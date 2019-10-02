Новости
Политика
Новости

Паль, Деревянко и Поперечный записали видео в поддержку фигурантов «московского дела»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Российские актеры записали видео в поддержку 11 фигурантов «московского дела», в котором рассказали их истории. Ролик опубликован на YouTube и называется «Прямая речь». При составлении текстов, которые в нем были зачитаны, использовались стенограммы заседаний суда и интервью фигурантов дела.

«В ситуации, когда ни конституция, ни адвокаты, ни здравый смысл не мешают суду выносить приговоры, несоизмеримые с реальностью, помочь фигурантам "московского дела" может только внимание общественности и СМИ. Мы надеемся, что эти истории напомнят людям, как важно оставаться неравнодушными, чтобы завтра не оказаться на месте тех, кому сегодня очень нужна наша помощь», — говорится в подписи к видео.

В записи ролика приняли участие актеры Александр Паль, Александр Ильин-младший, Никита Кукушкин, Евгений Цыганов, Артур Смольянинов, Александр Яценко, Григорий Добрыгин, Павел Деревянко, Александр Горчилин, Юрий Борисов, а также видеоблогер и стендап-комик Данила Поперечный.

Ранее российские актеры устроили в социальных сетях флешмоб и одиночные пикеты в поддержку своего коллеги Павла Устинова, которого приговорили к 3,5 года колонии по обвинению в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов. Мосгорсуд 30 сентября смягчил приговор Устинову: он получил один год условно с испытательным сроком в два года.

Театр за одного актера

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Бизнес
Новости

Трамп за год опустился в списке Forbes на 16 строчек

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент США Дональд Трамп за последний год опустился на 16 строчек в рейтинге богатейших американцев, который журнал Forbes опубликовал 2 октября. В целом за годы президентства он потерял 119 позиций.

Последние два года состояние Трампа, по оценкам журнала, практически не меняется и составляет около $3,1 млрд. В этом году Forbes поместил американского президента на 275-е место в топ-400.

Первое место в рейтинге богатейших людей США по-прежнему занимает основатель Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается в $114 млрд. На второй строчке — создатель Microsoft Бил Гейтс с $106 млрд. Замыкает тройку лидеров инвестор Уоррен Баффет с состоянием в $80,8 млрд.

Миллиардеры какого столетия оказались успешнее

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
  • Главное
  • Популярное
Технологии
Новости

Блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Популярный блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучший ведущий развлекательного шоу прайм-тайма, сообщил корреспондент «Ведомостей». Сама авторская программа Ивлеевой – «Агент-шоу» – также удостоена премии ТЭФИ в номинации «Развлекательное ток-шоу прайм-тайма».

«Агент-шоу» идет в эфире канала «Пятница» (входит в «Газпром-медиа»). Программа обошла в номинации шоу «Секрет на миллион» (НТВ) и «Сегодня вечером» («Первый канал»). На торжественную церемонию блогер приехать не смогла, награды забрали члены ее команды.

Ивлеева стала известна прежде всего благодаря своему Instagram. В 2013 г. она впервые появилась в телеэфире с реалити-шоу «Можно все» на канале «Ю». В 2017 г. стала ведущей шоу «Орел и решка. Перезагрузка» на «Пятнице». В 2018 г. она запустила свое развлекательное «Агент-шоу» на YouTube.

ТЭФИ – индустриальная телевизионная премия, присуждаемая за достижения в области телевизионных искусств. Она была учреждена фондом «Академия Российского телевидения» в 1994 г. и в разные годы включала различное число номинаций. С 2014 г. ТЭФИ организует комитет индустриальных телевизионных премий.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Бизнес
Новости

ФАС предостерегла совладельца S7 от антимонопольного предложения «Аэрофлоту»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предостережение совладельцу и председателю совета директоров S7 Group Владиславу Филеву за слова о необходимости перестать конкурировать с «Аэрофлотом» на дальнемагистральных рейсах. Об этом говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

ФАС уточняет, что бизнесмен предложил разделить отдельные авианаправления между его компанией и «Аэрофлотом». Ведомство усмотрело в этом попытку заключить соглашение между конкурентами, что может привести к разделу товарного рынка по территориальному принципу. ФАС пообещала следить за ситуацией.

В сообщении не уточняется, когда и где Филев сделал это заявление. Но в сентябре в интервью «Ведомостям» он заявил: «Мы видим, что "Аэрофлот" развивает сеть дальнемагистральных направлений и делает это хорошо. Зачем нам вставлять ему палки в колеса? Мы готовы делать S7 Airlines основной компанией в региональных перевозках». Так бизнесмен ответил на вопрос о планах S7 заняться дальнемагистральными перевозками. Бизнесмен отметил, что компаниям пора перестать конкурировать друг с другом.

