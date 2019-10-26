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Минобороны обвинило США в контрабанде сирийской нефти

Ведомости
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Министерство обороны России обвинило США в захвате и удержании под вооруженным контролем нефтяных полей на востоке Сирии. Ведомство со ссылкой на снимки космической разведки утверждает, что сирийская нефть «под надежной охраной военнослужащих США» активно добывается и массово направляется на переработку за пределы Сирии.

Вывозом нефти занимается подконтрольная США компания «Сэдкаб», созданная при так называемой автономной администрации Восточной Сирии, говорится в сообщении Минобороны. Доход с контрабанды, по заявлению ведомства, поступает на счета американских частных военных компаний и спецслужб США. Ежемесячную выручку США от контрабанды сирийской нефти Минобороны оценило более чем в $30 млн (при цене барреля в $38).

При этом министерство напомнило, что официально Вашингтон ввел санкции на поставку нефтепродуктов из Сирии, эти ограничения распространяются и на американские компании. Кроме того, контрабандная добыча ведется с помощью оборудования, предоставленного в обход всех американских санкций ведущими западными корпорациями, говорится в сообщении Минобороны.

Накануне Пентагон объявил, что США усилят свое военное присутствие в Сирии, чтобы защитить нефтяные месторождения на северо-востоке страны. Такое решение было принято в связи с тем, что «Сирийские демократические силы» были вынуждены оставить несколько важных позиций, выполняя договоренности с Турцией, пояснил представитель ведомства.

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Политика
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Мария Бутина прилетела в Москву

Ведомости
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Самолет с освобожденной из тюрьмы в США россиянкой Марией Бутиной совершил посадку в московском аэропорту «Шереметьево», свидетельствуют данные онлайн-табло. Она прилетела рейсом SU111. В США россиянка отбыла 18-месячный тюремный срок.

Перед вылетом, находясь на борту самолета, Бутина рассказала журналистам, что очень сильно ждет возвращения на родину. «Почти дома, совсем чуть-чуть осталось, всего несколько часов. Вам спасибо за поддержку вашу. Я очень-очень жду, когда самолет приземлится и наконец-то я окажусь на родной земле. Это был очень долгий и болезненный опыт», – сказала она в интервью RT и Sputnik. В аэропорту россиянку встретил отец.

Бутину задержали в США в июле прошлого года. В ходе судебного разбирательства россиянка признала вину в сговоре с целью продвижения интересов России в Вашингтоне. По версии следствия, Бутина должна была устанавливать неофициальные контакты с американцами, имеющими влияние на политику.

В апреле суд в США приговорил россиянку к 18 месяцам заключения, девять из которых она отбыла, находясь под арестом во время следствия. Сообщалось, что после истечения срока наказания ее депортируют в Россию.

Что известно о Марии Бутиной

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Политика
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Восемь человек погибли в ДТП на Алтае

Ведомости
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В Алтайском крае на трассе между Барнаулом и Рубцовском утром 26 октября столкнулись микроавтобус Fiat Ducato и минивэн Nissan, сообщило региональное управление МЧС. По предварительным данным, виновником стал водитель минивэна, который выехал на встречную полосу, уточнил местный главк Следственного комитета.

Погибли восемь человек, в том числе один ребенок. В микроавтобусе находилась группа пожилых людей, которые ехали на творческий конкурс. В автомобиле Nissan – семья из четырех человек. Краевой минздрав отметил, что восемь человек после аварии были доставлены в больницы, четверо находятся в тяжелом состоянии.

Следователи возбудили уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК). О состоянии водителей транспортных средств ничего не сообщается.

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Недвижимость
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Компания Трампа хочет продать отель у Белого дома

Ведомости
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Компания The Trump Organization американского президента Дональда Трампа рассматривает возможность продажи отеля у Белого дома, пишет The Wall Street Journal.

The Trump Organization уже наняла риэлторскую фирму JLL для продажи этого отеля. Интерес к этому активу огромный, уверяет исполнительный вице-президент The Trump Organization Эрик Трамп (второй сын президента). «Людям не нравится, что мы много зарабатываем на отеле, поэтому мы и решили его продать», – сказал Эрик Трамп.

Отель семьи Трампа в Вашингтоне (Trump International Washington) – один из самых известных люксовых отелей в США. Он был открыт в сентябре 2016 г. в здании бывшего почтамта XIX в. Всего в нем 263 номера. Цена за одну ночь в отеле начинается от $469 (без налогов). У гостиницы высокие рейтинги: на Booking.com – 9,6 баллов (из 10 возможных), на Tripadvisor – 5 баллов (из 5). От отеля до Белого дома можно дойти за 15 минут.

