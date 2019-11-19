В Подмосковье ликвидировали крупнейшую в России нарколабораторию

Производственные цеха находились в помещениях бывшего фермерского хозяйства на земельном участке площадью около 4 гектаров. В двух помещениях были установлены химические реакторы, в них смешивались ингредиенты. Полученный в результате определенный действий синтетический наркотик фасовался небольшими и крупным партиям. На территории фермерского хозяйства также был обнаружен склад с химическими реактивами. Всего было изъято более 100 кг наркотиков в кристаллизованной форме, 1,5 тонны в жидком состоянии, четыре тонны химических реактивов, более 600 кг прекурсоров, семь химических реакторов и другое оборудование.