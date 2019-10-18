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Члены СПЧ попросят Путина оставить Федотова главой совета

Члены Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) собирают подписи под письмом к президенту Владимиру Путину с просьбой оставить Михаила Федотова председателем совета, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на проект письма. Ранее о скорой отставке Федотова написали «МК», «Интерфакс» и РБК.

В письме члены Совета просят Путина продлить срок полномочий Федотова на время работы Совета в нынешнем составе. В настоящее время под письмом подписались 28 из 50 членов СПЧ, сообщает «Интерфакс».

Бывший министр печати Федотов возглавляет СПЧ с 2010 г., 18 сентября ему исполнилось 70 лет. По закону «О государственной гражданской службе» максимальный возраст пребывания на ней — 65 лет, высшим чиновникам — до 70 лет, а помощникам и советникам руководителей – до окончания срока полномочий начальника. Так, бывший председатель Высшего арбитражного суда Вениамин Яковлев занимал пост советника президента вплоть до своей смерти в возрасте 86 лет, а нынешним помощникам президента Юрию Ушакову и Андрею Фурсенко соответственно 72 года и 70 лет.

Близкие к власти собеседники объясняют уход Федотова его возрастом, сами члены СПЧ называют это решение политическим. Федотов, Фадеев и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказались от комментариев. Новым председателем (СПЧ) вместо Михаила Федотова может стать секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев, сообщали «Ведомостям» четыре члена СПЧ, человек, близкий к администрации президента, и федеральный чиновник. Соответствующий указ президента может выйти в ближайшие дни.