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Байден призвал к импичменту Трампа

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Бывший вице-президент, кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден призвал объявить импичмент главе государства Дональду Трампу, передает американский телеканал C-SPAN. «Трамп нарушил присягу, предал нашу нацию и совершил действия, подпадающие под импичмент. Вы знаете, о чем я – о сохранении конституции, нашей демократии. Нашей базовой ценности», – сказал Байден во время выступления перед сторонниками в Рочестере (штат Нью-Гэмпшир).

По мнению Байдена, Трамп и его подчиненные не раз «запугивали украинских лидеров, которые боялись за само существование страны». Президент США оказывал давление на Украину ради личной политической выгоды, считает Байден. «Они задерживали политическую поддержку или жизненно необходимую военную помощь, чтобы надавить на Украину», – пояснил он. США не могут позволить себе президента, который будет злоупотреблять полномочиями ради переизбрания.

В свою очередь Трамп написал в Twitter, что не совершил ничего плохого. «Я не сделал ничего плохого. Неудачная кампания Джо [Байдена] не дала ему другого выбора!» – написал президент США.

Байден в апреле этого года объявил о планах участвовать в президентских выборах в 2020 г. Сейчас политику 76 лет, ранее он восемь лет занимал пост вице-президента США при Бараке Обаме.

В конце сентября спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила о начале формальной процедуры импичмента Трампа. Заявление сделано на фоне скандала вокруг июльского разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трампа подозревают в том, что во время беседы он пытался надавить на украинского лидера для начала расследования возможных коррупционных связей сына Байдена Хантера. Во время президентства Обамы Хантер Байден устроился на работу в Burisma Holdings. За пять лет в компании он заработал около $2 млн, что, по мнению Трампа, является доказательством коррупции.

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Трамп заявил о планах разрушить экономику Турции за нападение на курдов в Сирии

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп заявил, что разрушит турецкую экономику, если Анкара будет проводить наступление против курдов, сообщает Reuters. Он заявил журналистам, что последствия для Турции из-за военной операции в Сирии могут быть «гораздо шире, чем только санкции».

Это заявление он сделал на фоне информации о начале наземной операции турецкой армии на территории Сирии. Как отмечает ТАСС, Трамп подтвердил, что США вывели свои войска из зоны военной операции. «У нас нет военнослужащих в этом районе. Мы вели переговоры с Турцией в течение трех лет, они долгие годы хотели сделать это, они воевали друг с другом столетиями», – сказал Трамп журналистам.

9 октября турецкая авиация начала военную операцию «Источник мира» на севере Сирии. Военные нанесли авиаудары по курдским формированиям в пунктах Тель-Абъяд и Рас-Эль-Айн. В операции участвуют авиация и артиллерия турецких вооруженных сил, а также поддерживаемая Анкарой группировка «Сирийская национальная армия».

По данным информагентства SANA, армия Турции атаковала пограничный город Телль-Абъяд на севере сирийской провинции Ракка. Издание Yeni Safak подтверждает это со ссылкой на заявление минобороны Турции.

Reuters сообщило о первых жертвах военной операции. По данным агентства, силы под руководством курдов на северо-востоке Сирии заявили о гибели пяти мирных жителей и десятках раненых в результате турецкой бомбардировки. Кроме того, «Сирийские демократические силы» (SDF) также заявили о потере троих бойцов. Агентство France Press со ссылкой на правозащитников отмечает, что погибло не менее 11 человек, из низ восемь – гражданские. Официального подтверждения потерь пока нет.

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Reuters сообщило о первых потерях от турецкой операции в Сирии

Ведомости
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Силы под руководством курдов на северо-востоке Сирии сообщили о гибели пяти мирных жителей и десятках раненых в результате бомбардировки Турцией пограничного района, сообщает Reuters. Сирийские демократические силы (SDF) также заявили изданию, что трое их бойцов были убиты. В свою очередь France Press со ссылкой на правозащитников указывает, что погибло не менее 11 человек, в том числе восемь гражданских лиц. Официально власти Сирии пока не подтверждают эту информацию.

Как отмечает сирийское информагентство SANA, подразделения турецкой армии начали наземную атаку на пограничный город Телль-Абъяд на севере сирийской провинции Ракка.

