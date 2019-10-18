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Трамп подтвердил скорую отставку главы минэнерго США

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп подтвердил информацию о решении Рика Перри уйти с поста министра энергетики, сообщает Associated Press. Об отставке Перри Трамп сообщил во время своего визита в Техас. По его словам, это произойдет до конца года. «Он планирует заняться чем-то другим. Он потрясающий парень», — сказал Трамп журналистам. Имя преемника Пэрри президент не назвал.

Рику Перри 69-лет. С 2000 по 2015 гг. он был губернатором Техаса. С марта 2017 г. - министром энергетики США. Перри один из членов администрации Трампа, контактировавших с украинскими властями. 

В октябре Associated Press со ссылкой на источник сообщал, что группа американских предпринимателей, связанных с Трампом и его личным адвокатом Руди Джулиани, пыталась повлиять на назначение членов правления украинской нефтяной компании «Нафтогаз». В частности, в создании «дружественной команды» в «Нафтогазе» был заинтересован Перри. Он предлагал в совет директоров украинской компании американца. 

Информация о попытках вмешательства в дела «Нафтогаза» появилась в результате политического скандала после телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Этот разговор стал поводом для начала процедуры импичмента американского президента. Его подозревают в попытках надавить на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении Хантера Байдена, сына возможного соперника Трампа на предстоящих президентских выборах.

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Политика
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Члены СПЧ попросят Путина оставить Федотова главой совета

Ведомости
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Члены Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) собирают подписи под письмом к президенту Владимиру Путину с просьбой оставить Михаила Федотова председателем совета, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на проект письма. Первыми о возможной отставке Федотова написал «МК». Несколько источников «Ведомостей», близких к Кремлю, подтвердили, что Федотов может покинуть СПЧ. 

В письме члены Совета просят Путина продлить срок полномочий Федотова на время работы Совета в нынешнем составе. Сейчас под письмом подписались 28 из 50 членов СПЧ, сообщает «Интерфакс». 

Бывший министр печати Федотов возглавляет СПЧ с 2010 г., 18 сентября ему исполнилось 70 лет. По закону «О государственной гражданской службе» максимальный возраст пребывания на ней — 65 лет, высшим чиновникам — до 70 лет, а помощникам и советникам руководителей – до окончания срока полномочий начальника. Так, бывший председатель Высшего арбитражного суда Вениамин Яковлев занимал пост советника президента вплоть до своей смерти в возрасте 86 лет, а нынешним помощникам президента Юрию Ушакову и Андрею Фурсенко соответственно 72 года и 70 лет.

Близкие к власти собеседники объясняют уход Федотова его возрастом, сами члены СПЧ называют это решение политическим. Федотов, Фадеев и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказались от комментариев. Новым председателем (СПЧ) вместо Михаила Федотова может стать секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев, сообщали «Ведомостям» четыре члена СПЧ, человек, близкий к администрации президента, и федеральный чиновник. Соответствующий указ президента может выйти в ближайшие дни.

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Курды согласились с решением Турции приостановить операцию в Сирии

Ведомости
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«Сирийские демократические силы» (SDF) заявили, что принимают решение Турции приостановить операцию в Сирии, сообщил командующий SDF Мазлум Абди, передает Reuters.

17 октября вице-президент США Майкл Пенс и президент Турции Реджеп Эрдоган договорились о приостановке турецкой операции на 120 часов. По словам Абди, соглашение не позволит Турции достичь своих целей. Само соглашение касается территорий, ограниченных северными приграничными районами Сирии, проходящими между городами Рас-Аль-Айн и Таль-Абьяд, сказал он.

Турция начала военную операцию «Источник мира» в Сирии 9 октября. Турецкие власти объясняли, что она проводится для борьбы против арабо-курдских отрядов «Сирийских демократических сил» и террористов «Исламского государства» (организация запрещена в России). Анкара хочет вытеснить их от границы и организовать там зону безопасности. Важным условием прекращения огня стала договоренность о том, что курды сдадут оружие и оставят боевые позиции. Пенс не исключил, что по итогам договоренностей президент США Дональд Трамп отменит санкции, которые были введены в отношении Турции из-за военных действий. 

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Политика
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Суд смягчил приговор бывшему полковнику Захарченко

Ведомости
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Московский городской суд смягчил приговор бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, вместо 13 лет он проведет в колонии строгого режима 12,5 года. Судебная коллегия по уголовным делам Мосгорсуда исключила из обвинения квалифицирующий признак – совершение преступления группой лиц по предварительному сговору. В июне Пресненский районный суд также приговорил Захарченко к штрафу в 117 млн руб. и лишению звания. Эти наказания Мосгорсуд оставил без изменений.

