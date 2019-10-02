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Bloomberg: конгресс США одобрил продажу Украине противотанковых комплексов

Конгресс США дал предварительное согласие на продажу Украине дополнительной партии противотанковых ракетных комплексов Javelin на 39 млн долларов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на три неназванных источника.

О продаже 150 противотанковых ракет и двух установок Javelin может быть официально объявлено 2 октября, рассказал один из представителей администрации США. По данным агентства, Украина запросила оружие в начале лета 2018 г. В прошлом году США уже продали Киеву более 200 ракет и 37 пусковых установок Javelin. Текущий контракт не является частью военной помощи Украине в размере $250 млн долларов, одобренной Конгрессом в прошлом году, говорится в сообщении.

Отличительная особенность Javelin — головка самонаведения, реализующая принцип «выстрелил и забыл», и атака на цели сверху, где бронезащита слабее. Комплексы предыдущих поколений требовали наведения ракеты оператором до поражения цели.

Во время скандального телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского 25 июля Зеленский заявил, что Киев готов продолжить сотрудничество и купить дополнительную партию Javelin, отмечает агентство. В мае 2019 г. вооруженные силы Украины впервые провели испытания противотанковых ракетных комплексов.