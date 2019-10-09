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Bloomberg: турецкие войска начали пересекать границу с Сирией

Ведомости
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Турецкие войска начали пересекать границу на северо-востоке Сирии, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного турецкого чиновника. Ранее Анкара объявила о планах провести операцию против курдских отрядов самообороны и обеспечить безопасность на севере Сирии.

По словам собеседника агентства, небольшая группа турецких военных в среду утром пересекла границу в двух точках, расположенных недалеко от городов Эт-Телль-эль-Абьяд и Рас-эль-Айн. При этом министр обороны Хулуси Акар заявил, что подготовка к операции все еще продолжается.

Турция начала стягивать войска и технику к границе с Сирией несколько дней назад. В ответ Сирийские демократические силы, в состав которых входят курдские отряды самообороны, предупредили, что военная операция Турции может вылиться в тотальную войну.

В понедельник, 7 октября, президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск из северо-восточной Сирии. Курдские силы назвали это решение «ножом в спину» со стороны США и пообещали «не сомневаться ни секунды, когда потребуется защищать свой народ».

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Бизнес
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Медведев заявил о важности селекции картофеля из-за риска новых санкций

Ведомости
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Премьер Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна сама заниматься селекцией картофеля, чтобы предотвратить возможный дефицит в случае отказа зарубежных партнеров в поставках семян, сообщает «РИА Новости».

«На самом деле это критически важно, потому что мы с вами понимаем, что картофель – это второй хлеб, откажут в семенах в какой-то момент – без картошки можем остаться. Поэтому селекцией генетикам надо обязательно заниматься», – сообщил Медведев в ходе форума «Золотая осень» в Москве. На форуме премьеру показали стенд Северной Осетии с картофелем и форелью. «Выглядит картошка прямо отменно», – сказал Медведев. Глава республики Вячеслав Битаров объяснил, что для выращивания картофеля используются высокогорные условия, где нет переносчиков болезней. Северная Осетия начала заниматься селекцией. Около 25–30% семян – из лабораторий республики.

С 9 по 12 октября на ВДНХ проходит 21-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень». Она приурочена к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, организатором выступает Министерство сельского хозяйства.

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Бизнес
Новости

ФАС разрешила группе «Дело» купить контрольный пакет «Трансконтейнера»

Ведомости
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ФАС 8 октября одобрила ходатайство группы компаний «Дело» на приобретение 50%+2 акций ПАО «Трансконтейнер», сообщил представитель «Дела». РЖД проведет аукцион по продаже контрольного пакета «Трансконтейнера» 27 ноября, стартовая цена – 36,16 млрд руб. «Трансконтейнер» – крупнейший в России железнодорожный перевозчик контейнеров. О намерении участвовать в аукционе рассказывал в интервью «Ведомостям» весной владелец группы «Дело» Сергей Шишкарев.

Группе «Дело» принадлежат 100% компании «Делопортс» (включает крупный зерновой терминал и крупный контейнерный терминал в Новороссийске) и 30,75% компании Global Ports, крупнейшего в России оператора морских контейнерных терминалов (работает в Северо-Западном и Дальневосточном бассейнах).

Другим серьезным претендентом на «Трансконтейнер» является компания «Енисей капитал», аффилированная с основными акционерами металлургического холдинга Evraz Романом Абрамовичем и Александром Абрамовым. «Енисей капитал» уже владеет 24,5% «Трансконтейнера», ее заявку на покупку еще 50%+2 акции ФАС одобрила в конце августа.

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Технологии
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Нобелевскую премию по химии присудили за развитие литий-ионных батарей

Ведомости
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Нобелевская премия по химии за 2019 г. присуждена американцам Джону Б. Гуденафу, М. Стэнли Уиттингэму и японцу Акире Йошино, их исследования посвящены разработке и усовершенствованию литий-ионных батарей. Трансляция объявления лауреатов велась на сайте Нобелевского комитета.

Нобелевский комитет отметил, что литий-ионные аккумуляторы используются во всех устройствах от смартфонов и ноутбуков до электромобилей. Кроме этого, эти батареи способны накапливать энергию от солнца и ветра, что позволяет обойтись без ископаемого топлива.