Захарченко занимал должность временно исполняющего обязанности начальника управления в антикоррупционном главке МВД. Он был задержан и арестован осенью 2016 г. Широкий резонанс дело получило после того, как в квартире его сводной сестры при обысках обнаружили более 8 млрд руб. в разных валютах.

16 октября РБК со ссылкой на источники сообщил, что Следственный комитет России (СКР) расследует причастность Захарченко к выводу из России денег по молдавской схеме «молдавский ландромат». Следователи считают, что вывод не менее $250 млн из России в молдавские банки, а после в Швейцарию проводился в интересах бывших совладельцев подрядчика РЖД – группы «1520», а Захарченко мог обеспечивать прикрытие вывода средств. Адвокат Захарченко Александр Горбатенко на вопрос о связи его клиента с «делом ландромата» заявил, что ему об этом ничего не известно.

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Бизнес
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FT: Saudi Aramco решила отложить IPO

Ведомости
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Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco отложила старт первичного размещения акций (IPO), сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на три источника. По данным газеты, это произошло из-за сентябрьских атак на нефтяную инфраструктуру компании.

Ранее газета сообщала, что Saudi Aramco может официально объявить о размещении 20 октября. Один источник рассказал, что объявление отложено, но не отменено, тогда как другой заявил, что оно отложено «на недели». Один из собеседников FT уточнил, что перед этим компания планирует внести для инвесторов ясность того, как на ее показателях отразились сентябрьские атаки на инфраструктуру Саудовской Аравии. Источник добавил, что данные квартальной отчетности покажут, что атаки не причинили значительного ущерба.

Несколько нефтяных объектов Саудовской Аравии подверглись атаке дронов 14 сентября. После этого компания сократил добычу более чем вдвое. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские боевики, но Вашингтон и Эр-Рияд обвинили в произошедшем Иран. Тегеран отвергает обвинения в нападениях.

Saudi Aramco основана в 1933 г. Ее штаб-квартира находится в Дахране. Компания контролирует почти все нефтедобывающие мощности страны. О планах правительства Саудовской Аравии провести IPO Saudi Aramco объявлено в 2016 г. С тех пор размещение неоднократно откладывалось.

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Политика
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Замначальника Генштаба ВС России обвинили в крупном мошенничестве

Ведомости
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Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве, сообщили источники ТАСС и «Интерфакс». Эту информацию подтвердил источник «Ведомостей», близкий к Минобороны. Он добавил, что Арсланов вины не признает. С военачальника взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Официального подтверждения этой информации нет.

Арсланова подозревают в соучастии в хищении свыше 2 млрд руб. на госзакупках, сообщает РЕН ТВ, не указывая источник информации. «Обвинение предъявлено в рамках так называемого уголовного дела «Воентелекома», – уточняет телеканал. В ближайшее время следствие попытается через суд отстранить военачальника от должности. В Минобороны РЕН ТВ эту информацию не подтвердили, но и не опровергли, посоветовав обратиться в Главное военное следственное управление Следственного комитета. Там журналистам отказались комментировать эту информацию.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что Арсланов, который также является начальником Главного управления связи, проходит по делу о махинациях при закупке спецтехники для Вооруженных сил. По этому делу, по данным издания, также арестован начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС полковник Павел Кутахов. Как утверждает газета, расследование стало результатом досудебных соглашений о сотрудничестве, которые с Главной военной прокуратурой заключил экс-гендиректор АО «Воентелеком» Александр Давыдов.

Сам Давыдов был задержан в конце декабря 2017 г. по обвинению в хищениях при исполнении госконтрактов Минобороны на поставку, монтаж и пусконаладку радиооборудования. По версии следователей, он требовал завышать цену работ по контрактам. Ущерб по делу следователи оценили в 1 млрд руб. По этому же делу проходят гендиректор «Воентелекома» Олег Савицкий, экс-советник коммерческого директора компании Дмитрий Семилетов и гендиректор ООО «ЭрСиАй» Татьяна Ильина. Они находятся под арестом.

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Политика
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Комиссия Госдумы нашла доказательства вмешательства «Медузы» и ВВС в выборы

Ведомости
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Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела России получила материалы журналистских расследований о подготовке протестных акций в стране в преддверии выборов, сообщается на сайте парламента. Как отметил председатель комиссии Василий Пискарев, эти материалы будут переданы для изучения в правоохранительные органы.

В частности, по его словам, депутаты обнаружили доказательства нарушений со стороны ряда СМИ – «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время», «Медузы», Русской службы ВВС, «МБХ-медиа» и «Голоса Америки». По словам Пискарева, эти медиаресурсы нарушали законы в период избирательной кампании и в день голосования. «По ним мы подготовили и с согласия комиссии направляем материалы в Роскомнадзор и в прокуратуру для принятия мер реагирования», – сказал Пискарев. Какие именно доказательства получили депутаты, Пискарев не уточнил.