После избрания президентом в ноябре 2016 г. Трамп не стал продавать свой бизнес, а передал в доверительное управление членам семьи. За это его часто критикуют демократы.

Как выглядит отель Трампа в Вашингтоне

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Технологии
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Телеканалы изменят принцип продажи рекламы

Ведомости
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Единый продавец телевизионной рекламы – Национальный рекламный альянс (НРА) – принял решение изменить с 2020 г. принцип продаж. Теперь рекламодатель на ТВ будет платить за всех зрителей, увидевших его ролик, пишет РБК со ссылкой на заявление гендиректора НРА Алексея Толстогана. По его словам, альянс «технологически готов» к переходу на новую модель продаж.

Сейчас в продажах рекламы учитываются только зрители из городов с населением свыше 100 000 человек. Как отмечает РБК, в небольших населенных пунктах платежеспособный спрос невысок, поэтому рекламодателям невыгодно продвигать там свои товары и услуги. В результате такого подхода рекламодатели получают зрителей небольших городов и сел «бонусом». Телеканалы не получали доход от рекламы в небольших населенных пунктах, поэтому вещатели не стремились туда прийти. Ситуация изменилась после перехода на цифровой формат телевещания. С середины октября всем гражданам России доступны два так называемых цифровых мультиплекса – два пакета каналов (по 10 в каждом), вещающих на одной частоте.

Mediascope также начал собирать данные о предпочтениях зрителей не только в крупных городах, но и по всей стране. Согласно данным Росстата, сейчас в крупных городах проживает около 70 млн человек старше четырех лет, в других населенных пунктах – более 66 млн человек. Соответственно, потенциальная аудитория, которую можно предложить рекламодателям, увеличится практически в 2 раза, отмечает РБК.

НРА контролирует продажу 95% телевизионной рекламы в России. Акционеры НРА – четыре крупнейших телехолдинга, с 2017 г. объединивших продажи через него («Первый канал», ВГТРК, «Газпром-медиа» и НМГ).

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Топ-менеджера «Альфа-капитала» уволили после обвинений в домашнем насилии

Ведомости
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Инвестиционная компания «Альфа-капитал» уволила члена правления Евгения Живова после обвинений в домашнем насилии, говорится в сообщении инвестиционной компании.

«Альфа-капитал» разделяет семейные ценности и считает насилие неприемлемым в любом его проявлении», – отмечается в заявлении. Представитель компании отказался в разговоре с «Интерфаксом» назвать дату увольнения Живова и комментировать подробности.

Ранее Ирина Живова рассказала на своей странице Facebook, что муж избил ее и одну из их дочерей. К посту она приложила фотографии себя и дочери с синяками, а также протокол об административном правонарушении. Из него следует, что Живов «толкал, тряс, хватал за руки» свою жену и дочь. По словам Живовой, они с мужем в браке 10 лет, но сейчас находятся в процессе развода и живут в разных квартирах. При этом она отметила, что их брак долго был счастливым, но несколько лет назад у мужа случился кризис среднего возраста, после чего они начали ссориться.

Живов утверждает, что никого не бил, сообщал Telegram-канал Baza. По его словам, последние четыре месяца он не знал, где живут дети, потому что жена скрывала место жительства, хотя дети должны полгода жить с ним, а полгода – с матерью по решению суда.

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Основатель «Яндекса» впервые прокомментировал закон о значимых ресурсах

Ведомости
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Власти скорее всего услышали часть аргументов «Яндекса» по законопроекту о значимых интернет-ресурсах, пишет РБК со ссылкой на заявление основателя компании Аркадия Воложа. «Кажется, некоторые наши аргументы услышали. Однако пока невозможно сказать точно, как в конечном итоге будет выглядеть этот закон», – добавил он. Волож напомнил, что «Яндекс» «незамедлительно высказался» против принятия законопроекта в его первоначальном виде. Компанию поддержали многие представители госструктур и индустрии, сказал он. По его словам, руководство «Яндекса» принимает активное участие в обсуждении законопроекта.

По словам Воложа, «Яндекс» изменит корпоративную структуру только в случае принятия соответствующего решения советом директоров и акционерами.

Законопроект о значимых интернет-ресурсах в конце июля на рассмотрение в Госдуму внес депутат от «Единой России» Антон Горелкин. Проект закона предполагает, что некоторые сайты или страницы сайта, поисковые системы или программы могут быть признаны значимыми для развития России. В этом случае основными владельцами таких ресурсов должны быть российские компании или граждане. Максимальную долю иностранного участия предлагается ограничить 20% голосующих акций.

Ранее, 19 октября, «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что правительство предложило ограничить иностранное участие не 20% голосующих акций, а 50% минус 1 акция. Если рекомендация об увеличении лимита будет учтена, то кабмин готов одобрить законопроект, сообщил источник агентства. По его словам, в документ также предлагается включить список критериев, согласно которым интернет-ресурсы будут признаваться значимыми.

