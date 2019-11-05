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Путин назначил нового посла России в Великобритании

Президент Владимир Путин назначил Андрея Келина чрезвычайным и полномочным послом России в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

До Келина послом России в Великобритании был Александр Яковенко, но 24 августа он завершил свою дипломатическую миссию и отбыл на родину.

Келину 62 года. До назначения российским послом в Великобритании он работал директором департамента общеевропейского сотрудничества МИД России. В 2011–2015 гг. Келин также был постоянным представителем России при ОБСЕ в Вене.

В апреле о возможном назначении Келина на пост российского посла в Великобритании писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Один из собеседников газеты отмечал, что этот пост считается «весьма токсичным» после отравления в марте 2018 г. экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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