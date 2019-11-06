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Демократы назначили дату первых слушаний об импичменте Трампа

Демократы планируют провести первые открытые слушания в палате представителей (нижняя палата конгресса США. – «Ведомости») по вопросу об импичменте президента Дональда Трампа на следующей неделе, написал в Twitter председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф. По его словам, 13 ноября выступит временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор и зампомощника госсекретаря США Джордж Кент, а 15 ноября – бывший посол США в Киеве Мари Йованович.

В конце сентября спикер палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента Трампа. Это произошло после скандала вокруг июльского разговора американского лидера с украинским президентом Владимиром Зеленским. Демократы обвиняют Трампа в попытке давления на президента Украины для начала расследования возможных коррупционных связей Хантера Байдена – сына Джо Байдена, бывшего вице-президента и фаворита нынешней предвыборной гонки от демократической партии. Во время президентства Обамы Байден-младший работал в занимающейся добычей газа на Украине Burisma Holdings. Его доход за пять лет работы в компании составил около $2 млн, что, по мнению Трампа, является доказательством коррупции.

Открытые слушания – это новый этап расследования демократов, и это будет первый случай, когда страна услышит напрямую от официальных лиц обвинения в том, что Трамп подтолкнул Украину провести расследование в отношении Хантера Байдена, сообщает телеканал CNN. Следователи заслушали более десятка свидетелей за закрытыми дверями, собрав воедино доказательства многомесячной кампании, инициированной личным адвокатом президента Рудольфом Джулиани на Украине, которая включала в себя попытку убрать Йованович с должности посла США в Киеве и затем убедить Украину начать расследование в отношении Байдена-младшего, отмечает телеканал.

Показания Тейлора являются одними из наиболее значимых для демократов доказательств того, что $400 млн военной помощи Украине и встреча Трампа с Зеленским один на один были обусловлены тем, что Украина начала расследования в отношении Байдена, передает CNN. По мере того как демократы начинают переходить от показаний к установлению фактов, комитет по разведке начал публиковать стенограммы допросов за закрытыми дверями. Ранее уже были обнародованы показания Йованович. По словам Шиффа, стенограмма показаний Тейлора будет опубликована позднее в среду.