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Медведев придал статус «научной долины» центру, учрежденному фондом друга Путина

Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление о создании инновационного научно-технологического центра «Сириус». Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию документа. Его подлинность подтвердил источник в аппарате правительства.

По этому постановлению, «Сириус» будет заниматься такими, в частности, научными направлениями, как роботизированные системы, системы обработки больших данных, машинное обучение и искусственный интеллект, а также генетика, иммунобиология, биомедицина, исследования в области педагогических и когнитивных наук. Инициатором проекта назначен фонд «Талант и успех».

Медведев обязал Росимущество передать фонду 163 земельных участка в Краснодарском крае и восемь нежилых зданий – склад и трансформаторные подстанции. Премьер также поручил Минэкономразвития и Минфину проработать вопрос о бюджетных ассигнованиях для центра. Госкомпаниям и госкорпорациям в сфере высоких технологий он рекомендовал поучаствовать в создании и развитии территории и инфраструктуры «Сириуса».

Учредитель фонда «Талант и успех» – Сергей Ролдугин, друг президента Владимира Путина. Фонд «Талант и успех», в свою очередь, является учредителем образовательного детского центра «Сириус», созданного в Сочи. Идея создания центра и название придуманы президентом. Как писали «Ведомости» в 2016 г., «Сириус» – крупный владелец недвижимости в Сочи.

В октябре 2018 г. руководитель «Сириуса» Елена Шмелева рассказывала РБК, что Путин поддержал создание на территории образовательного центра и Олимпийского парка в Сочи инновационного научно-технологического центра. Площадь центра составит ориентировочно около 40 га, уточняла Шмелева. Источник, близкий к администрации президента, сообщал, что центр в Сочи будет идентичен научно-технологической долине МГУ. Собеседник отмечал, что к «Сириусу» присоединяют «довольно большую часть» Олимпийского парка.

Шмелева говорила, что «Сириус» будет подавать документы о создании центра, которые предусмотрены федеральным законом «Об инновационных научно-технологических центрах». Этот закон был принят в 2017 г. специально для создания научно-технологического центра на территории МГУ. О создании «долины МГУ» в 2013 г. объявлял ректор МГУ Виктор Садовничий. РБК писал, что в работе над проектом, помимо прочих структур МГУ, участвует проект «Иннопрактика» Катерины Тихоновой. По данным Reuters и Bloomberg, Тихонова – младшая дочь Путина. В мае она защитила в МГУ кандидатскую диссертацию.