9 октября турецкая авиация начала военную операцию «Источник мира» на севере Сирии. Военные нанесли авиаудары по курдским формированиям в пунктах Тель-Абъяд и Рас-Эль-Айн. В операции участвуют авиация и артиллерия турецких вооруженных сил, а также поддерживаемая Анкарой группировка «Сирийская национальная армия».

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Технологии
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Ассоциация американских лейблов пожаловалась на музыкальное пиратство в Telegram

Ведомости
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Ассоциация американских звукозаписывающих компаний (RIAA) направила правительству США доклад о проблемах с пиратством. Об этом издание Torrentfreak сообщило 2 октября. Первым из российских СМИ на публикацию обратила внимание Роскомсвобода.

Среди жалоб на десятки торрент-трекеров, стриминговые сервисы, пиратские музыкальные сайты и обычные магазины присутствует и жалоба на мессенджер Telegram. По информации RIAA, Telegram позволяет пользователям распространять музыкальные файлы. Отдельные Tetegram-каналы выкладывают новые альбомы музыкантов, сетуют в ассоциации.

RIAA не предъявляет претензии к Telegram, отмечается в докладе, однако правообладатели недовольны нелегальным распространением музыки. В докладе говорится, что ассоциация направила мессенджеру 18 000 запросов на удаление нелегального контента, но почти все они не были удовлетворены. Telegram перенаправлял запросы владельцам каналов, те в свою очередь не спешили их исполнять.

В сентябре «Ведомости» писали, что пользователи «В контакте» больше не смогут делиться пиратскими книгами, так как издатели и соцсеть ввели предварительную проверку при загрузке файлов. Антипиратский меморандум «В контакте» заключила с крупнейшими книжными издательствами России и их интернет-магазинами – «Эксмо», АСТ, «Азбука-Аттикус», «Альпина паблишер», «Аудиокнига», «Литрес».

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Политика
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Суд отказал в восстановлении на службе задержавшему Голунова экс-полицейскому

Ведомости
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Московский городской суд отказал бывшему сержанту МВД Роману Феофанову, участвовавшему в задержании журналиста Ивана Голунова по делу о наркотиках, в восстановлении на службе, говорится в материалах картотеки суда. Первым на это обратил внимание РБК.

В задержании журналиста издания Meduza участвовали трое: полковник Андрей Щиров, сержант Роман Феофанов и оперативник Максим Уметбаев. Все они обратились в суд, обжаловав увольнение со службы. Ответчиками по всем искам являются столичное управление МВД и УВД по Западному административному округу Москвы. По делам Щирова и Уметбаева заседания еще не проходили. Рассмотрение дела Уметбаева назначено на 17 октября, У Щирова 10 октября пройдет беседа, говорится в карточке дела.

Голунова задержали 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков. В сообщении МВД о задержании журналиста говорилось, что полицейские якобы нашли свертки с порошком при личном досмотре и по месту проживания журналиста. К сообщению были прикреплены фото нарколаборатории, которая якобы была дома у Голунова. Знакомые журналиста обратили внимание, что на кадрах не его квартира. Позже управление признало ошибку. Через пять дней обвинения с Голунова были сняты из-за недоказанности его участия в совершении преступления.

13 июня в связи с делом Голунова были уволены два генерала МВД – начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин. Позже в интервью телеведущей Ксении Собчак Голунов заявил, что был избит полицейским Максимом Уметбаевым. Тот два раза ударил его кулаком в висок, а потом наступил ногой на грудь.

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Политика
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Памфилова доложила Путину о «цинизме и нарушениях» на выборах в Петербурге

Ведомости
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Глава Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказала о проблемах на выборах в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает «Интерфакс».

Она назвала выборы в этих городах «горячими точками». Она доложила президенту о скандалах, которые сопровождали выборы в Мосгордуму. В связи с этим она попросила главу государства рассмотреть предложения ЦИК по изменению законодательства. «Система сбора и проверки подписей устарела, и там были проблемы. Вот мы предложения по этому поводу подготовили», – отметила Памфилова.