Кроме того, по его словам, накануне митингов и шествий активисты распространяли «через закрытые Telegram-каналы методички, подробно объясняющие, как привлечь к участию в акциях своих родственников и друзей». Пискарев считает, что подобная агитация направлена на молодое поколение и является нарушением.

По итогам одного из предыдущих заседаний комиссия Пискарева попросила МИД рассмотреть вопрос о лишении аккредитации в России немецкого агентства Deutsche Welle (DW). В вину DW депутаты поставили сообщение в Twitter 27 июля, в день несогласованной акции в Москве: «Москва, выходи! Нет, еще, похоже, ничего не закончилось». К твиту привязано видео, где протестующие кричат: «Москва, выходи!», т. е. в твите процитированы эти слова, хотя и без кавычек. В медиакорпорации Deutsche Welle отвергали обвинения в нарушении российских законов.

Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства была сформирована в августе 2019 г. Депутаты посчитали необходимым создать комиссию, чтобы рассмотреть возможные факты вмешательства со стороны, в частности Google, Facebook, DW и посольства США, в период протестов перед выборами в Мосгордуму.

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Экономика
Новости

Росстат сообщил о резком росте реальных доходов населения

Ведомости
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Реально располагаемые доходы населения в июле – сентябре выросли на 3% в годовом сравнении, сообщил Росстат. Рост за квартал зафиксирован впервые в этом году: в апреле – июне реальные доходы сократились на 0,1% , а в январе – марте – вовсе на 2,5%.

Сильный III квартал привел к тому, что с начала года, по рассчетам Росcтата, реальные доходы выросли на 0,2% по сравнению с январем – сентябрем 2018 г. Основная причина роста благосостояния россиян – опережающий рост доходов от трудовой деятельности, доля которых составила 76,9% в структуре доходов населения в III квартале 2019 г., а также низкая база прошлого года, говорится в сообщении Росстата.

В апреле Росстат сообщил, что изменил методику рассчета реальных располагаемых доходов населения, вдвое увеличив число источников данных и исходных показателей, и пересчитал по ней показатели прошлых лет. В результате падение доходов в 2018 г. на 0,1% сменилось ростом на 0,2%. Показатели падения доходов в 2014–2017 гг. остались неизменными.

Недвижимость
Новости

Мединский выступил против закрытия киноцентра «Соловей» в Москве

Ведомости
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Министр культуры Владимир Мединский не хотел бы, чтобы киноцентр «Соловей» прекратил свою работу. Об этом министр сказал после встречи президента Владимира Путина с выпускниками ВГИКа им С. А. Герасимова.

«С точки зрения киноотрасли нам бы очень не хотелось, чтобы авторитетные, известные, любимые москвичами киноплощадки закрывались, тем более такой киноцентр, как "Соловей", где показывают не только коммерческие проекты, но и много авторского кино, ретрокино», – сказал чиновник. Он добавил, что не знает, закроют киноцентр или нет, и переадресовал вопрос в московскую мэрию.

Ранее в кассах кинотеатра ТАСС сообщили, что центр закроется 15 ноября. «После [15 ноября] сеансов нет, мы закрываемся. <...> Мы еще пока здесь, на перспективу [о переезде кинотеатра] ничего не известно», – говорил собеседник агентства 11 октября. Об этом сообщал также «Коммерсантъ FM».

Киноцентр был построен в 1989 г., в нем 24 зала. В ноябре 2018 г. «Ведомости» узнали, что он может быть снесен. АО «Киноцентр» (кто стоит за этой компанией, неизвестно), которому принадлежит здание кинотеатра, получило разрешение на строительство на его месте комплекса апартаментов общей площадью свыше 80 000 кв. м. После этого в Москве прошло несколько акций протеста против сноса киноцентра. Мединский обещал разобраться в ситуации. В конце года он рассказал, что обсуждал эту проблему с мэром Москвы Сергеем Собяниным и что мэр держит ее на контроле. «Дело в том, что весь пакет разрешительных документов был сформирован за несколько лет до вступления в должность Собянина», – уточнял министр.

В Москве прошел митинг против сноса киноцентра «Соловей»

Бизнес
Новости

РБК: Новак предложил Путину создать госкомпанию для инвестиций в СПГ-проекты

Ведомости
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Министр энергетики Александр Новак предложил президенту Владимиру Путину создать государственную публично-правовую компанию, которая «могла бы выступить соинвестором в реализуемые проекты по производству сжиженного природного газа (СПГ)». Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию письма Новака Путину от 3 сентября. Его подлинность подтвердил источник издания в правительстве.

