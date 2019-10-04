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Кремль прокомментировал информацию о присвоении Чемезову звания Героя России

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал публикацию «Ведомостей» о том, что генеральному директору госкорпорации «Ростех» Сергею Чемезову присвоено звание Героя России. «Такого указа не публиковалось, это единственное, что я вам могу сказать», – подчеркнул он.

О том, что президент Владимир Путин присвоил Чемезову звание Героя России, рассказали «Ведомостям» несколько топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности и подтвердил высокопоставленный чиновник кремлевской администрации. По их словам, документ был подписан несколько недель назад. Указ официально не обнародовался.

Согласно «Положению о звании Героя Российской Федерации», оно присваивается «за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига». Сергей Чемезов удостоен этого звания за существенный вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса и повышение обороноспособности страны, пояснял федеральный чиновник.

Путин уже присваивал звания Героя России высокопоставленным чиновникам, связанным с оборонной промышленностью. В 2018 г. Героями стали первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко и вице-премьер Юрий Борисов. Так был отмечен их вклад в разработку новых видов вооружений во время работы соответственно гендиректором госкорпорации «Росатом» и замминистра обороны по вооружению. Указы об их награждении тоже не публиковались.