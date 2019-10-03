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Блогеры выступили в защиту осужденного за твит Владислава Синицы

Ведомости
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Блогеры и журналисты выступили в защиту подмосковного менеджера Владислава Синицы, осужденного на пять лет колонии за твит про детей силовиков, сообщает телеканал «Дождь». На сайте телеканала размещен текст открытого письма блогеров, которые настаивают, что в сообщении Синицы не было призывов к насилию. 

В письме отмечается, что твит Синицы - его личное мнение о возможных последствиях жестких действий сотрудников полиции на несогласованной акции протеста 27 июля в Москве. Авторы письма призывают освободить его от уголовной ответственности.

«Мы считаем, что никого нельзя лишать свободы за высказанное мнение, а уж пять лет колонии за один твит представляется нам и вовсе каким-то средневековым наказанием», — говорится в письме. Письмо подписали Арсений Бобровский (KermlinRussia), Руслан Усачев, Александр Горбунов (Сталингулаг), Олег Кашин, Мария Мотузная, Руслан Соколовский, Рустем Адагамов (drugoi), Ирина Шихман, Дмитрий Чернышев (mi3ch), Егор Жгун, Денис Чужой, а также журналисты «Эха Москвы» Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр.

Пользователь Twitter под ником «Макс Стеклов» 31 июля разместил твит, который позже следствие посчитало призывом к насилию в отношении детей силовиков. Под этим ником писал Владислав Синица, его твит был частью дискуссии о жестком разгоне силовиками акций протеста в Москве. Блогер был задержан 4 августа. На тот момент спорная запись уже была удалена.

Синицу обвинили в возбуждении ненависти или вражды в отношении группы лиц (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК). Пресненский районный суд Москвы приговорил Синицу к пяти годам тюрьмы. Это самый жесткий приговор по «московскому делу». В поддержку фигурантов этого дела ранее высказались актеры, которые записали видео с призывом освободить их. Защита Синицы обжаловала приговор. Вопрос о его пересмотре решается Мосгорсудом.

Прямая речь. Актеры вступились за фигурантов «московского дела»

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ЦБ рекомендовал банкам и МФО раскрывать заемщикам их долговую нагрузку

Ведомости
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Центробанк рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям (МФО) сообщать заемщикам о значении их показателей долговой нагрузки (ПДН), говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Банкам и МФО рекомендуется сообщать клиентам о том, что теперь при выдаче займов на сумму от 10 000 руб., а также при увеличении лимита по существующему кредиту будет рассчитываться их ПДН. ЦБ советует уведомлять физическое лицо о значении показателя, рассчитанного для него.

Организациям также рекомендовано предупреждать заемщика, что при отказе предоставить подтверждающие документы о доходах организация может использовать при расчете ПДН этого клиента данные Росстата о среднедушевом доходе в регионе его регистрации. Если оцененный таким образом ПДН окажется выше 50%, он может отрицательно повлиять на условия кредитования клиента.

Показатель долговой нагрузки (ПДН) банки и МФО должны рассчитывать с 1 октября при выдаче потребительских кредитов. Речь идет о кредитах на сумму от 10 000 руб. ПДН рассчитывается как соотношение ежемесячных платежей по кредитам к доходу клиента. Чем выше нагрузка заемщика, тем больше давление на капитал банка и тем менее привлекательны для банка кредиты заемщикам с высоким ПДН. ЦБ ввел ПДН для того, чтобы не допустить «разрастания пузыря» на рынке необеспеченного потребительского кредитования.

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Европарламент раскритиковал новые предложения Джонсона по Brexit

Ведомости
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Европарламент не одобрит новые предложения премьера Великобритании Бориса Джонсона по выходу страны из Евросоюза, которые политик представил накануне. Об этом говорится в заявлении переговорной группы Европарламента по Brexit. Отмечается, что план Джонсона не решает существующих проблем.

«Переговорная группа не считает, что эти последние предложения правительства Великобритании от 2 октября в их нынешнем виде представляют собой основу для соглашения, которое Европарламент мог бы одобрить», – говорится в заявлении.

Накануне Джонсон обнародовал свои компромиссные предложения Евросоюзу по условиям Brexit, которые в первую очередь касаются ирландской границы. Премьер предложил, чтобы Ирландия и Северная Ирландия (является частью Великобритании) остались единым пространством, а также Северная Ирландия сохранила бы свое место на едином товарном рынке ЕС, но вышла из европейского таможенного союза. Руководству Северной Ирландии Джонсон предложил дать право выдвигать дополнительные меры по регулированию товаропотока на острове.