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Финансы
Новости

Суд арестовал подозреваемого в хищении данных клиентов банков

Ведомости
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Центральный районный суд Волгограда арестовал до 24 декабря подозреваемого в хищении данных клиентов нескольких банков, передает «РИА Новости». Речь идет об уроженце Волгограда, сотруднике коллекторского агентства «Национальная служба взысканий» (ООО «НСВ») Антоне Бутурлакине. В суде он заявил, что продал базу данных клиентов банков человеку, который занимается вопросами банкротства. Бутурлакин признал вину и извинился за свои действия.

«В информации, которая была опубликована третьими лицами, не было номеров карт, были счет и только суммы долгов, которые люди не оплачивали на протяжении 5–10 лет, с данной информацией ничего нельзя было сделать», – заявил в суде Бутурлакин.

Защита подозреваемого просила отправить его под домашний арест, обвинение настаивало на аресте. Бутурлакин за клиентскую базу получил 40 000 руб., заявил в суде следователь. По его словам, подозреваемого задержали при попытке покинуть регион. В свою очередь адвокат подозреваемого утверждал, что тот написал явку с повинной.

В четверг, 24 октября, МВД сообщило о задержании подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка. В отношении него возбудили уголовное дело по признакам преступления по ч. 3 ст. 183 УК (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну). Бутурлакину грозит до пяти лет лишения свободы. Пресс-служба Сбербанка подтвердила «Ведомостям» распространенную МВД информацию. В банке подчеркнули, что утечка данных клиентов произошла не из Сбербанка и его дочерних компаний. «В связи с нарушением условий договора и утратой доверия Сбербанк в кратчайшие сроки расторгнет договор с ООО "НСВ", – заявил представитель банка. В пятницу, 25 октября, «Национальная служба взыскания» подтвердила причастность своего сотрудника к краже банковской информации, пообещав его уволить.

Откуда течет. Кого обвиняли в пропаже персональных данных

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Финансы
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Банк Дом.РФ уменьшит ставки по ипотеке после снижения ключевой ставки ЦБ

Ведомости
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Банк Дом.РФ (ипотечный портфель – более 100 млрд руб.) с 28 октября снижает ставки основных ипотечных кредитов, сообщил представитель банка. Ставки кредитов на покупку строящегося и готового жилья, а также на рефинансирование кредитов уменьшатся на 0,2 процентного пункта (п. п.).

Базовая ставка на покупку жилья на первичном рынке составит 8,7%, а минимальная ставка по программе «Новостройка» – 8,3% годовых (для зарплатных клиентов, а также тех, кто оформил кредит более чем на 8 млн руб. в Москве и Санкт-Петербурге и более 4 млн руб. – в регионах). Приобрести жилье на вторичном рынке можно будет по ставке от 8,8%, а рефинансировать действующий ипотечный кредит – от 8,5% годовых. Клиентам, уже получившим одобрение банка, кредиты тоже будут выданы по новым ставкам.

«Ипотека – один из главных приоритетов розничного бизнеса банка, и мы стремимся создать максимально комфортные условия для людей при решении жилищного вопроса. Снижение стоимости фондирования на рынке позволяет последовательно повышать доступность ипотечных кредитов, а значит, и покупки жилья населением», – передал через пресс-службу зампред правления банка Данила Литвинов.

Последний раз Дом.РФ снижал ставки по ипотеке 1 октября – тогда базовая ставка опустилась на 0,8 п. п. до 8,9%. Одновременно снизили ставки и другие крупные ипотечные игроки: Сбербанк, Альфа-банк, Газпромбанк, Райффайзенбанк опустили ставки ипотечных кредитов на 0,3–0,8 п. п.

ЦБ в пятницу снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б. п.) до 6,5%. Регулятор снизил ставку четвертый раз с начала года, но впервые так резко – три предыдущих раза ставка снижалась на 25 б. п.

Снижение ключевой ставки создает предпосылки для нового изменения ставок на рынке ипотеки, считает главный аналитик «Росбанк Дом» Наталья Ващелюк. Минимальные ставки по ипотечным кредитам банки предлагали летом 2018 г., когда ключевая ставка составляла 7,25% – на 0,75 п. п. выше, чем сейчас, напоминает она, При этом пока, по оценке Ващелюк, на долю банков, чьи ставки по ипотеке все еще выше тех минимумов, приходится более трети ипотечных кредитов на рынке. «Следовательно, на рынке ипотеки есть потенциал для снижения ставок, при реализации которого средняя ставка предложения до конца года может снизиться на 30–50 б. п. и в 2020 г. рынок ипотеки с высокой вероятностью войдет с рекордно низкими процентными ставками», – заключает она.

