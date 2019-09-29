Как сын Джо Байдена мешает его президентской кампании

Статья опубликована в № 4909 от 30.09.2019 под заголовком: Хантер Байден: Я хотел, чтобы у отца была чистая репутация

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Хантер Байден, сын претендента на пост президента США Kris Conno / Gettyi mages

Джо Байден считается одним из главных соперников Дональда Трампа на грядущих президентских выборах. И казалось, Трамп придумал, как его надежно потопить. Когда Байден был вице-президентом при Бараке Обаме и отвечал среди прочего за отношения с Украиной, его сын Хантер устроился в Burisma Holdings, крупнейший независимый производитель газа на Украине. За пять лет он получил за эту работу около $2 млн. Трамп посчитал это ярким образцом коррупции.

Но его оружие обернулось против него же самого. Теперь демократы пытаются организовать импичмент Трампа. Как они утверждают, президент США давил на Владимира Зеленского, чтобы тот дал ход расследованию действий Байденов. Так Байден-младший подпортил избирательную кампанию сразу двум тяжеловесам.

Трудное детство

Хантер родился 4 февраля 1970 г., через год и день после брата Бо и за год и девять месяцев до сестры Наоми. Джо Байдену было 27, и он только что выиграл свои первые выборы в cовет округа Нью-Касл штата Делавэр. Два года спустя, следуя амбициям, он решил баллотироваться в сенат США и опять выиграл, став одним из самых молодых сенаторов. Через считанные недели, в декабре 1972 г., когда он обустраивался на рабочем месте в Вашингтоне, жена с детьми поехала за рождественской елкой – и попала в ДТП с грузовиком. Жена и дочь погибли на месте. Бо получил многочисленные переломы, а Хантер – серьезную травму головы. Перевозить травмированных детей медики не рекомендовали. 5 января 1973 г. их отец Байден был приведен к присяге сенатора в больнице, где лежали его сыновья. Каждый вечер Джо Байден мотался с работы из Вашингтона почти за 200 км в Делавэр, к сыновьям. После выписки из больницы за ними стала приглядывать сестра сенатора, а он так и ездил до их совершеннолетия на электричке туда-обратно.

Через три года после смерти матери у братьев появилась мачеха: Джо познакомился на свидании вслепую с учительницей английского языка Джилл. У них родилась дочь Эшли – имя выбрали Хантер и Бо.

Байден продал старый дом и купил новый, требующий многих доделок. Как только выдавалось свободное время, сенатор надевал защитный костюм и шел в подвал соскребать асбест с труб. Хантер вспоминал, как красил труднодоступные места на карнизе, свешиваясь вниз головой из окна третьего этажа, а отец держал его за ноги.

Байден часто брал мальчиков с собой в Вашингтон на заседания сената. Когда он был занят, кто-то из друзей-сенаторов отводил братьев в свой кабинет или же они шли в спортивный зал, где любили сидеть в углу сауны, подслушивая разговоры законодателей.