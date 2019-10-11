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США отказались помогать Турции в военной операции против курдов в Сирии

Соединенные Штаты не будут предоставлять военную помощь Турции в период операции против курдов в Сирии, несмотря на просьбы Анкары, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление представителя госдепартамента.

«Об этом турки просили на разных уровнях в разное время», — уточнил он. , По его словам, речь о военной помощи зашла в ходе телефонного разговора президентов США и Турции. представитель Госдепартамента пояснил, что США также «не будут противостоять вторжению в военном отношении».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 9 октября о начале военной операции «Источник мира» на границе с Сирией. Целью операции Турция называет борьбу против курдских боевиков и террористов из группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Турецкая авиация нанесла удары по курдским позициям в населенных пунктах Тель-Абъяд и Рас-Эль-Айн. Всего в первый день операции были нанесены удары по 181 объекту курдов на северо-востоке Сирии. В тот же день турецкие войска начали наземную операцию и продвинулись вглубь Сирии.

По данным агентства Anadolu, вооруженные силы Турции заявили о ликвидации 228 «террористов» в ходе в ходе военной операции.