Бизнес
Новости

Польше согласовали строительство трубы, которая может заместить ей поставки «Газпрома»

Ведомости
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Правительство Дании одобрило строительство в своих территориальных водах морского участка газопровода Baltic Pipe, говорится на сайте польского оператора Gaz-System, курирующего проект.

«Правительство Дании согласилось на строительство газопровода в датской части Балтийского моря. Разрешение на строительство было выдано министром энергетики и климата 25 октября», – отмечается в сообщении. Датское правительство выдало разрешение после публичных консультаций о влиянии строительства на экологию региона. В территориальных водах Дании будут проложены два участка Baltic Pipe общей протяженностью 133 км.

Для начала реализации проекта Gaz-System необходимо получить в этом году еще два разрешения – на строительство трубопровода в территориальных водах Польши и Швеции, а также на побережье этих стран.

Проект газопровода Baltic Pipe должен связать месторождения норвежского шельфа в Северном море с Польшей. Он предполагает соединение норвежских и датских газовых систем, а также расширение инфраструктуры Дании. Мощность газопровода составит 10 млрд кубометров газа ежегодно. Gaz-System планирует завершить строительство трубопровода к октябрю 2022 г.

Ранее Financial Times писала, что Польша пытается снизить зависимость от поставок российского газа, в частности «Газпрома». По мнению газеты, польские власти рассчитывают, что поставки сжиженного природного газа из США и строительство газопровода Baltic Pipe позволят стране стать региональным газовым хабом, поставляя излишки странам Центральной и Восточной Европы.

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Экономика
Новости

Минтранс предложил обменивать бутылки и банки на проезд в метро

Ведомости
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Минтранс предложил устанавливать на станциях метро и платформах железной дороги фандоматы, которые будут принимать пластиковые и стеклянные бутылки, а также алюминиевые банки. В обмен на сданную тару граждане смогут пополнить свою транспортную карту или получить баллы на оплату парковки, сообщает ТАСС со ссылкой на приглашение на совещание по этому вопросу, которое ведомство разослало в несколько министерств и компаний. Его подлинность агентству подтвердил Минпромторг.

На совещании были приглашены РЖД, Московский метрополитен, Петербургский метрополитен, Нижегородское метро, правительство Москвы, Росжелдор, Росавтодор, Российский экологический оператор, Минприроды, Минпромторг, Роспотребнадзор, а также компании «РТ-инвест», «Современный рециклинг» и «Зеленая собака». Список приглашенных на совещание публиковал Telegram-канал «Зеленый змий».

Минтранс действительно прорабатывает установку фандоматов на объектах транспортной инфраструктуры, подтвердили агентству в пресс-службе министерства. В Минприроды заявили, что концептуально поддерживают эту идею.

Представитель «РТ-инвеста» сообщил «Ведомостям», что они не исключают своего участия в каких-либо совместных проектах по реализации подобных инициатив. Он отметил, что компания имеет свои наработки по данному направлению, которые будут озвучены в ближайшее время.

Бизнес
Новости

«Нафтогаз»: суд Амстердама арестовал акции «дочки» «Газпрома»

Ведомости
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Окружной суд Амстердама по требованию «Нафтогаза» арестовал 100% акций South Stream Transport B.V. («дочка» «Газпрома»), которая занимается строительством и управлением «Турецким потоком». Об этом сообщает украинская компания.

«Нафтогаз» просил ареста акций South Stream Transport B.V., потому что «Газпром» передал их своей другой «дочке» (ООО «Газпром трансгаз Краснодар») за один день до того, как судебные исполнители начали заморозку активов российской компании в Нидерландах, пояснил в Facebook исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. «Газпром» это сделал, потому что отказывается выплачивать долг перед «Нафтогазом», говорится в сообщении последнего: именно поэтому украинская компания инициировала отдельный судебный процесс в Окружном суде Амстердама, чтобы доказать неправомерность действий «Газпрома» по перемещению акций South Stream Transport B.V. своей «дочке».

В South Stream Transport B.V. подтвердили арест акций судом. Это обстоятельство никак не повлияет на строительные работы или эксплуатацию морского газопровода «Турецкий поток», заверили в компании. Акции остаются в собственности у «Газпром трансгаз Краснодар».

В конце февраля прошлого года завершился многолетний спор между «Газпромом» и «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже. Суд постановил, что украинская сторона недополучила за транзит $4,63 млрд, а «Газпром» теперь обязан выплатить ей $2,56 млрд. После вынесения решения предправления «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что «Газпром» хочет расторгнуть контракты с Украиной. Миллер обращал внимание, что суд аргументировал свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики: «Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины».

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