчитался о ходе строительства «Северного потока – 2»

Ведомости
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Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершено на 83%, говорится в сообщении «Газпрома» в Twitter.

«Продолжается строительство газопровода «Северный поток – 2». К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 2042 километра газопровода — 83% от его общей протяженности», — говорится в сообщении.

«Северный поток – 2» — трансбалтийский газопровод «Газпрома», две нитки которого должны соединить Россию и Германию. Проектная мощность трубы состаляет 55 млрд куб. м в год. Морская часть трубопровода проходит через воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Его планируется достроить до конца 2019 г.

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СМИ сообщили об отставке директора ФСИН

Ведомости
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Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадий Корниенко ушел в отставку, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Об этом же сообщает и РБК со ссылкой на проект указа, который есть в распоряжении издания.

Кроме того, информацию об отставке Корниенко РБК подтвердила заместитель председателя ОНК Москвы Ева Меркачева.

Увольнение Корниенко связано с его возрастом, поясняет источник «Интерфакса». В понедельник, 30 сентября, Корниенко исполнилось 65 лет. Это предельный возраст нахождения на службе. На официальном сайте ФСИН Корниенко на момент написания материала по-прежнему был указан директором.

Корниенко возглавил ФСИН в 2012 г. До 2001 г. он служил в органах государственной безопасности, с 2001по 2002 г. он был заместителем директора ФСО, с 2002 по 2012 г. возглавлял Государственную фельдъегерскую службу. Корниенко – генерал-полковник и кандидат юридических наук.

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Владимира Чурова назначили чрезвычайным и полномочным послом

Ведомости
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Президент России Владимир Путин присвоил ранг чрезвычайного и полномочного посла бывшему председателю Центризбиркома Владимиру Чурову. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Чуров с 2007 по 2016 г. руководил Центральной избирательной комиссией. До этого он был избран по списку ЛДПР в Государственную думу четвертого созыва, а перед этим работал в комитете по внешним связям администрации Санкт-Петербурга, в том числе пять лет – под руководством Владимира Путина. В 2016 г. при формировании нового состава ЦИК не был включен в число его членов. Новым председателем Центризбиркома была избрана Элла Памфилова. Не включенный в новый состав ЦИК Чуров сравнивал свою будущую отставку со сдачей в архив.

После выборов в Госдуму в декабре 2011 г. оппозиция требовала отставки Чурова, указывая, что голосование прошло с многочисленными нарушениями. После отставки Чуров свою роль в ЦИК оценивал позитивно. «В любом случае я добрый волшебник скорее. Злые волшебники – это те, кто реально фальсифицирует и наши выборы, и нашу историю», – говорил он.

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Суд признал законным решение ФАС по жалобе «Роснефти» на терминал «Лукойла»

Ведомости
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Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в отношении стоимости перевалки Варандейского терминала (принадлежит «Лукойлу»), следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Таким образом, апелляционный суд удовлетворил жалобу ФАС и отменил решение Арбитражного суда Москвы, вынесенное в августе в пользу компании. «Отменить решение суда полностью и принять по делу новый судебный акт», – говорится в карточке дела. Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме, поэтому доводы сторон неизвестны. Судебные акты также не публикуются.

ФАС возбудила административное дело против «Лукойла» из-за жалоб на цену перевалки на терминале «Варандей» в декабре 2018 г. «Роснефть» жаловалась ведомству, что цены на перевалку экономически не обоснованы, а сам «Лукойл» пользуется доминирующим положением. Через терминал «Варандей» обе компании поставляют всю нефть с совместного проекта «Требса и Титова» (добыча в 2017 г. – 1,9 млн т). Месторождением владеет «Башнефть-полюс», в котором «Роснефть» после покупки «Башнефти» контролирует 74,9%, «Лукойл» – 25,1%.

В марте ФАС приняла решение в пользу «Роснефти», «Лукойл» его обжаловал. «Клиенту всегда что-то не нравится», – комментировал дело ФАС совладелец и президент «Лукойла» Вагит Алекперов. «Они [ФАС] давно ведут расследование, бога ради. У нас есть терминал, есть клиент. Клиенту всегда что-то не нравится, он вправе обжаловать», – говорил он. В августе Арбитражный суд Москвы признал недействительным решение ФАС.

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Политика
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Зеленский заявил об устранении преград для саммита в нормандском формате

Ведомости
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил об устранении преград для проведения саммита в нормандском формате. Трансляцию брифинга украинского лидера вел телеканал «112». «Сегодня были сняты последние препоны для проведения саммита нормандской четверки, – сказал Зеленский. Он отметил, что конкретные даты, вероятно, будут известны в ближайшее время.

Украинский лидер уточнил, что речь идет о «формуле Штайнмайера», определяющей механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Участники контактной группы по Украине подписали ее на очередном заседании по урегулированию ситуации на востоке страны 1 октября.

Зеленский пояснил, что временный закон об особом статусе Донбасса начнет действовать на постоянном основании при условии, что там пройдут местные выборы по конституции Украины и в соответствии с украинским законодательством, а также после публикации ОБСЕ о том, что выборы соответствовали международным стандартам.

Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков называл подписание этой формулы кремлевским условием первой встречи президентов России и Украины в нормандском формате. «Закон об особом статусе Донбасса начинает действовать на временной основе в день выборов и на постоянной – после выборов, после итогового доклада Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ», – уточнял он. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в августе говорил также, что перед проведением саммита необходимо развести силы и средства в зоне конфликта в Донбассе. Зеленский в ходе брифинга заявил, что стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровском Донецкой области и городе Золотое Луганской области.

