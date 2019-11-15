Белый дом обнародовал содержание первого разговора Трампа с Зеленским

Разговор состоялся 21 апреля — в тот же день, когда Зеленский был избран президентом Украины. Трамп, согласно расшифровке, поздравил его с победой и отметил, что он будет «великолепным президентом». Зеленский поблагодарил Трампа и пригласил его на свою инаугурацию. Трамп в ответ пообещал «как минимум» отправить на церемонию высокопоставленных представителей и отметил, что приглашает Зеленского в Белый дом, когда тот «обоснуется [на должности] и будет готов».