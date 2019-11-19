Госдума одобрила законопроект, позволяющий признавать граждан иноагентами

Статус иноагента для иностранных СМИ был узаконен в конце 2017 г. В том же году в реестр иноагентов были включены девять СМИ, в том числе «Голос Америки» и «Радио Свобода». В ноябре этого года в перечень включили еще одно – десятое – СМИ. Это «Север.Реалии» (проект «Радио Свобода»).