Парк группы S7 состоит из самолетов среднемагистрального (A320 и Boeing 737) и регионального (Embraer) классов. В парке «Аэрофлота» помимо лайнеров такого типа есть также дальнемагистральные A330 и Boeing 777.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Минздрав предложил реформу системы оплаты труда медиков

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Минтруд и Минздрав разработают законопроект, который позволит правительству устанавливать требования к отраслевым системам оплаты труда. Такая поправка в Трудовой кодекс нужна для издания акта правительства, гарантирующего долю оклада в зарплатах медиков, рассказала министр здравоохранения Вероника Скворцова на совещании у президента Владимира Путина в среду, 2 октября.

«В рамках совершенствования оплаты труда медработников считаем необходимым закрепить актом правительства долю гарантированных выплат по окладу в структуре заработной платы не менее 55% с учетом обеспечения средней зарплаты не ниже уровня, описанного в указе президента», – сказала Скворцова. По ее словам, Минздрав, Минтруд и другие ведомства изучили вопрос о совершенствовании зарплат медиков первичного звена по поручению Путина. По словам Скворцовой, есть регионы, где доля оклада в зарплатах медиков не превышает 20–25%: «И там основные проблемы, основные жалобы».

По словам министра, параллельно также нужно определить перечень выплат стимулирующего характера в структуре зарплат медиков, а также перечень компенсационных выплат и условий их предоставления. Эта работу нужно закончить не позднее апреля 2020 г., тогда все регионы успеют разработать дорожные карты достижения этих целевых показателей, добавила министр.

Важно, чтобы при увеличении доли оклада не были снижены другие доплаты, отметил Путин: «Чтобы вот этого фокуса не произошло».

По словам Скворцовой, в Минздраве это понимают и для дальнейшего совершенствования отраслевой системы оплаты труда в 2020–2021 гг. необходимо актуализировать составы профессиональных квалификационных групп должностей медицинских работников и сформировать типовые нормы труда на одну ставку по каждой профессиональной квалификационной группе. «Пока этого не будет сделано, мы не сможем добиться справедливости при оплате и оклада, и стимулирующих выплат», – добавила она. Кроме того, по каждой квалификационной группе нужно установить минимальные оклады, добавила Скворцова. По ее словам, переход на новую отраслевую систему оплаты труда медиков потребует не менее двух лет и дополнительных средств из бюджета. Предварительную оценку необходимых расходов на реформу Минздрав планирует сделать до сентября 2020 г.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Пришедшие на митинг с ребенком родители обжаловали предупреждение суда

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Адвокаты Ольги и Дмитрия Проказовых обжаловали решение Лефортовского суда Москвы по делу о лишении супругов родительских прав. Информация об этом содержится в картотеке судов общей юрисдикции Москвы.

Столичная прокуратура в августе потребовала лишить Проказовых родительских прав за то, что они взяли ребенка на несогласованный митинг 27 июля. Лефортовский суд 2 сентября отказался удовлетворить это требование, однако вынес родителям предупреждение «о необходимости изменения отношения к воспитанию детей». Защита оспаривает это предупреждение.

Адвокаты просят суд изменить решение первой инстанции, исключив из него предупреждение родителям, пояснила «Ведомостям» юрист Pen & Paper Екатерина Тягай, представляющая интересы Проказовых. «Мы не оспариваем решение суда в части отказа в удовлетворении требования прокуратуры – лишать родительских прав семью Проказовых абсолютно не за что. Но и любая дополнительная попытка уличить их в неправомерном поведении является совершенно незаконной и необоснованной», – считает она.

Кроме того, адвокаты хотят добиться исключения из решения ряда выводов. Например, о том, что родители допустили вовлечение сына в массовое публичное мероприятие. По словам юристов, Проказовы не принимали участие в акции, а просто гуляли в отдалении от участников митинга.

В Москве 27 июля состоялась несогласованная акция у мэрии в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, на ней были задержаны более 1000 человек. После мероприятия прокуратура потребовала лишить Проказовых родительских прав за то, что они пришли на акцию с годовалым сыном. Принять аналогичные меры прокуратура просила в отношении еще одной супружеской пары – Петра и Елены Хомских, которые пришли на несогласованный митинг 3 августа с тремя дочерьми. Никулинский суд также отказался лишить их родительских прав, ограничившись предупреждением.

