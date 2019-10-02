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Паль, Деревянко и Поперечный записали видео в поддержку фигурантов «московского дела»

Российские актеры записали видео в поддержку 11 фигурантов «московского дела», в котором рассказали их истории. Ролик опубликован на YouTube и называется «Прямая речь». При составлении текстов, которые в нем были зачитаны, использовались стенограммы заседаний суда и интервью фигурантов дела.

«В ситуации, когда ни конституция, ни адвокаты, ни здравый смысл не мешают суду выносить приговоры, несоизмеримые с реальностью, помочь фигурантам "московского дела" может только внимание общественности и СМИ. Мы надеемся, что эти истории напомнят людям, как важно оставаться неравнодушными, чтобы завтра не оказаться на месте тех, кому сегодня очень нужна наша помощь», — говорится в подписи к видео.

В записи ролика приняли участие актеры Александр Паль, Александр Ильин-младший, Никита Кукушкин, Евгений Цыганов, Артур Смольянинов, Александр Яценко, Григорий Добрыгин, Павел Деревянко, Александр Горчилин, Юрий Борисов, а также видеоблогер и стендап-комик Данила Поперечный.

Ранее российские актеры устроили в социальных сетях флешмоб и одиночные пикеты в поддержку своего коллеги Павла Устинова, которого приговорили к 3,5 года колонии по обвинению в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов. Мосгорсуд 30 сентября смягчил приговор Устинову: он получил один год условно с испытательным сроком в два года.

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