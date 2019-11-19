В Подмосковье ликвидировали крупнейшую в России нарколабораторию
В Серпуховском районе Подмосковья полицейские ликвидировали крупнейшую в России лабораторию по производству синтетических наркотиков, говорится на сайте МВД. Каждый месяц лаборатория производила около 1,5 тонны наркотических средств, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Во время следственных действий полицейские задержали трех химиков-технологов (граждане Украины) и курьера-закладчика. «Спустя несколько часов полицейские установили и задержали предполагаемого организатора противоправной деятельности», — сообщила Волк.
По результатам следственных действий МВД возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК (покушение на преступление) и ч. 5 ст. 228.1 УК (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Продажа наркотиков происходила через интернет-магазин в теневом сегменте интернета.
Производственные цеха находились в помещениях бывшего фермерского хозяйства на земельном участке площадью около 4 гектаров. В двух помещениях были установлены химические реакторы, в них смешивались ингредиенты. Полученный в результате определенный действий синтетический наркотик фасовался небольшими и крупным партиям. На территории фермерского хозяйства также был обнаружен склад с химическими реактивами. Всего было изъято более 100 кг наркотиков в кристаллизованной форме, 1,5 тонны в жидком состоянии, четыре тонны химических реактивов, более 600 кг прекурсоров, семь химических реакторов и другое оборудование.