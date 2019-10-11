Турецкая операция в Сирии вызвала протесты ЕС и Ирана

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Турецкое вторжение в Сирию вызвало осуждение на Западе и у Ирана, Россия занимает более осторожную позицию Emrah Gurel / АР

Сухопутные войска Турции при поддержке авиации и артиллерии вошли в четверг на территорию северной Сирии в рамках объявленной президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом операции «Источник мира». Поддержку им оказывают отряды созданной несколько недель назад Сирийской национальной армии – коалиции из нескольких группировок, поддерживаемых Турцией. Целью вторжения Эрдоган назвал создание 20-мильной (32-километровой) зоны безопасности вдоль 480-километровой границы с Сирией, свободной от отрядов YPG – вооруженной силы, которую Турция считает родственной Рабочей партии Курдистана, признанной Анкарой террористической организацией. Именно эти отряды были костяком Сирийских демократических сил (SDF), которые совместно с ВВС и спецназом США, Франции и других западных стран очистили от ИГ (запрещено в России) левый берег Евфрата. В ночь на 10 октября массированные артиллерийские и авиационные удары наносились по объектам арабо-курдских отрядов в населенных пунктах Тель-Абьяд, Рас-аль-Айн, Айн-Исса, Эль-Камышлы и Эль-Маликия: по данным турецкого издания Sabah, только за первый день турецкие военные уничтожили 55 «террористических целей».

Запад осуждает