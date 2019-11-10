Президент Боливии объявил о проведении повторных выборов

Моралес, начинавший политическую карьеру как лидер профсоюза производителей коки, в 2006 г. стал первым в истории Боливии президентом – представителем коренного населения Америки. Вскоре после этого он инициировал внесение в конституцию поправки, запретившей президенту избираться более двух раз подряд. Тем не менее в 2014 г. Моралес переизбрался на третий срок: по заключению Верховного суда его первый срок не засчитывался, поскольку начался еще до реформы конституции. В 2016 г. президент провел референдум, чтобы отменить введенный им же запрет, но против этого предложения проголосовало 63% боливийцев. Однако Моралес все равно был допущен к выборам по решению Верховного суда, который признал ограничение на число сроков противоречащим конституции и пассивному избирательному праву граждан. Сам Моралес утверждал, что результаты референдума не могут быть засчитаны, так как против него велась активная пропагандистская кампания под руководством США.