Разработка литий-ионной батареи началась во время нефтяного кризиса 1970-х гг. Уиттингэм начал разрабатывать методы, которые позволили бы получать энергию, не используя ископаемое топливо. Исследуя сверхпроводники, он обнаружил чрезвычайно энергоемкий материал – дисульфид титана, который использовал для создания катода батареи. Анод батареи ученый изготовил из металлического лития, способного высвобождать электроны. Однако из-за высокой реактивности металлического лития батарея оказалась слишком взрывоопасной.

Позже Гуденаф усовершенствовал катод, заменив дисульфид титана оксидом кобальта. Такая батарея могла создавать напряжение до четырех вольт. Наконец, Йошино создал первый жизнеспособный литий-ионный аккумулятор, сделав анод из полиацетилена, а катод – из оксида лития-кобальта. В результате получился легкая, износостойкая батарея, которую можно заряжать сотни раз, прежде чем ее характеристики ухудшатся.

Нобелевская неделя началась 7 октября с оглашения имен лауреатов в области физиологии и медицины. Премию присудили за исследование способности клеток адаптироваться к дефициту кислорода. 8 октября Нобелевский комитет объявил лауреатов премии по физике – за работы в области астрономии и астрофизики. 10 октября назовут лауреата премии по литературе. 11 октября – лауреата премии мира. Обладатель премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Государственным банком Швеции в 1968 г., станет известен 14 октября. Официальная церемония вручения премии пройдет в день смерти Альфреда Нобеля 10 декабря в Стокгольме.

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Технологии
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«Яндекс» представил уменьшенную умную колонку с функцией управления жестами

Ведомости
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Компания «Яндекс» на презентации в среду представила уменьшенную версию своей умной колонки. В устройство, названное «Яндекс.Станция мини», добавили возможность управления жестами, рассказал руководитель управления искусственным интеллектом и исследований «Яндекса» Михаил Биленко. Например, с помощью жестов можно будет регулировать громкость. Кроме того, в колонку встроены четыре микрофона, чтобы она хорошо слышала пользователей.

Продажи устройства начнутся 31 октября, купить уменьшенную умную колонку можно будет на сервисе «Яндекса» «Беру» и в сети «Связной». Стоимость устройства – 3990 руб.

Новая функция также появится у голосового помощника «Яндекса» «Алисы», рассказал на презентации руководитель платформы «Яндекс.Диалоги» Павел Капля. По его словам, с помощью «Алисы» скоро можно будет проводить транзакции. Сейчас голосовой помощник интегрирует сервисы «Абсолют.Страхование», YouDo, «Столото». Точные сроки запуска новой функции пока не известны, она проходит тестирование.

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Политика
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Фигуранту «московского дела» Ивану Подкопаеву смягчили приговор

Ведомости
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Московский городской суд смягчил приговор Ивану Подкопаеву, осужденному по делу о массовых беспорядках в Москве. Три года колонии заменили на два года колонии общего режима, передает «Медиазона».

Подкопаев был задержан во время несогласованной акции 27 июля в Москве, в отношении него возбудили дело о массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК). Однако в итоге Подкопаеву вменили применение насилия в отношении представителей власти (ст. 318 УК). По версии следствия, на акции он распылил газовый баллончик в сторону силовиков.

Подкопаев признал вину, поэтому дело рассматривалось в особом порядке. Тверской районный суд приговорил его к трем годам колонии общего режима.

На заседании 9 октября, во время рассмотрения жалобы на приговор, Подкопаев отказался от признательных показаний. Он заявил, что считает себя невиновным, а свои действия на митинге расценивает как самозащиту.

Прямая речь. Актеры вступились за фигурантов «московского дела»

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Технологии
Новости

Медведев утвердил состав первого в истории совета директоров «Почты России»

Ведомости
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Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение, утверждающее первый в истории совет директоров «Почты России». В 2019 г. компания сменила организационно-правовую форму с федерального государственного унитарного предприятия на акционерное общество. 100% акций «Почты России» принадлежит государству.

