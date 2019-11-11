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Оппозиция Боливии сообщила об ордере на задержание Моралеса

Полиция Боливии объявила в розыск объявившего об отставке с поста президента Эво Моралеса, написал в Twitter один из лидеров оппозиции – Луис Фернандо Камачо. «Подтверждено! Выдан ордер на задержание Моралеса! Полиция и военные ищут его в Чапаре (провинция. – «Ведомости»)», – уточнил он. По его информации, военные уже арестовали президентский самолет, на котором ранее бывший лидер покинул столицу страны Ла-Пас. В свою очередь Моралес назвал в Twitter ордер на задержание незаконным.

После того как Моралес, вице-президент Боливии Альваро Гарсия-Линера, а также председатели обеих палат парламента Виктор Борда (глава палаты депутатов) и Адриана Сальватьерра (спикер сената) подали в отставку, ответственной за происходящее в стране стала зампредседателя сената Боливии Жанин Аньес, отмечает местная газета El Deber. «Я обязана принять этот вызов с единственной целью – созвать новые выборы, успокоить страну и вернуться к нормальной жизни», – пояснила она. Аньес должна будет провести чрезвычайную сессию парламента Боливии, на которой будут официально приняты отставки руководителей страны. Она также должна будет назначить дату проведения президентских и парламентских выборов.

В свою очередь министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард сообщил, что его страна готова предоставить убежище Моралесу. «В соответствии со своей традицией предоставления убежища и невмешательства Мексика приняла 20 видных деятелей исполнительной и законодательной власти Боливии на территории посольства в Ла-Пасе. Если будет решено, мы также предоставим убежище Эво Моралесу», – написал Эбрард в Twitter.

Ранее Моралес объявил об отставке на фоне массовых протестов в стране, возникших после первого тура президентских выборов. Как сообщал местный телеканал Unitel, самолет Моралеса вылетел из аэропорта столицы Боливии и приземлился в боливийском городе Чиморе.

Беспорядки в Боливии начались после того, как 20 октября избирком объявил о победе Моралеса на выборах президента. Согласно подсчетам комиссии, за него было отдано 46,9% голосов, лидер оппозиции Карлос Меса набрал 36,7% голосов.

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