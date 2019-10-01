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МВД заявило об усилении контроля за уголовными делами по статьям о наркотиках

МВД приняло дополнительные меры по контролю за уголовными делами по статьям, связанным с незаконным оборотом наркотиков, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства. Ведомство считает, что это позволит сократить число необоснованных решений по таким делам.

В частности, во многих региональных органах внутренних дел действуют распоряжения, согласно которым начальники следственных подразделений должны лично изучать материалы доследственных проверок, в том числе по делам о незаконном обороте наркотиков. Организован внутриведомственный контроль, уголовные дела, подлежащие прекращению, заблаговременно изучают и согласовывают решения по ним.

МВД отметило, что по итогам первой половины 2019 г. число зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, снизилось на 1,3%. Однако на 51,2% возросло количество выявленных фактов сбыта.

В июне полиция задержала журналиста «Медузы» Ивана Голунова по подозрению в сбыте наркотиков. Он вину не признал и заявил, что наркотики ему подбросили. Дело вызвало общественный резонанс, и вскоре с журналиста сняли все обвинения из-за недоказанности его участия в совершении преступления.

Президент Владимир Путин заявил, что необходимо наладить в стране контроль за работой правоохранительных органов, чтобы такие ситуации не повторялись. При этом он выступил против смягчения наказания за хранение и оборот наркотиков.