Великобритания должна была выйти из Евросоюза 29 марта текущего года. Однако британский парламент трижды отклонил проект соглашения об условиях Brexit, который был согласован бывшим премьером Терезой Мэй с Брюсселем. В итоге Евросоюз согласился перенести Brexit, чтобы избежать жесткого варианта. Новая дата выхода назначена на 31 октября.

Джонсон неоднократно заявлял, что обязательно выведет Великобританию из ЕС в назначенный срок, с договоренностью или нет. В этот раз он снова подчеркнул, что предложенный им план является единственной альтернативой «жесткому» Brexit.

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Законопроект об удалении пиратских ссылок из поисковиков доработают к ноябрю

Ведомости
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Участники антипиратского меморандума продлили срок внесения в Госдуму проекта соответствующих поправок в законодательство до 31 октября, рассказал «Ведомостям» сотрудник одной из таких компаний. Представитель Роскомнадзора, на чьей площадке компании договорились год назад о подписании меморандума, подтвердил, что срок внесения поправок продлен на месяц – до конца октября. Это оформлено протоколом заочного собрания участников.

Меморандум в ноябре 2018 г. подписали медиа- и IT-компании, в том числе «Яндекс»: они договорились, что поисковики будут удалять ссылки на нелегальные копии сериалов, фильмов и телепрограмм по жалобам правообладателей, судебного решения для этого не потребуется. Это дело добровольное, в законе пока оно не описано.

Предполагалось, что меморандум станет временным соглашением, которое постепенно будет заменено законом. Первоначальный меморандум действовал до 1 сентября 2019 г., потом был продлен до конца 2019 г. Его участники установили дедлайн для внесения поправок в Госдуму – 30 сентября. Если срок срывается, то меморандум перестает действовать, было указано в протоколе. Фактически это означало, что тот же «Яндекс» с 1 октября мог бы прекратить удаление пиратских ссылок из поисковой выдачи. Для правообладателей это критически важно: они называют поисковики одним из главных источников трафика для пиратов.

Но 30 сентября сотрудники медиакомпаний рассказали «Ведомостям», что договариваются о продлении дедлайна и что «Яндекс» продолжает удалять ссылки. Это подтвердил и президент Медиа-коммуникационного союза (МКС) Михаил Демин. Именно МКС – держатель реестра, куда правообладатели вносят пиратские ссылки для их последующего удаления из поисковиков.

Сам текст поправок участники меморандума согласовали к середине июля и передали в комитет по информационной политике Госдумы, члены которого, как предполагалось, и внесут законопроект официально на рассмотрение парламента. Но как объяснял председатель этого комитета Леонид Левин, разработанный медиакомпанией документ требует доработки до его внесения в парламент.

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Политика
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Экспертиза признала якутского шамана невменяемым

Ведомости
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Якутский шаман Александр Габышев, шедший в Москву «изгонять Путина», по итогам комплексной психолого-психиатрической экспертизы признан невменяемым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на координатора правозащитной организации «Правозащита Открытки» Алексея Прянишникова. По его словам, другие подробности адвокатам пока не известны, ознакомиться с заключением экспертизы они смогут только 5 октября.

Габышев, называющий себя шаманом, с марта шел пешком из Якутии в Москву, чтобы «изгнать Путина» и «восстановить народовластие». В ночь на 19 сентября он был задержан сотрудниками правоохранительных органов на федеральной трассе «Байкал» в Бурятии. Кремль отрицает свою причастность к задержанию шамана.

В отношении Габышева было возбуждено дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК). Суд отправил его под подписку о невыезде. Кроме того, Габышева направили в республиканский психоневрологический диспансер на экспертизу.

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Финансы
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Число личных банкротств в России побило рекорд 2018 года

Ведомости
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Суды в январе – сентябре 2019 г. признали банкротами 46 734 российских граждан, включая индивидуальных предпринимателей, следует из материалов «Федресурса» (Единого федерального реестра сведений о банкротстве). Это на 53,9% больше, чем за тот же период 2018 г. За весь прошлый год процедурой воспользовалось около 43 900 человек.

