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Минобороны обвинило США в контрабанде сирийской нефти

Министерство обороны России обвинило США в захвате и удержании под вооруженным контролем нефтяных полей на востоке Сирии. Ведомство со ссылкой на снимки космической разведки утверждает, что сирийская нефть «под надежной охраной военнослужащих США» активно добывается и массово направляется на переработку за пределы Сирии.

Вывозом нефти занимается подконтрольная США компания «Сэдкаб», созданная при так называемой автономной администрации Восточной Сирии, говорится в сообщении Минобороны. Доход с контрабанды, по заявлению ведомства, поступает на счета американских частных военных компаний и спецслужб США. Ежемесячную выручку США от контрабанды сирийской нефти Минобороны оценило более чем в $30 млн (при цене барреля в $38).

При этом министерство напомнило, что официально Вашингтон ввел санкции на поставку нефтепродуктов из Сирии, эти ограничения распространяются и на американские компании. Кроме того, контрабандная добыча ведется с помощью оборудования, предоставленного в обход всех американских санкций ведущими западными корпорациями, говорится в сообщении Минобороны.

Накануне Пентагон объявил, что США усилят свое военное присутствие в Сирии, чтобы защитить нефтяные месторождения на северо-востоке страны. Такое решение было принято в связи с тем, что «Сирийские демократические силы» были вынуждены оставить несколько важных позиций, выполняя договоренности с Турцией, пояснил представитель ведомства.