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Куратор санкционной политики США уйдет в отставку

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Замминистра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Сигал Манделкер уйдет в отставку, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных сотрудников ведомства. Министр финансов Стивен Мнучин подтвердил газете, что она летом заявила о своем желании вернуться в частный сектор.

Манделкер рассказала, что у нее сейчас нет конкретных планов. Она пояснила, что работа в частном секторе позволит ей вернуться к нормальному ритму жизни и проводить больше времени с семьей.

Манделкер заняла пост замминистра финансов США в июне 2017 г. В частности, она курировала работу управления по контролю над иностранными активами (OFAC), которое занимается планированием и применением экономических и торговых санкций.

Бизнес
Новости

Суд смягчил приговор основателю сети ресторанов «Тарас Бульба»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Московский городской суд сократил на три месяца срок приговора основателю сети ресторанов «Корчма «Тарас Бульба» Юрию Белойвану, сообщает корреспондент «Интерфакса». Белойван ранее был приговорен к двум годам колонии общего режима за неуплату налогов на сумму 650 млн руб.

«Суд постановил: наказание по 199-й статье УК снизить до семи месяцев лишения свободы, по совокупности преступлений назначить наказание в виде лишения свободы на срок один год девять месяцев колонии общего режима», – огласил решение судья.

Иск к Белойвану на 862 млн руб. подала Федеральная налоговая служба (ФНС). Бизнесмена признали виновным по восьми эпизодам уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК) на сумму 650 млн руб. Басманный суд Москвы в июле приговорил Белойвана к двум годам колонии общего режима. Дело бизнесмена рассматривалось в особом порядке из-за того, что ранее он признал вину.

По информации следствия, с января 2011 г. по март 2014 г. предприниматель для уклонения от уплаты налогов распорядился не пробивать кассовые чеки в ресторанах и отказывать клиентам в оплате банковскими картами. Такая практика была распространена в восьми организациях, работающих под товарным знаком «Корчма «Тарас Бульба». Следователи утверждали, что бизнесмен требовал от так называемых «ночных кассиров» с помощью специального программного обеспечения удалять из памяти системы R-Keeper (система автоматизации предприятий общественного питания. – «Ведомости») дорогостоящие заказы. Таким образом менялись данные о количестве произведенных заказов и их стоимости. В фискальной памяти кассовых аппаратов оставались заниженные суммы выручки за день. Недостоверная информация отражалась в бухгалтерской отчетности и налоговых декларациях.

Бизнес
Новости

Боб Дадли подтвердил планы уйти с поста гендиректора ВР

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Гендиректор британской BP Роберт Дадли в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН) в Москве подтвердил информацию о скором уходе с поста руководителя нефтяной компании. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Дадли. «Я давно уже сказал, что уйду в 65 лет. В этой истории нет новости. Нет никаких решений совета директоров ВР по этому поводу. Когда-нибудь я же должен сделать это? Но я не говорю прямо сейчас – до свидания», – отметил Дадли.

При этом Дадли не стал уточнять, чем займется после ухода.

Ранее Sky News сообщил, что об уходе Дадли может быть объявлено в конце октября, когда BP опубликует отчетность за III квартал. Собеседник «Ведомостей», знакомый с Дадли, отмечал, что уход топ-менеджера готовится, это плановая операция, процесс длится уже два года. Претендентом на должность Дадли считается Бернард Луней, он работает в BP с 1991 г. и сейчас отвечает за добычу. Дадли уже обсуждал свой уход с председателем совета директоров компании Хельге Лундом, который также считается претендентом на пост гендиректора, уточнял телеканал. Уход Дадли может затянуться на 12 месяцев, заключал Sky News.

Дадли возглавил британскую компанию в 2010 г. после того, как взрыв на ее платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе вызвал масштабную экологическую катастрофу и резкое падение стоимости акций BP, поставив ее на грань банкротства. В 2003–2008 гг. он также возглавлял российскую ТНК-BP, которая в 2013 г. продала все свои нефтяные и газовые активы «Роснефти» за $55 млрд.

Политика
Новости

Памфилова заявила о невозможности избирательной реформы без политической

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила о невозможности реформы избирательного законодательства без политических изменений. «Не может быть никакой реформы законодательства, – сказала Памфилова, выступая на заседании Научно-консультативного совета. – Я объясню почему. Кто-то слышал, чтобы власть инициировала какую-то реформу политическую? Какая же может быть реформа избирательного законодательства отдельно от политических процессов? Это не наша компетенция – вносить изменения в политическую повестку дня».