Наибольшее число новых личных банкротств на 100 000 населения зафиксировано в Калмыкии (80), Пензенской (75) и Вологодской (67) областях. В среднем по регионам этот показатель составляет 32. Всего механизмом личного банкротства за четыре года его существования воспользовались почти 141 000 граждан.

Как пояснил «Интерфаксу» директор Российского союза саморегулируемых организаций арбитражных управляющих Кирилл Ноготков, рост числа банкротств связан с тем, что граждане стали более грамотными и стали лучше понимать суть процесса банкротства. По оценкам руководителя проекта «Федресурс» Алексея Юхнина, стоимость процедуры банкротства значительно снизилась за четыре года и составляет в среднем 70 000–75 000 руб. для процедуры, не осложненной оспариванием сделок.

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Финансы
Новости

ВЭБ перестал быть акционером Связь-банка

Ведомости
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Госкорпорация ВЭБ.РФ 27 сентября была исключена из списка аффилированных лиц Связь-банка, сообщается на сайте кредитной организации. До этого ВЭБу принадлежало 99,975% акций банка.

Передача Связь-банка идет по плану, со стороны ВЭБа завершены все необходимые процедуры, прокомментировал представитель госкорпорации.

ВЭБ получил Связь-банк на санацию вместе с банком «Глобэкс» в 2008–2009 гг. Госкорпорация несколько лет безуспешно пыталась их продать, но потенциальных покупателей не устраивала цена и вопрос с урегулированием долга перед ЦБ, который выделил ВЭБу 212 млрд руб. на санацию этих банков. Позже возникла идея создать на базе Связь-банка и «Глобэкса» опорный банк для оборонно-промышленного сектора, однако банком для работы с ОПК стал санированный Промсвязьбанк. Ему в итоге было решено передать Связь-банк, который в конце 2018 г. был объединен с «Глобэксом».

В июле стало известно, что власти решили, как урегулировать задолженность ВЭБа перед ЦБ по санации Связь-банка и «Глобэкса». Минфин разместил в пользу ВЭБа ОФЗ на 212,6 млрд руб. В августе госкорпорация приобрела их и передала в обмен на свои долговые бумаги ЦБ.

Политика
Новости

Четыре человека погибли в результате нападения на штаб-квартиру полиции в Париже

Ведомости
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Вооруженный ножом мужчина днем 3 октября напал на полицейских в префектуре полиции Парижа. В результате нападения погибли четыре человека, сообщает телеканал BFM TV. Нападавший был ликвидирован, вместе с ним число погибших достигло пяти.

Инцидент произошел в разведывательном управлении префектуры полиции Парижа около 13.00 по местному времени (14.00 мск), уточняет телеканал. По предварительным данным, нападавший сам был сотрудником префектуры, его застрелил один из полицейских. В качестве оружия мужчина использовал керамический нож. О мотивах преступника пока ничего не сообщается.

Район, в котором произошел инцидент, был оцеплен полицией. В префектуру приехали министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, госсекретарь МВД Лоран Нуньес и прокурор Парижа.

Бизнес
Новости

Forbes назвал основателей сети электроники DNS долларовыми мультимиллионерами

Ведомости
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Основатели сети бытовой и компьютерной техники DNS Дмитрий Алексеев и Юрий Карпцов стали долларовыми мультимиллионерами, подсчитал российский Forbes. К концу 2018 г. состояние Алексеева – крупнейшего акционера «ДНС групп» с долей в 48,73% – составляло $380 млн, Карпцова – $340 млн (ему принадлежит 43,88% акций DNS).

Оценить состояние компании и, соответственно, состояние бизнесменов позволяет проведенная в прошлом году реструктуризация сети DNS, поясняет издание. По итогам 2018 г. выручка группы составила 268,5 млрд руб. (по оценке «INFOLine -аналитики»), а сама DNS стоила около $790 млн. Помимо Алексеева и Карпцова у DNS есть еще пять миноритариев с пакетами, не превышающими 3% акций.

Пять лет назад выручка DNS F 31 не превышала 100 млрд руб., напоминает издание. Сама группа состояла более чем из 50 разрозненных компаний, зарегистрированных по всей стране – от Ростова-на-Дону до Владивостока, где была ее условная штаб-квартира. Непростой была и структура собственности: у DNS было 10 учредителей, знакомых еще с 1990-х гг., на каждого из них было записано несколько компаний.