Политика
Новости

Контактная группа по Украине подписала «формулу Штайнмайера»

Ведомости
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Участники контактной группы по Украине подписали «формулу Штайнмайера» на очередном заседании по урегулированию ситуации на востоке страны. Об этом сообщил представитель ЛНР в контактной группе Родион Мирошник, передает корреспондент РБК. Подписание подтвердили два источника издания, знакомые с ходом заседания.

Эту информацию подтвердили источники ТАСС и «Интерфакса».

«Формула Штайнмайера» названа по имени действующего президента ФРГ, в прошлом главы МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Первоначально предполагалось, что стороны подпишут ее на встрече 18 сентября, но в последний момент украинская делегация отказалась это сделать.

В то же время помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков называл подписание этой формулы кремлевским условием первой встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в «нормандском формате». «Закон об особом статусе Донбасса начинает действовать на временной основе в день выборов и на постоянной – после выборов, после итогового доклада Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ», – говорил он.

Технологии
Новости

WhatsApp начал тестировать функцию исчезающих сообщений

Ведомости
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Мессенджер WhatsApp начал тестировать функцию исчезающих сообщений, отмечает The Verge. С ее помощью пользователи смогут задать определенный промежуток времени, через который приложение самостоятельно удалит выбранное сообщение.

Такая возможность уже появилась в версии 2.19.275 мессенджера для Android. Но пока доступна не для всех пользователей и проходит стадию бета-теста, отмечает портал WABetaInfo, специализирующийся на новостях о сервисе.

Как следует из опубликованных WABetaInfo скриншотов, пользователь бета-версии сможет установить таймер для исчезающего сообщения только в групповых чатах. Запланировать удаление сообщений можно через пять секунд или через час после отправки.

WABetaInfo не уточняет, когда функция будет доступна всем пользователям мессенджера, поскольку в компании только приступили к ее внедрению и тестам. В Telegram такая функция доступна в секретных чатах с 2013 г., а в обычных чатах – с 2017 г. В марте Telegram также разрешил пользователям стирать всю личную переписку – как у себя, так и у собеседников – без срока давности.

Политика
Новости

СКР вызвал гендиректора «Дождя» на новый допрос

Ведомости
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Следственный комитет (СКР) вновь вызвал на допрос гендиректора телеканала «Дождь» Наталью Синдееву в качестве свидетеля. Об этом она написала в Facebook, прикрепив к сообщению скриншот повестки.

Согласно повестке Синдеева должна прийти 2 октября к 16.00 мск в Главное управление по расследованию особо важных дел СКР. Следователь, к которому должна явиться гендиректор «Дождя», – Рустам Габдулин, который ведет «московское дело», возбужденное после акций протеста в поддержку не допущенных до выборов в Мосгордуму независимых кандидатов. Им же повестка и подписана.

Это будет второй допрос Синдеевой в СКР. Предыдущий прошел 10 сентября. Он касался, как сообщала она сама, освещения «Дождем» акции протеста 27 июля и вопросов об источниках финансирования телеканала. «Все [было] корректно, вежливо», – рассказывала она после допроса.

Технологии
Новости

Немецкая CTS Eventim купила контрольный пакет акций российского организатора концертов Rammstein

Ведомости
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Международная корпорация CTS Eventim, базирующаяся в Берлине, получит контроль в российской промоутерской компании Talent Concert International (TCI), сообщили компании.

CTS Eventim занимается организацией концертов и шоу, а также продажей билетов. В России компания уже владеет агентствами «Партер.ру» и «Контрамарка.ру». TCI с 1995 г. организовывает в России гастроли и отдельные концерты отдельных исполнителей. Среди наиболее известных групп, с которыми она сотрудничает, – немецкая Rammstein.

Сделка по приобретению 51% TCI будет закрыта в ближайшие дни, отмечается в сообщении CTS Eventim. Ее параметры не раскрываются. Оставшимися 49% TCI продолжат владеть президент и основатель компании Эдуард Ратников и финансовый директор Николай Синицын. Они также сохранят за собой руководящие посты в компании. TCI станет частью Eventime Live – это подразделение, объединяющее промоутерские компании CTS Eventim в разных странах мира.

Политика
Новости

ЕАЭС и Сингапур создадут зону свободной торговли

Ведомости
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Главы государств ЕАЭС и премьер Сингапура Ли Сянь Лун в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета подписали соглашение о зоне свободной торговли. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании совета, его слова приводит ТАСС.

«Это уже вторая страна наряду с Вьетнамом, с которой у нашего союза будет соответствующее соглашение», – заявил Токаев. Он добавил, что стороны прорабатывают вопросы торгово-экономического сотрудничества с Ираном. Временное соглашение о свободной торговле с этой страной вступает в силу 27 октября, уточнил президент Казахстана.

В ходе церемонии было также подписано рамочное соглашение о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Сингапуром, передает «РИА Новости».

ЕАЭС и Сингапур начали консультации о возможности заключения соглашения еще в 2015 г. В сентябре министр по торговле евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Вероника Никишина заявляла, что зона свободной торговли с Сингапуром будет иметь сложную форму и затронет не только товары, но и торговлю услугами и инвестициями. Стороны, по ее словам, подпишут пакет из семи разных соглашений. Цель соглашений – упрощение процедур и снижение пошлин в тех товарных сегментах, по которым бизнес ЕАЭС хочет выходить на рынки третьих стран.

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