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Лидер Каталонии призвал провести новый референдум о независимости

Председатель правительства Каталонии Ким Торра заявил о необходимости провести новый референдум о независимости региона, передает Reuters.

«Я буду выступать за то, чтобы к концу этого срока полномочий вновь было бы реализовано право на самоопределение», – заявил он, выступая в парламенте Каталонии. Срок полномочий регионального парламента истекает в декабре 2021 г. Торра также выразил надежду, что официальное предложение о создании в Каталонии отдельного государства будет подготовлено к весне следующего года.

Конституционный суд Испании предупредил Торру об уголовном преследовании в случае нарушении судебных постановлений, связанных с правом на самоопределение.

В октябре 2017 г. прошел референдум о независимости Каталонии. За отделение автономии от Испании проголосовали 90% пришедших на избирательные участки в день референдума. В голосовании участвовали 2,26 млн человек, или около 42% населения региона. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим Конституции. Это привело к массовым протестам по всей Испании.

Верховный суд Испании 14 октября 2019 г. вынес приговор каталонским лидерам, причастным к организации референдума о независимости Каталонии в 2017 г. Девять человек, в том числе бывшего вице-президента Каталонии Ориола Хункераса, приговорили к срокам от 9 до 13 лет тюрьмы. Инициатор референдума об отделении Каталонии от Испании и лидер протестов 2017 г. Карлес Пучдемон скрывается от испанского суда за границей – в Бельгии. Суровые приговоры бывшим руководителям региона вызвали новую волну акций протеста в Барселоне. В ночь на 17 октября на улицах города произошли ожесточенные столкновения протестующих с полицией, по данным местных СМИ, 80 человек получили ранения. МИД России призвал находящихся в Барселоне россиян проявлять осторожность и по возможности ограничить свои передвижения.

Барселону охватили протесты