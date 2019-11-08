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NYT: Блумберг может выдвинуть свою кандидатуру в президенты США

Бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг может выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента США в 2020 г. от демократической партии, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. Ранее Блумберг заявлял, что не будет баллотироваться.

По данным источников газеты, Блумберг еще не принял окончательного решения о выдвижении. Советник миллиардера Говард Вольфсон отметил, что миллиардер считает президента США Дональда Трампа «беспрецедентной угрозой для страны». По его словам, Блумберг не считает текущих претендентов от демократов – Элизабет Уоррен и Берни Сандерса – сильными кандидатами. «Нам нужно завершить работу и обеспечить поражение Трампа. Но Майк все больше обеспокоен, что текущие претенденты (от демократов) не готовы сделать это», – написал Вольфсон в Twitter. По данным NYT, Блумберг может составить серьезную конкуренцию для наиболее вероятного кандидата от демократов – Джо Байдена.

Майклу Блумбергу 77 лет. Он занимал пост мэра Нью-Йорка с 2002 по 2013 г. Блумберг занимает 9-е место в рейтинге богатейших бизнесменов мира по версии Forbes, его состояние оценивается в $55,5 млрд.