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Трамп подтвердил скорую отставку главы минэнерго США

Президент США Дональд Трамп подтвердил информацию о решении Рика Перри уйти с поста министра энергетики, сообщает Associated Press. Об отставке Перри Трамп сообщил во время своего визита в Техас. По его словам, это произойдет до конца года. «Он планирует заняться чем-то другим. Он потрясающий парень», — сказал Трамп журналистам. Имя преемника Пэрри президент не назвал.

Рику Перри 69-лет. С 2000 по 2015 гг. он был губернатором Техаса. С марта 2017 г. - министром энергетики США. Перри один из членов администрации Трампа, контактировавших с украинскими властями.

В октябре Associated Press со ссылкой на источник сообщал, что группа американских предпринимателей, связанных с Трампом и его личным адвокатом Руди Джулиани, пыталась повлиять на назначение членов правления украинской нефтяной компании «Нафтогаз». В частности, в создании «дружественной команды» в «Нафтогазе» был заинтересован Перри. Он предлагал в совет директоров украинской компании американца.

Информация о попытках вмешательства в дела «Нафтогаза» появилась в результате политического скандала после телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Этот разговор стал поводом для начала процедуры импичмента американского президента. Его подозревают в попытках надавить на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении Хантера Байдена, сына возможного соперника Трампа на предстоящих президентских выборах.