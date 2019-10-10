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Российскую журналистку Юлию Юзик освободили в Иране

Посольство России в Иране в своем Twitter сообщило об освобождении задержанной властями страны российской журналистки Юлии Юзик. По данным посольства, журналистка смогла вылететь в Москву, она чувствует себя нормально. «Рано утром 10 октября рейсом "Аэрофлота" она вылетела из Ирана в Москву», — говорится в сообщении.

В результате совместных усилий МИД России и Роспосольства в Тегеране иранской стороной было принято решение об освобождении российской гражданки Юлии #Юзик. Рано утром 10 октября рейсом «Аэрофлота» она вылетела из Ирана в Москву #Россия #Иран pic.twitter.com/94PYT4jHLh — Russian Embassy, IRI (@RusEmbIran) 9 октября 2019 г.

Юзик была задержана в Тегеране 4 октября. Она успела сообщить родственникам, что ее заподозрили в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. Отмечалось, что ей могло грозить по такому обвинению 10 лет тюрьмы. МИД России вызвал посла Ирана после задержания Юзик, российские дипломаты в Тегеране активно взаимодействовали с властями страны для освобождения россиянки.

Журналистка ранее несколько лет работала в Тегеране корреспондентом и 29 сентября снова приехала туда по частному приглашению. О целях визита Юзик не сообщалось. В аэропорту у нее изъяли паспорт, а позже прямо из гостиницы журналистку забрали сотрудники Корпуса стражей исламской революции.

Позже официальный представитель правительства Ирана сообщил, что в шпионаже Юзик не обвиняли, ее задержание было связано с проблемой с визой.