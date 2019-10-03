Политика

Новости

Блогеры выступили в защиту осужденного за твит Владислава Синицы

Блогеры и журналисты выступили в защиту подмосковного менеджера Владислава Синицы, осужденного на пять лет колонии за твит про детей силовиков, сообщает телеканал «Дождь». На сайте телеканала размещен текст открытого письма блогеров, которые настаивают, что в сообщении Синицы не было призывов к насилию.

В письме отмечается, что твит Синицы - его личное мнение о возможных последствиях жестких действий сотрудников полиции на несогласованной акции протеста 27 июля в Москве. Авторы письма призывают освободить его от уголовной ответственности.

«Мы считаем, что никого нельзя лишать свободы за высказанное мнение, а уж пять лет колонии за один твит представляется нам и вовсе каким-то средневековым наказанием», — говорится в письме. Письмо подписали Арсений Бобровский (KermlinRussia), Руслан Усачев, Александр Горбунов (Сталингулаг), Олег Кашин, Мария Мотузная, Руслан Соколовский, Рустем Адагамов (drugoi), Ирина Шихман, Дмитрий Чернышев (mi3ch), Егор Жгун, Денис Чужой, а также журналисты «Эха Москвы» Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр.

Пользователь Twitter под ником «Макс Стеклов» 31 июля разместил твит, который позже следствие посчитало призывом к насилию в отношении детей силовиков. Под этим ником писал Владислав Синица, его твит был частью дискуссии о жестком разгоне силовиками акций протеста в Москве. Блогер был задержан 4 августа. На тот момент спорная запись уже была удалена.

Синицу обвинили в возбуждении ненависти или вражды в отношении группы лиц (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК). Пресненский районный суд Москвы приговорил Синицу к пяти годам тюрьмы. Это самый жесткий приговор по «московскому делу». В поддержку фигурантов этого дела ранее высказались актеры, которые записали видео с призывом освободить их. Защита Синицы обжаловала приговор. Вопрос о его пересмотре решается Мосгорсудом.

Прямая речь. Актеры вступились за фигурантов «московского дела»