В 2015 г. после проверок Федеральной таможенной службы ритейлер начал реструктуризацию. В марте 2018 г. у группы появился центр прибыли «ДНС ритейл» («дочка» «ДНС групп»). Она поглотила 40 компаний, на которых ранее аккумулировалась большая часть выручки DNS, уточняет Forbes.

Политика
Новости

Рогозина не впечатлила презентация прототипа ракеты Маска для полетов на Марс

Ведомости
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Директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина не впечатлила презентация прототипа ракеты Starship, которую провела компания SpaceX Илона Маска в конце сентября. Об этом он сообщил ТАСС.

«Смотрел презентацию. Не впечатлила», – подчеркнул Рогозин. По его словам, «Роскосмос» запросил мнение технических специалистов, которые сказали, что из того, что было представлено, реализуемо только «процентов 20». Все остальное, добавил директор «Роскосмоса», – это «обычный шум, белый шум, который сопровождает такого рода проекты, который тоже нужен для привлечения инвесторов».

SpaceX представила прототип ракеты Starship, предназначенной для доставки людей на Марс и Луну, 29 сентября. Презентация состоялась в деревне Бока-Чика в Техасе, где строится частный космодром компании. Маск выразил надежду на то, что первый испытательный орбитальный полет ракеты состоится в ближайшие полгода, а пилотируемый – до конца 2020 г.

Ракета Starship будет значительно крупнее предыдущих: общая ее длина составит 118 м, а масса полезной нагрузки – 150 т. У других находящихся в эксплуатации ракет SpaceX, Falcon 9 и Falcon Heavy, длина равна 70 м, а максимальная масса полезной нагрузки – 22,8 т и 63,8 т соответственно. Предполагается, что Starship сможет доставлять на Луну или Марс десятки людей и дозаправляться в космосе. Как и предшественники, она предназначена для повторного использования.

Недвижимость
Новости

Дом.РФ выделил 3 млрд рублей на строительство двух ЖК в Люберцах по новым правилам

Ведомости
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Банк Дом.РФ предоставил инвестиционно-строительной компании «Ареал» проектное финансирование на сумму 3,1 млрд руб., говорится в сообщении банка. Эти средства будут направлены на строительство двух жилых комплексов в Люберцах – «ТвинХаус» (39 000 кв. м) и «Карамельный» (52 200 кв. м). Они оба будут введены в эксплуатацию в 2021 г.

Данная сделка – яркий пример перехода строительной отрасли на новую модель финансирования, говорит вице-президент банка Дом.РФ Анна Авдокушина. Она объясняет, что ранее оба проекта возводились по старым правилам с привлечением средств дольщиков и без использования эскроу-счетов. В настоящий момент в Московской области строится более 12 млн кв. м жилья, из них более 2 млн кв. м – с привлечением банковских кредитов, добавляет Авдокушина.

ИСК «Ареал» специализируется на строительстве жилья. Компания создана в 2000 г. За это время она построила в общей сложности более 200 000 кв. м недвижимости.

Бизнес
Новости

ОАК объяснила инцидент с самолетом МС-21 в Жуковском

Ведомости
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В четверг, 3 октября, в ходе очередного испытательного полета МС-21 предположительно некорректно сработала индикация выхода шасси, сообщил «Ведомостям» представитель Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Однако, по его словам, несмотря на неполадки, самолет приземлился в штатном режиме.

Технические специалисты проанализируют испытательный полет и восстановят точную картину работы системы, добавила ОАК. В случае необходимости будут произведены дополнительные настройки.

Ранее агентства сообщали, что во время испытаний в подмосковном Жуковском у самолета МС-21 не сработал датчик выпуска шасси. Лайнер выработал топливо и готовился к аварийной посадке, однако со второй попытки пилотам удалось выпустить все стойки шасси. Если бы этого не произошло, МС-21 пришлось бы сажать на «брюхо» на запененную полосу.

МС-21 – российский ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет, может перевозить от 150 до 211 пассажиров на расстояние до 6000 км. Первый полет воздушное судно совершило в мае 2017 г. Сейчас лайнер проходит все необходимые испытания перед началом серийного производства. Завершение сертификации запланировано на 2020 г.

Как лайнер МС-21 впервые прилетел в Москву

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