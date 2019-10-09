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Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии

Турецкие военные начали операцию против курдских отрядов самообороны и запрещенной террористической организации «Исламское государство» на севере Сирии, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее Bloomberg сообщал со ссылкой на источник, что небольшая группа турецких военных уже пересекла границу с Сирией в двух точках, расположенных недалеко от городов Эт-Телль-эль-Абьяд и Рас-эль-Айн. Однако министр обороны Хулуси Акар на тот момент заявил, что подготовка к операции все еще продолжается.

Эрдоган 5 октября анонсировал военную операцию по обеспечению безопасности на севере Сирии. На следующий день Турция начала стягивать войска и технику к границе. Анкара хочет очистить приграничные территории от курдских отрядов самообороны и террористов.

США, которые поддерживали курдов, заявили о выводе войск из северо-восточной Сирии. Курдские силы назвали это решение «ножом в спину» со стороны США и пообещали «не сомневаться ни секунды, когда потребуется защищать свой народ».