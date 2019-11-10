Президент Боливии объявил о проведении повторных выборов
Президент Боливии Эво Моралес в воскресенье объявил о проведении повторных президентских выборов. Такое решение он принял на фоне не утихающих уже несколько недель выступлений оппозиции, оспаривающей итоги выборов 20 октября. В эти выходные на сторону протестующих в некоторых городах перешла полиция. Вооруженные силы предпочли дистанцироваться от президента и пообещали сохранять нейтралитет. С призывом к повторным выборам выступила Организация американских государств, наблюдатели которой тоже заявили о многочисленных нарушениях в ходе голосования.
20 октября Моралес набрал 46,9% голосов, а его соперник Карлос Меса – 36,7%. Для победы в первом туре нужно было получить более 50% или 40%, если отрыв от второго места превышает 10%. По предварительным результатам разрыв составлял менее 10%, но затем Высший избирательный суд (аналог центризбиркома) почти на сутки прекратил публиковать данные, а на следующий день заявил о победе Моралеса.
Меса отказался признавать результаты, после чего в городах Боливии начались уличные протесты и забастовки. Президент призывал лидеров оппозиции к переговорам, но Меса заявил, что ему «нечего обсуждать с Моралесом, который полностью потерял связь с реальностью». В ответ президент ввел чрезвычайное положение и обвинил оппозицию в попытке государственного переворота. Но в воскресенье Моралес неожиданно заявил, что назначит новые выборы, «чтобы боливийский народ демократическим путем избрал новое правительство», и пообещал, что их проведет уже новый состав избирательного суда.
Моралес, начинавший политическую карьеру как лидер профсоюза производителей коки, в 2006 г. стал первым в истории Боливии президентом – представителем коренного населения Америки. Вскоре после этого он инициировал внесение в конституцию поправки, запретившей президенту избираться более двух раз подряд. Тем не менее в 2014 г. Моралес переизбрался на третий срок: по заключению Верховного суда его первый срок не засчитывался, поскольку начался еще до реформы конституции. В 2016 г. президент провел референдум, чтобы отменить введенный им же запрет, но против этого предложения проголосовало 63% боливийцев. Однако Моралес все равно был допущен к выборам по решению Верховного суда, который признал ограничение на число сроков противоречащим конституции и пассивному избирательному праву граждан. Сам Моралес утверждал, что результаты референдума не могут быть засчитаны, так как против него велась активная пропагандистская кампания под руководством США.
На протяжении всех трех сроков Моралес активно использовал в своей риторике образ США как главного врага Боливии и союзника местных правых партий. В отличие от многих других стран Латинской Америки, где у власти тоже долгое время находились левые, экономические показатели в Боливии долго росли – в частности, при Моралесе практически полностью была искоренена крайняя нищета, напоминает BBC News. Однако, указывает издание, в последние годы наблюдается замедление экономики на фоне снижения цен на сырье, а среди населения отмечается усталость от несменяемости власти и авторитарных тенденций в политике Моралеса.