Новая компания, по замыслу Новака, могла бы взять на себя вопросы привлечения инвестиций в новые проекты по производству СПГ, а также принять участие в строительстве необходимой для них инфраструктуры. Министр отметил, что эта мера, наряду с предложением Владимира Литвиненко, ректора Санкт-Петербургского горного университета и научного руководителя Путина, о создании отдельного президентского указа о развитии Арктики, необходима для развития экономики региона и увеличения доли России на рынке СПГ.

Новак указывает, что потребление газа в виде СПГ в мире будет расти и к 2035 г. может составить до 700 млн т в год против 320 млн т в 2018 г. «При этом 200–350 млн т будущего потребления не законтрактованы, что создает благоприятную возможность для российских производителей СПГ и может позволить нашей стране занять нишу в 100–140 млн т на мировом рынке по сравнению с прогнозным уровнем 2019 г. 28 млн т», – поясняет министр.

По его оценкам, это позволит нарастить долю российского СПГ на мировом рынке с текущих 8% до 15–20%. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил РБК, что Кремль переписку не комментирует. Он добавил, что единой позиции по этому вопросу пока нет. В пресс-службе Минэнерго отказались от комментариев.

Экономика
Новости

Минэкономразвития сообщило о резком ускорении роста экономики

Ведомости
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Рост российской экономики ускорился в III квартале 2019 г. до 1,9% по сравнению с 0,9% кварталом ранее и 0,5% в январе – марте, сообщило Минэкономразвития. В сентябре рост ВВП составил 2%, а с начала года экономика выросла на 1,2%.

Резкое ускорение экономики в июле – сентябре является неустойчивым и объясняется разовыми факторами, предупреждает Минэкономразвития. Рост был обусловлен значительным увеличением запасов в промышленности, что, в свою очередь, стало следствием высоких показателей роста промышленности и сельского хозяйства на фоне слабого внутреннего спроса, указывает ведомство. Именно промышленное производство было драйвером роста российской экономики в III квартале – 0,6 процентных пункта (п. п.). Сектор оптовой и розничной торговли добавил ВВП 0,3 п. п., сельское хозяйство – 0,2 п. п.

С учетом рисков охлаждения потребительского спроса темпы роста ВВП в IV квартале могут замедлиться до 1,4–1,5% в годовом выражении, указывает Минэкономразвития. Согласно базовому сценарию прогноза министерства на 2019 г. рост ВВП по итогам года составит 1,3%, в 2020 г. – 1,7%.

Бизнес
Новости

Власти Черногории заявили о победе над Дерипаской в споре на 600 млн евро

Ведомости
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Власти Черногории добились «большого успеха» в арбитражном разбирательстве, истцом в котором был российский бизнесмен Олег Дерипаска, сообщает пресс-служба министерства экономики республики. Окончательное решение было вынесено 15 октября. «Ведомости» направили запрос представителю Дерипаски.

«Черногория полностью опровергла совершенно необоснованные доводы господина Дерипаски и тем самым одержала очередную победу против господина Дерипаски и его компании», – говорится в сообщении ведомства. В то же время в картотеке Постоянного третейского суда в Гааге пока указано, что по разбирательству между Дерипаской и черногорскими властями «ожидается решение».

Мы не согласны с этим решением, считаем его ошибочным, заявил «Ведомостям» представитель Дерипаски. «Это решение может повлечь далеко идущие последствия для самой Черногории, в том числе в отношениях с третьими странами. Очевидно, что инвесторам нельзя доверять стране, которая их обманывает. Мы анализируем возможность для обжалования решения арбитража и намерены продолжать защиту своей инвестиции», – сообщил он.

О подаче Дерипаской иска против Черногории в международный арбитраж стало известно в декабре 2016 г. Бизнесмен, ссылаясь на подписанное в 1995 г. соглашение между Россией и Югославией, требовал выплаты нескольких сотен миллионов евро в качестве компенсации потерянных инвестиций в Комбинат алюминия Подгорица (KAP).

Комбинат Дерипаска купил в 2005 г. Он был одним из крупнейших предприятий Черногории, но испытывал финансовые трудности, и правительство Черногории искало иностранных инвесторов для его приватизации. К 2008 г. завод оказался на грани банкротства. В результате в 2013 г. власти Черногории инициировали банкротство КАР и ввели в нем внешнее управление. Задолженность предприятия на тот момент оценивалась в 350 млн евро.

Представители Дерипаски обвинили Подгорицу в обмане, целью которого было убедить вложить как можно больше денег в комбинат, чтобы затем обанкротить его и не возвращать инвестиции. Истец оценил ущерб в 600 млн евро, говорится в сообщении министерства экономики Черногории. Несмотря на его доводы, арбитраж признал соглашение о защите иностранных инвестиций между Россией и Югославией неприменимым в отношении Черногории, провозгласившей независимость в 2006 г., утверждает черногорская сторона.

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