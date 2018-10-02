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Рогозин заявил о попытках Маска выдавить Россию с рынка запусков в космос

Основатель и гендиректор SpaceX Илон Маск демпингует на рынке запусков ракет в космос, чтобы выдавить с него Россию. Такого мнения придерживается гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Если вы посмотрите, по какой цене он продает «Фальконы» Пентагону и за сколько он выходит на рынок, то вы увидите чистый демпинг. Для того, чтобы выдавать Россию с этого рынка, он продает пуски от 40 до 50, иногда от 50 до $60 млн», — сказал топ-менеджер в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

При этом, по словам Рогозина, Маск получает от Пентагона в среднем около $150 млн за каждый пуск. «Ему доплачивают для того, чтобы он выходил на рынок с дешевым продуктом», — сказал Рогозин. По его словам, в таких условиях Россия не может составить конкуренцию. Роскосмос не может требовать от Минобороны цену за пуск, которая будет в три — пять раз дороже, отметил Рогозин, добавив, что такая «игра» будет несправедливой.

Рогозин назвал Маска талантливым инженером и «замечательным пиарщиком». «Он умеет представить товар лицом, сделать конфетку из того, что… Ну, в общем, сделать конфетку», — пояснил Рогозин.

Гендиректор «Роскосмоса» пообещал, что в ближайшем будущем Россия снова станет лидировать на рынке запусков полезных нагрузок в космос ракетами-носителями. По его словам, в следующем году Россия проведет второй запуск тяжелой ракеты «Ангара», а с 2021 г. выйдет на их серийное производство. «Мы вернемся и станем снова первыми, я вам обещаю», — сказал он.

В июне SpaceX заключила контракт с Центром космических и ракетных систем ВВС США стоимостью $130 млн. Компания Маска должна осуществить запуск секретного военного спутника с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy. Первый испытательный запуск Falcon Heavy состоялся в начале февраля. Во время него ракета в качестве полезной нагрузки вывела на орбиту личный электромобиль Маска Tesla Roadster вишневого цвета.

Как прошел пуск Falcon Heavy