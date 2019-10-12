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Путин пообещал вывести из Сирии войска, если власти страны попросят об этом

Все иностранные силы, находящиеся в Сирии нелегитимно, должны покинуть ее территорию, заявил президент Владимир Путин, подчеркнув, что Россия тоже поступит так, если руководство страны скажет, что не нуждается в присутствии российских военных. Об этом президент заявил в интервью RT, Arabik Sky News и Al Arabiya перед визитом в Саудовскую Аравию.

Путин отметил, что вопрос об иностранном присутствии в Сирии сейчас обсуждается со всеми партнерами России, в том числе с Ираном и Турцией. «Я говорю открыто своим коллегам: территория Сирии должна быть освобождена от иностранного военного присутствия», – подчеркнул президент. Он добавил, что территориальная целостность Сирии должна быть полностью восстановлена.

В среду, 9 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» на границе с Сирией. Ее целью Анкара называет борьбу против курдских боевиков и террористов из организации «Исламское государство» (запрещена в России). Турецкая авиация нанесла удары по курдским позициям в населенных пунктах Тель-Абъяд и Рас-Эль-Айн. Кроме того, турецкие войска начали наземную операцию и продвинулись вглубь Сирии.

Турецкое вторжение в Сирию вызвало осуждение у европейских стран и Ирана, Россия занимает более осторожную позицию и не критикует открыто действия Турции. Власти США заявили, что не будут предоставлять туркам военную помощь в ходе этой операции, но не будут и противостоять вторжению.