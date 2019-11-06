Джонсон попросил Трампа отменить пошлины на шотландский виски

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Советник Трампа хочет купить украинского производителя авиадвигателей

Основатель частной военной компании Frontier Services Group (FSG) Эрик Принс ведет переговоры о покупке украинского производителя авиационных двигателей «Мотор сич», сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц, знакомых с ситуацией. Принс также является неофициальным советником президента США Дональда Трампа, отмечает издание. Вашингтон не хочет, чтобы украинскую компанию и ее разработки в оборонной отрасли приобрел Китай.

Помимо Принса администрация Трампа обратилась за помощью как минимум еще к одному потенциальному покупателю из частного сектора, пишет WSJ. Это американский бизнесмен и уроженец Украины Максим Поляков, сооснователь техасской аэрокосмической компании Firefly Aerospace. Но Принс в последние недели уже начал переговоры с украинскими чиновниками и в конце октября посетил главный завод компании на Украине. Кроме того, в конце сентября штаб-квартиру «Мотор сич» в Запорожье посетили поверенный в делах США на Украине Билл Тейлор и представитель Пентагона Дональд Уинтер.

Китайский консорциум во главе с Beijing Skyrizon Aviation уже договорился о покупке более 50% акций «Мотор сич». Однако Антимонопольный комитет Украины еще не одобрил сделку. По информации WSJ, в августе во время визита в Киев тогдашний советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон пытался убедить президента Украины Владимира Зеленского помешать покупке «Мотор сич» китайским консорциумом.

«Мотор сич» прежде поставляла двигатели для российских военных самолетов и вертолетов, но после 2014 г. приостановила сотрудничество с Россией. Вашингтон опасается, что в случае покупки компании китайскими инвесторами ее технологии не только могут достаться Пекину, но она также возобновит поставку двигателей России.

Принс подтвердил WSJ, что «собирается инвестировать» на Украине, но отказался от дальнейших комментариев. Принс посещал Украину минимум девять раз с начала 2014 г., когда отношения Киева и Москвы испортились из-за присоединения Крыма к России и конфликта на Донбассе. При этом FSG, зарегистрированная в Гонконге, и сама сотрудничает с китайскими компаниями, работающими в Африке, отмечает WSJ.

Принс также фигурировал в расследовании спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы. В апреле 2019 г. комитет по разведке палаты представителей США призвал минюст начать расследование в отношении Принса, обвинив его в даче ложных показаний по поводу встречи с гендиректором РФПИ Кириллом Дмитриевым на Сейшельских островах перед инаугурацией Трампа.