В качестве профессиональных поверенных (голосуют по директиве) в совет директоров будет избраны вице-премьер Максим Акимов, министр цифрового развития Константин Носков и его заместитель Олег Войтенко, заместитель министра финансов Андрей Иванов, председатель профсоюза работников России Анатолий Назейкин. Независимыми директорами будут назначены председатель совета директоров «Первой грузовой компании» Александр Волошин, президент ВТБ Андрей Костин, бывший министр связи Николай Никифоров и генеральный директор «Агентства по рекапитализации инфраструктурных и долгосрочных активов» Василий Сидоров. Кроме того, в совет директоров войдут гендиректор «Почты России» Николай Подгузов, а также представители Совета Федераций и Госдумы – сенатор Николай Журавлев и депутат Сергей Гаврилов соответственно.

Все члены совета директоров будут избраны сроком на 5 лет. Председателем совета директоров Медведев поручил избирать Акимова.

В конце сентября Медведев утвердил акт о передаче акционерному обществу «Почта России» имущества ФГУП «Почта России» в качестве вклада в уставный капитал. Речь идет о почти 46 000 земельных участков и 52 000 объектов недвижимости, среди которых крупнейшие инфраструктурные логистические центры и предприятия почтовой связи.

Политика
Новости

«Медуза» нашла в открытом доступе рабочие номера телефонов Памфиловой и Бастрыкина

Ведомости
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«Медуза» нашла на сайте госзакупок более 100 рабочих мобильных номеров чиновников, военных и руководителей регионов, которыми они пользуются для правительственной спецсвязи. Номера содержались в договорах между Федеральной службой охраны (ФСО), Управлением правительственной связи (УПрС) и ведомствами. Согласно документам, УПрС обеспечивала заказчиков «подвижной радиотелефонной связью стандарта GSM в диапазоне 900/1800 МГц», а также абонентским терминалом для этой связи, то есть специальным зашифрованным устройством.

В открытый доступ попали номера руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина, губернатора Владимирской области и главы Дагестана, неназванных руководителей Генпрокуратуры и Минюста, региональных управлений МВД и командиров воинских частей и другие. В предыдущие годы их в документах не прятали. В этом году в некоторых случаях при сканировании закрывали листком с надписью «конфеденциально» (с ошибкой), при этом в отчетах об исполнении контракта номера были вновь видны.

Издание не смогло дозвониться ни по одному из десятков номеров из списка: они оказались отключены. Исключением стал номер, который должен принадлежать председателю Центризбиркома Элле Памфиловой. Телефон был включен, но никто не взял трубку. После выхода текста один из авторов статьи Алексей Ковалев пришел на радиостанцию «Эхо Москвы», чтобы рассказать о расследовании. В эфире ведущий Александр Плющев позвонил по номеру Памфиловой еще раз, на этот раз она сняла трубку. Собеседница подтвердила журналисту, что пользуется специальным номером.

Источник «Медузы», знакомый с оборотом средств спецсвязи, рассказал, что специальные номера чиновники и сотрудники силовых ведомств получают при вступлении в должность. Но пользуются ими редко, поскольку опасаются, что их будут прослушивать свои же. «Такие телефоны, как я уже говорил, в столе на работе хранят. Чинуши их боятся как огня», – отметил собеседник издания.

Экономика
Новости

Всемирный банк в четвертый раз за год снизил оценку роста ВВП России

Ведомости
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Всемирный банк снизил прогноз по росту российской экономики в 2019 г. с 1,2% до 1%. Это уже четвертое снижение прогноза в этом году.

Изменение ожиданий экономисты Всемирного банка объясняют слабым ростом инвестиций и торговли. В первой половине года уменьшилась промышленная активность, так как вступило в силу соглашение с ОПЕК о сокращении добычи нефти. Кроме того, негативно сказалось загрязнение «основных топливопроводов в Европу»: в апреле Россия приостановила экспорт нефти по трубопроводу «Дружба» из-за его загрязнения. После повышения НДС рост розничных продаж замедлился. На активность также негативно повлияла жесткая денежно-кредитная политика ЦБ в начале года, считают экономисты Всемирного банка.

