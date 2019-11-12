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Эрдоган: Россия и США не смогли решить проблему терроризма в Сирии

Ни Россия, ни США не смогли решить проблему терроризма в Сирии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге перед вылетом в США, передает Hürriyet. Он заявил, что обсудит этот вопрос на встрече с президентом США Дональдом Трампом, а по возвращении – в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Эрдогана, теракты против мирных жителей в регионе продолжаются. Террористы по-прежнему остаются на севере Сирии – в Манбидже и Телль-Абъяде.

Эрдоган в октябре объявил о начале антитеррористической операции «Источник мира» для создания зоны безопасности на границе с Сирией. Она была направлена против запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» и курдских формирований.

Через несколько дней Турция отказалась от продолжения операции после достижения договоренностей с США и Россией. С США Анкара договорилась приостановить боевые действия на 120 часов, в течение которых курды должны были покинуть зону безопасности, а с Россией – совместно патрулировать территорию вдоль сирийско-турецкой границы.