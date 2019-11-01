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В Нарьян-Маре задержали охранника, пустившего убийцу в детский сад

Следователи задержали сотрудника охранного предприятия «Святогоръ», который пропустил убийцу в один из детских садов Нарьян-Мара. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Накануне вооруженный ножом мужчина вошел в детский сад «Сказка» в Нарьян-Маре (Ненецкий автономный округ) и убил шестилетнего мальчика. Подозреваемый был задержан на месте преступления, 1 ноября суд арестовал его на два месяца. На допросе мужчина отказался от дачи показаний. Сразу после задержания он заявил следователям, что убил ребенка, чтобы «сбылось заклинание», про которое он прочитал в книге. Подозреваемого направят на психиатрическую экспертизу.

Как выяснило следствие, мужчина беспрепятственно попал в детский сад. Он пришел во время «тихого часа» и позвонил в домофон. Охранник дистанционно, не выходя из комнаты охраны, открыл ему входную дверь, приняв за отца одного из воспитанников, сообщил СКР.

В отношении охранника возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. п. «б, в» ч. 2 ст. 238 УК). Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, составляет шесть лет лишения свободы со штрафом до 500 000 руб.

Также следователи возбудили дело о халатности против должностных лиц детского сада «Сказка», которые не смогли обеспечить безопасность воспитанников. По данному делу пока нет задержанных.