В январе эксперты Всемирного банка ожидали, что рост ВВП России по итогам года составит 1,5% вместо 1,8%, которые прогнозировались ранее. В апреле эта оценка была еще раз снижена до 1,4%, в июне – до 1,2%.

Политика
Новости

Фигурант «московского дела» Подкопаев отказался от признательных показаний

Ведомости
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Иван Подкопаев, приговоренный к трем годам колонии по делу о массовых беспорядках в Москве, отказался от данных им ранее признательных показаний. «Я изменил свою позицию, я считаю себя невиновным», – приводит ТАСС слова осужденного. По его словам, он расценивает свои действия на митинге как «самозащиту гражданских прав».

Мосгорсуд 9 октября рассматривает жалобу на приговор Подкопаеву. Заседание переносилось дважды: сначала по формальной причине, а потом из-за смены адвоката. Новый защитник 2 октября попросил у суда время на ознакомление с материалами дела, а 9 октября заявил о смене позиции его подзащитного.

Подкопаев был задержан во время несогласованной акции 27 июля в Москве. Его доставили в отделение полиции, а через два дня суд назначил ему восемь суток административного ареста. Пока Подкопаев находился в специзоляторе, в отношении него возбудили уголовное дело о массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК).

Однако в итоге Подкопаеву вменили применение насилия в отношении представителей власти (ст. 318 УК). По версии следствия, на акции он распылил газовый баллончик в сторону силовиков. Подкопаев признал вину, поэтому дело рассматривалось в особом порядке. Тверской районный суд приговорил его к трем годам колонии общего режима.

Прямая речь. Актеры вступились за фигурантов «московского дела»

Политика
Новости

Депутаты Госдумы откажутся от командировок в США после допроса Юмашевой

Ведомости
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Поездки в США депутатов Госдумы будут приостановлены из-за допроса депутата Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка, сообщила в своем Telegram-канале советник председателя Госдумы Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова. Командировки планируется возобновить после того, как американские власти объяснят допрос Юмашевой и принесут извинения.

Такое отношение к представителю российской власти недопустимо, написала Кашеварова. «Задавать вопросы, допрашивать депутата Государственной думы имеют право избиратели и российские силовые ведомства», – добавила она.

Вопрос приостановки командировок депутатов в США будет рассматриваться на заседании Совета Думы 9 октября, уточнила Кашеварова в разговоре с «Интерфаксом». На Совете также будут обсуждать и частные поездки, рассказала она «Ведомостям».

Сотрудники ФБР допросили Юмашеву 6 октября, когда она прилетела в Нью-Йорк. Детали и причины допроса не раскрывались. В США депутат планировала принять участие в форуме «Диалог Форт-Росс». Посольство России направило ноту протеста в госдепартамент США. В Кремле назвали неприемлемыми задержание и допрос российского депутата.

Политика
Новости

СКР задержал членов ИГ, собиравших деньги под видом благотворительности

Ведомости
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Сотрудники московского управления Следственного комитета России (СКР) задержали брата и сестру, которые подозреваются в организации финансирования терроризма (ч. 4 ст. 205.1 УК). Об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, с февраля 2015 г. подозреваемые под видом благотворительности через Telegram-канал собирали деньги для финансирования запрещенной террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Таким образом им удалось собрать более 6 млн руб., которые переводились за рубеж для совершения терактов в Сирии, утверждает СКР. Сбор средств осуществлялся в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Ингушетии, Татарстане, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском и Ставропольском краях и Тюменской области.

Пока по данному делу задержаны только два человека – 25-летний мужчина, которому предъявлено обвинение, и его 30-летняя сестра, уточнил СКР. Следователи совместно с сотрудниками ФСБ провели обыски в домах у контрагентов фигурантов уголовного дела. Были изъяты банковские карты, около $6000, мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки, экстремистская литература. В отношении контрагентов тоже возбуждены уголовные дела.

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