В то же время есть несколько аспектов, с которыми ЦИК может поработать. Речь идет о процедуре сбора и проверки подписей, которую нужно упростить и осовременить. «Нужно продумать, чтобы для всех кандидатов были равные условия – возможно, какие- то особые места, куда люди могут прийти и спокойно поставить свою подпись», – предлагает Памфилова.

Второй важный аспект – муниципальный фильтр. Необходимо его менять, чтобы не отсекать реальных конкурентов. Криминал и городских, а также сельских сумасшедших можно отсекать и другими способами, для этого не нужен фильтр, заявила Памфилова. «Наше предложение: 5% на 5», – заявила Памфилова» (речь, по всей видимости, идет о том, что 50% подписей должны дать депутаты муниципалитетов второго уровня. – «Ведомости»).

Политика
Новости

Путин прокомментировал выступление экоактивистки Греты Тунберг в ООН

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент Владимир Путин заявил, что не разделяет «общих восторгов» в связи с выступлением в ООН 16-летней шведской школьницы Греты Тунберг, заявившей о недостаточности предпринимаемых мер по борьбе с загрязнением атмосферы. Трансляция выступления президента велась на сайте Российской энергетической недели (РЭН), где он выступил на пленарной сессии.

«То, что молодые люди – подростки – обращают внимание на острые проблемы сегодняшнего дня, в том числе на проблемы экологии, это правильно и очень хорошо, их, безусловно, нужно поддержать», – отметил Путин. Но, по его словам, когда их «кто-то использует в своих интересах», это достойно осуждения. По мнению Путина, Грете не объяснили, что «современный мир сложен и многообразен, быстро развивается и люди в Африке либо во многих азиатских странах хотят жить на таком же уровне достатка, как и в Швеции».

«А как это сделать? Заставить их использовать сегодня энергию Солнца, которой в Африке достаточно. Кто-нибудь объяснил, чего это стоит?» – задался вопросом президент. Он добавил, что нужно поддержать идеи, связанные с развитием возобновляемых источников энергии, но исходить из реалий.

Шведская экоактивистка Тунберг 23 сентября выступила с эмоциональной речью на саммите ООН в Нью-Йорке, посвященном проблеме климата. Она раскритиковала мировых лидеров (в зале присутствовали Ангела Меркель и Эммануэль Макрон) за неспособность справиться с экологическим кризисом. «Мы стоим на пороге массового вымирания, и все, что вы можете обсуждать, – это деньги и вечный экономический рост», – сказала она. Рефреном в ее речи звучала фраза «Как вы смеете» (How dare you). Девочка добавила, что политики украли у нее детство. Выступление вызвало реакцию по всему миру: о нем, как и о самой Тунберг, говорили и писали не только СМИ и пользователи соцсетей, но и мировые лидеры. Президент США Дональд Трамп в своем Twitter иронично назвал активистку «очень счастливой девочкой, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее».

Как Грета Тунберг прошла путь от «девочки-невидимки» до самой известной экоактивистки

Политика
Новости

Путин оценил возможность публикации переговоров с Трампом

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент России Владимир Путин прокомментировал возможность обнародования стенограмм его разговоров с президентом США Дональдом Трампом, передает «РИА Новости». «Мы не против. Уверяю вас, там нет ничего, что компрометировало президента Трампа», – сказал российский лидер на форуме «Российская энергетическая неделя». «Прежняя моя жизнь научила меня, что любой мой разговор может быть опубликован», – добавил он, но отметил, что все же есть «вещи, которые должны быть закрытыми – и всё».

Ранее, 25 сентября, Белый дом обнародовал стенограмму разговора американского президента с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Поводом для публикации стала появившаяся в СМИ информация о том, что Трамп во время беседы с Зеленским мог просить о расследовании в отношении сына Джо Байдена, бывшего вице-президента США и возможного конкурента Трампа на предстоящих выборах. Позже CNN и The New York Times со ссылкой на источники сообщили, что администрация президента приняла меры для ограничения доступа к переговорам Трампа с Путиным и принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом.

29 сентября председатель комитета по разведке палаты представителей США Адам Шифф заявил о желании конгресса выяснить содержание переговоров Трампа и Путина. По словам Шиффа, это нужно для того, чтобы понять, подрывает ли президент США в разговорах с лидерами других стран безопасность США. В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что российско-американские отношения никогда не дойдут до ситуации, когда стенограммы конфиденциальных переговоров будут обнародованы.

Выбор редактора
Читать ещё
Preloader more
Фото
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow