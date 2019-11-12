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Заместитель Рогозина рассказал о запрете цитировать Маска

Первый заместитель гендиректора «Роскосмоса» Юрий Урличич рассказал, что ему запрещено цитировать основателя Tesla и Space X Илона Маска, сообщает «РИА Новости». По словам топ-менеджера госкопорации, запрет действует во время официальных мероприятий.

«Мне некоторые товарищи запрещают Илона Маска цитировать, поэтому я цитирую Сталина», – заявил Урличич. Кто именно запрещает ему ссылаться на Маска, он не уточнил.

«Ведомости» отправили запрос в «Роскомос».

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ранее неоднократно критиковал деятельность Маска. В прошлом году он обвинил основателя Space X в снижении стоимости запусков ракет в космос, чтобы выдавить с этого рынка Россию, а позже усомнился в его способности создать ракетные двигатели, которые бы превосходили российские.

При этом летом Рогозин похвалил Маска за то, что тот стимулирует «Роскосмос» ускорить разработку новых ракет. «Мы почивали на лаврах, у нас все было замечательно, 40% всего рынка пусковых услуг держали под контролем, а сейчас – вызов», – говорил он.

Рогозин возглавляет «Роскосмос» с 2018 г. До этого он шесть лет курировал космическую отрасль на посту вице-премьера. Госкорпорация не раз становилась объектом критики за падение ракет и нецелевое расходование бюджетных средств.