По ее словам, кампания по выборам губернатора Санкт-Петербурга прошла без серьезных нарушений. «Но по муниципальным – это беспрецедентная была кампания по цинизму и нарушениям», – заявила глава ЦИК. Председатель комиссии пояснила, что по итогам муниципальных выборов поступило 176 исков в суды восьми регионов страны. При этом 77% исков касаются именно муниципальных выборов в Петербурге.

Как отмечается на сайте Кремля, Путин поблагодарил Памфилову и работников избиркомов за хорошую работу на выборах в единый день голосования. По его оценке, такие крупномасштабные события, как выборы, «не проходят гладко» и всегда есть споры по поводу результатов голосования. Президент назвал это естественным процессом. «Я видел, как профессионально и объективно Центральная избирательная комиссия разбиралась со всеми спорными делами», – заключил Путин.

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Недвижимость
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Бывший партнер E&Y продал 2% акций группы ПИК

Ведомости
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Принадлежащая бизнесмену Марку Роудсу компания Firlibia Holdings Limited продает на рынке около 13 млн акций ПАО «Группа компаний ПИК» (около 2% капитала) через процедуру ускоренного формирования книги заявок, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом сделки. Стоимость этого пакета – около $80, организаторы размещения – J.P. Morgan, «ВТБ капитал» и Газпромбанк. Представитель группы ПИК от комментариев отказался, источник, близкий к компании, информацию о продаже акций миноритарным акционером подтвердил. Он говорит, что о результатах сделки станет известно только завтра.

Роудс – бывший партнер E&Y, он входит в советы директоров публичных компаний в России и странах СНГ, напоминает «Интерфакс». О том, что он был акционером ПИК, ранее известно не было. Не раскрывается и его доля в компании. Firlibia обязуется не продавать остающиеся акции группы в течение трех месяцев после сделки, сообщили собеседники «Интерфакса».

«ПИК – крупнейший девелопер жилья в России. В 2018 г. компания, по данным Infoline Building Russia, построила более 1,9 млн кв. м. Ее выручка по итогам 2018 г. – 245 млрд руб. Основные акционеры ПИК – Сергей Гордеев (59,3%) и банк ВТБ (23,1%).

Политика
Новости

Глава Еврокомиссии призвал Турцию остановить военную операцию в Сирии

Ведомости
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Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал Турцию остановить военную операцию в Сирии, сообщает «РИА Новости». По словам Юнкера, операция не приведет к «положительным результатам».

По мнению Юнкера, Турция озабочена безопасностью на границе с Сирией. «Тем не менее я призываю Турцию, а также других акторов действовать со сдержанностью и остановить операции, которые уже проходят. Эта военная акция не ведет к положительным результатам», – сказал Юнкер, выступая в Европарламенте.

9 октября турецкая авиация начала военную операцию «Источник мира» на севере Сирии. Военные нанесли авиаудары по курдским формированиям в пунктах Тель-Абъяд и Рас-Эль-Айн. В операции участвуют авиация и артиллерия турецких вооруженных сил, а также поддерживаемая Анкарой группировка «Сирийская национальная армия».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что цель операции – «устранить террористический коридор на южной границе Турции, принести мир и спокойствие в регион» (цитата по агентству Anadolu).

Политика
Новости

Путин рекомендовал губернаторам «чувствовать пульс жизни»

Ведомости
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Президент Владимир Путин призвал губернаторов быть чуткими к избирателям, чтобы стать успешными. Об этом он заявил на встрече с 19 региональными руководителями, избранными в сентябре 2019 г.

«Я нисколько не сомневаюсь, что у вас достаточно опыта – и жизненного, и профессионального – для того, чтобы эффективно исполнить свой долг. Но без чуткого отношения к людям успеха вам не добиться. Это очень важная составляющая в работе каждого руководителя такого высокого уровня и ранга, на котором вы теперь находитесь», – сказал президент, напутствуя собеседников. «Самое главное – чувствовать пульс жизни, то, чего люди ожидают и как они реагируют на то, что вы делаете для того, чтобы оправдать эти ожидания. Вот это чрезвычайно важная вещь», – добавил Путин.

Судя по отзывам присутствовавших на встрече губернаторов, президент продолжил напутствовать их и в закрытой для прессы части. Путин призвал губернаторов «не бояться черновой работы», а также знать, чем заняты рядовые сотрудники их администраций, рассказал журналистам руководитель Крыма Сергей Аксёнов. Самое главное напутствие президента – «быть открытым», добавил губернатор Петербурга Александр Беглов: «Не чураться самых даже малейших проблем».

