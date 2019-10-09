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Bloomberg: турецкие войска начали пересекать границу с Сирией

Турецкие войска начали пересекать границу на северо-востоке Сирии, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного турецкого чиновника. Ранее Анкара объявила о планах провести операцию против курдских отрядов самообороны и обеспечить безопасность на севере Сирии.

По словам собеседника агентства, небольшая группа турецких военных в среду утром пересекла границу в двух точках, расположенных недалеко от городов Эт-Телль-эль-Абьяд и Рас-эль-Айн. При этом министр обороны Хулуси Акар заявил, что подготовка к операции все еще продолжается.

Турция начала стягивать войска и технику к границе с Сирией несколько дней назад. В ответ Сирийские демократические силы, в состав которых входят курдские отряды самообороны, предупредили, что военная операция Турции может вылиться в тотальную войну.

В понедельник, 7 октября, президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск из северо-восточной Сирии. Курдские силы назвали это решение «ножом в спину» со стороны США и пообещали «не сомневаться ни секунды, когда потребуется защищать свой народ».