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Байден призвал к импичменту Трампа

Бывший вице-президент, кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден призвал объявить импичмент главе государства Дональду Трампу, передает американский телеканал C-SPAN. «Трамп нарушил присягу, предал нашу нацию и совершил действия, подпадающие под импичмент. Вы знаете, о чем я – о сохранении конституции, нашей демократии. Нашей базовой ценности», – сказал Байден во время выступления перед сторонниками в Рочестере (штат Нью-Гэмпшир).

По мнению Байдена, Трамп и его подчиненные не раз «запугивали украинских лидеров, которые боялись за само существование страны». Президент США оказывал давление на Украину ради личной политической выгоды, считает Байден. «Они задерживали политическую поддержку или жизненно необходимую военную помощь, чтобы надавить на Украину», – пояснил он. США не могут позволить себе президента, который будет злоупотреблять полномочиями ради переизбрания.

В свою очередь Трамп написал в Twitter, что не совершил ничего плохого. «Я не сделал ничего плохого. Неудачная кампания Джо [Байдена] не дала ему другого выбора!» – написал президент США.

Байден в апреле этого года объявил о планах участвовать в президентских выборах в 2020 г. Сейчас политику 76 лет, ранее он восемь лет занимал пост вице-президента США при Бараке Обаме.

В конце сентября спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила о начале формальной процедуры импичмента Трампа. Заявление сделано на фоне скандала вокруг июльского разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трампа подозревают в том, что во время беседы он пытался надавить на украинского лидера для начала расследования возможных коррупционных связей сына Байдена Хантера. Во время президентства Обамы Хантер Байден устроился на работу в Burisma Holdings. За пять лет в компании он заработал около $2 млн, что, по мнению Трампа, является доказательством коррупции.