Политика
Новости

Президент призвал к справедливой оплате труда медиков

Ведомости
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Оплата труда медицинских работников должна быть справедливой, заявил президент Владимир Путин на встрече с премьером Дмитрием Медведевым, говорится на сайте Кремля. «Оплата труда... должна мотивировать людей к эффективной работе, и без эффективного решения вопросов, в том числе и в этом сегменте, в первичном звене здравоохранения, мы, конечно, не решим один из главных вопросов здравоохранения в целом – это кадровый вопрос», – пояснил президент. По его словам, модернизация первичного звена здравоохранения должна происходить в рамках работы над соответствующим национальным проектом. Если не будет налажена работа на этом уровне здравоохранения, то высокотехнологичные федеральные и региональные центры будут загружаться в большей степени.

Премьер сообщил главе государства о выполнении одного из его поручений – утверждении принципов модернизации первичного звена здравоохранения и правил проведения экспертизы проектов в сфере медицины.

Ранее, 2 октября, на совещании по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения Путин заявил, что доплаты медикам не должны сокращаться при увеличении доли оклада в структуре их зарплаты.

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Экономика
Новости

Путин подписал указ об отставке Глазьева

Ведомости
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Сергей Глазьев покинул пост советника президента Владимира Путина. Указ об отставке Глазьева президент подписал в понедельник, 7 октября. В среду документ был опубликован на сайте Кремля.

16 августа стало известно о том, что Глазьев станет новым министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК, наднациональный регулирующий орган). На этой должности он сменит Татьяну Валовую. Она возглавила штаб-квартиру ООН в Женеве. Федеральный чиновник пояснял «Ведомостям», что Глазьев не сможет совмещать новую должность с работой в администрации президента.

Глазьев был советником Путина с 2012 г. Он неоднократно критиковал финансово-экономический блок правительства и ЦБ за экономическую, бюджетную и денежно-кредитную политику. В 1992–1993 гг. в правительстве Виктора Черномырдина был министром внешних экономических связей России. Кроме этого Глазьев трижды избирался в Госдуму: от Демократической партии России, по списку КПРФ и от блока «Народно-патриотический союз «Родина», который он возглавлял в том числе вместе с нынешним гендиректором «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным. В 2004 г. Глазьев участвовал в выборах президента России как самовыдвиженец.

Бизнес
Новости

AliExpress откроет в России онлайн-магазин электроники Molnia

Ведомости
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Маркетплейс AliExpress откроет в России онлайн-магазин по продаже техники и электроники Molnia Electronics, рассказал РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев. По его словам, в магазине в основном будут представлены товары китайских производителей, еще не вышедших на российский рынок.

Новая онлайн-площадка заработает на отдельном лендинге – дополнительной странице сайта AliExpress. В Molnia Electronics можно будет купить телевизоры японской корпорации Toshiba, поставки которых в Россию производитель приостановил в 2015 г. Оператором магазина для азиатских брендов является международная компания Zundao Group, уточняет РБК. С момента ее основания в 2006 г. она специализируется на продаже электроники китайских брендов, а также на продвижении собственных марок техники, пояснил представитель AliExpress. Годовой объем продаж Zundao Group в пересчете на рубли составляет свыше 20 млрд руб. Она сотрудничает более чем с 20 вендорами, среди которых Xiaomi, Toshiba, Meizu, Romoss, DJI. Вместе с российским партнером «Рустон» Zundao Group займется решением вопросов, связанных с таможенным оформлением и сертификацией товаров, сказал Пантелеев.

По данным AliExpress, сейчас электроника и техника по объему заказов на первом месте, вслед за ней идет одежда. Точных данных о своей выручке и доле товарных категорий компания не раскрывает.

С 1 октября AliExpress начала продавать ювелирные изделия через созданный для российского рынка сервис Tmall в партнерстве с сетями Sunlight и Sokolov, писала газета «Коммерсантъ». Ассортимент Tmall состоит из 10 000 товаров, в том числе изделий из золота, серебра и драгоценных камней.

«Трогательный павильон» AliExpress

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