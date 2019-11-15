Белый дом обнародовал содержание первого разговора Трампа с Зеленским
Белый дом обнародовал меморандум с пересказом первого телефонного разговора между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Скан документа опубликовал в своем Twitter, в частности, журналист Politico Джейк Шерман. О том, что меморандум обнародован, пишут также, в частности, The Washington Post и CNBC.
Разговор состоялся 21 апреля — в тот же день, когда Зеленский был избран президентом Украины. Трамп, согласно расшифровке, поздравил его с победой и отметил, что он будет «великолепным президентом». Зеленский поблагодарил Трампа и пригласил его на свою инаугурацию. Трамп в ответ пообещал «как минимум» отправить на церемонию высокопоставленных представителей и отметил, что приглашает Зеленского в Белый дом, когда тот «обоснуется [на должности] и будет готов».
Обнародовать содержание разговора 11 ноября пообещал Трамп. «Чтобы и дальше оставаться самым прозрачным президентом в истории, я опубликую где-то на этой неделе стенограмму первого и, следовательно, самого важного телефонного разговора с президентом Украины. Я уверен, что вы найдете его дразнящим!» — отметил он тогда.
25 сентября Белый дом обнародовал аналогичный меморандум. В нем приводится содержание разговора Трампа с Зеленским, состоявшегося в июле. Этот разговор оказался в центре скандала. Американского лидера заподозрили в том, что во время беседы он пытался надавить на Зеленского, чтобы тот содействовал адвокату Трампа Рудольфу Джулиани в запуске расследования возможных коррупционных связей Хантера Байдена – сына Джо Байдена, бывшего вице-президента США и фаворита текущей предвыборной гонки от демократической партии. Байден-старший был вице-президентом при Бараке Обаме и среди прочего отвечал за связи с Украиной, а его сын занимал пост в совете директоров украинского газового холдинга Burisma.
В конгрессе в связи с этим скандалом запустили процедуру импичмента Трампа. Слушания в рамках этой процедуры начались накануне, 14 ноября. В пятницу, 15 ноября, — второй день слушаний.