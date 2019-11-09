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У обвиняемого в убийстве экс-мэра Киселевска нашли тайник с оружием и золотом

В ходе расследования уголовного дела об убийстве бывшего мэра кузбасского города Киселевск следователи обнаружили тайник с оружием и золотом, предположительно принадлежащий обвиняемым. Об этом сообщил Следственный комитет России.

Схрон находился в хозяйственной постройке, расположенной во дворе дома одного из задержанных. Под бетонными плитами и деревянными плахами в земле был закопан холодильник, который использовался для хранения спрятанных вещей. Внутри было несколько единиц огнестрельного оружия, завернутого в ткань и пакеты, боеприпасы, наручники, перчатки, маски. В одном из пакетов обнаружились изделия, предположительно сделанные из золота.

Изъятые объекты направлены на экспертизу. С их помощью следователи хотят проверить причастность задержанных к другим преступлениям на территории Кемеровской области.

Бывший мэр Киселевска Сергей Лаврентьев был убит вечером 31 октября во дворе частного дома. По данным следствия, вечером на участке у дома Лаврентьева появились двое неизвестных, он вышел из дома с ружьем, чтобы осмотреть территорию. После этого его жена услышала несколько выстрелов, а во дворе обнаружила тела супруга и неизвестного мужчины с огнестрельными ранениями. По обвинению в убийстве экс-мэра задержаны и арестованы двое ранее не судимых жителей Белово.