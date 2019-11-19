Госдума одобрила законопроект, позволяющий признавать граждан иноагентами
Госдума приняла во втором чтении законопроект, который позволяет наделять российских граждан статусом «иностранного агента». Об этом свидетельствуют данные на сайте нижней палаты парламента.
Неделю назад комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал принять во втором чтении этот законопроект. Согласно тексту законопроекта иноагентами могут быть признаны физические лица, которые распространяют материалы СМИ – иностранных агентов или участвуют в их создании, а также получают деньги или имущество из-за рубежа либо от российских юрлиц, финансируемых из иностранных источников.
Председатель комитета Леонид Левин, который цитируется в сообщении на сайте нижней палаты, пояснил, что иноагентами по документу могут быть признаны сотрудники СМИ-иноагентов, пишущие на общественно-политические темы, в то время как блогеров и российских публицистов это не коснется.
Статус иноагента для иностранных СМИ был узаконен в конце 2017 г. В том же году в реестр иноагентов были включены девять СМИ, в том числе «Голос Америки» и «Радио Свобода». В ноябре этого года в перечень включили еще одно – десятое – СМИ. Это «Север.Реалии» (проект «Радио Свобода»).